El candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz le dio poder al exfiscal general Eduardo Montealegre para que investigue el “burdo montaje” que, para él, representan los datos contenidos en los computadores de alias Uriel, que presuntamente vinculan al Eln con su campaña electoral.

Sigue la novela por los datos contenidos en los computadores de Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, quien tras caer en una operación militar, en octubre de 2020, habría dejado pistas de una presunta financiación ilegal a la campaña presidencial de Andrés Arauz, quien en Ecuador lidera las votaciones tras ganar la primera vuelta. Los datos ya están en Quito, tras alianza entre las fiscalías de ambos países, sin embargo, Arauz dio poder al exfiscal Eduardo Montealegre para que persiga el “burdo montaje” que estaría viviendo ad portas de la segunda vuelta.

En contexto: Datos del computador de “Uriel”, entregados a Ecuador, con plena validez en Colombia.

El pasado 12 de febrero, en un inédito viaje, el fiscal General Francisco Barbosa partió rumbo a Ecuador, a petición de la fiscal ecuatoriana Diana Salazar Méndez, con los datos consignados en las carpetas del ya muerto líder del frente de guerra occidental del Eln. Entre los elementos está el “Informe investigador de campo”, el cual tiene un total de 50 folios con el análisis de las 3,2 teras de información que las autoridades colombianas escarbaron en los equipos. Todo el material, según la Fiscalía colombiana, está protegido por cadena de custodia, es decir, no sufrió alteraciones y fue recolectado bajo los estándares legales.

De acuerdo con Semana, alias Uriel contenía información de peso sobre el Frente de Guerra Occidental del Eln. En una de las carpetas se encuentran los mensajes que el guerrillero le habría enviado a Felipe y Guillermo, presuntos contactos en Ecuador, a quienes les comenta de un supuesto aporte. “Quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la mariposa del sur MS, después de la cumbre mundial de internacional progresista (…) Los comuneros nos informaron de una inversión de US$ 80.000 entregados a ustedes en Barbacoas, ellos saben que es para iniciar la idea de negocio con los aliados y de nuestro éxito depende de apoyar la esperanza”, reveló la revista.

Le puede interesar: Expresidente Ernesto Samper crítica viaje de fiscal Barbosa a Ecuador.

De inmediato las miradas apuntaron al candidato presidencial Andrés Arauz, carta del expresidente Rafael Correa, pues es el representante de la coalición UNES o Unión por la Esperanza. Esa palabra -Esperanza- sería la conexión entre el mensaje enviado por Uriel y el supuesto desembolso de US$ 80.000. Sin embargo, el expresidente Correa salió en medios a defender a su colega, indicando que se trata de una “fantasía” y una “estrategia para deslegitimar al candidato que se hizo con la primera vuelta, el pasado 7 de febrero. A esa misma conclusión llegó Arauz, quien en un comunicado explicó que el exfiscal Montealegre indagará un posible “fraude procesal” en su contra.

“El objeto de la denuncia es establecer, si las evidencias son reales y no fueron manipuladas; o, en caso de ser “verídicas”, determinar quien o quienes faltaron a la verdad en sus contenidos; precisar, quienes elaboraron las evidencias falsas y, si en la construcción de ellas, intervinieron o no, miembros de la fuerza pública colombiana, o, agentes extranjeros; esclarecer y descubrir, a las personas que grabaron un video falso, donde el Eln apoya la campaña de Andrés Arauz; el sonido de un pájaro que no habita en Colombia, parece indicar que, las grabaciones, no se hicieron en Colombia, sino, en Ecuador”, explicó el candidato presidencial.

Andrés Arauz asegura que no hay pruebas que indiquen una supuesta financiación ilegal a su campaña, la cual culminará el próximo 11 de abril cuando en Ecuador se celebre la segunda vuelta. Por otro lado, el candidato explica que alias Uriel operaba en el noroccidente de Colombia, lo cual lo sitúa lejos de posibles alianzas en la frontera con el país vecino. De hecho, el guerrillero del Eln murió el 25 de octubre pasado, cuando en un asalto aéreo y terrestre las Fuerzas Militares bombardearon su campamento en el municipio de Nóvita (Chocó). Allí fueron recolectados los datos en estudio.

Antecedentes: Fiscales de Iberoamérica rechazan “actos de presión” contra Barbosa por su visita a Ecuador.

“Las ‘evidencias’ tienen que ser analizadas en el contexto político en que se profieren: en Ecuador, hay una campaña de deslegitimación política al candidato ganador, Andrés Arauz; y, en Colombia, una política de Estado para deslegitimar y socavar gobiernos de tendencia progresista. Además, como inicia la campaña electoral colombiana, están recurriendo a la misma política de siempre: crear miedo en la población frente a supuestos enemigos internos y externos”, agregó el candidato ecuatoriano.

Finalmente, en el documento conocido por este diario, Andrés Arauz asegura que las fuerzas armadas en Colombia -en supuesta colaboración con agentes extranjeros- podrían estar detrás del presunto montaje. Haciendo énfasis en esa hipótesis, el político recordó el último informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el cual se estableció que solo en el periodo 2002-2010, presidido por Álvaro Uribe Vélez, se registraron 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Para Arauz, esa es una señal de que los militares colombianos “manipulan pruebas”, pues durante años hicieron parecer a inocentes como colaboradores de la guerrilla.

::Conozca aquí en su integridad el último informe de la JEP sobre el caso “falsos positivos”::