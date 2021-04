Caos en el Cauca: Defensoría despliega comisión humanitaria por violencia armada

Los enfrentamientos armados entre el Ejército y las disidencias de las Farc dejaron, al menos, un suboficial y diez miembros de la Carlos Patiño muertos en zona rural de Argelia (Cauca). Cinco campesinos, desplazados por miedo a quedar en el fuego cruzado, cayeron en una mina antipersonal.

La Defensoría del Pueblo desplegó una comisión humanitaria para atender la grave situación en el corregimiento El Plateado, zona rural de Argelia (Cauca). Desde el pasado 17 de abril, en la región se han presentado enfrentamientos armados entre la Tercera División del Ejército y la disidencia de las Farc Carlos Patiño.

“Una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo se desplazará hasta el municipio de Argelia, Cauca, para verificar las graves violaciones de derechos humanos que se presentan en esta zona del país por la presencia y accionar de grupos armados ilegales”, agregó la institución en un reciente comunicado.

De acuerdo con el comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, un suboficial de la institución y, al menos, diez disidentes de la Carlos Patiño han muerto en los enfrentamientos de este fin de semana. Sin embargo, medios de comunicación regionales hablan de 14 muertes de miembros del grupo armado organizado.

Según la última información de la Defensoría, un total de 250 personas se vieron obligadas a desplazarse de la región de El Plateado, desde donde ayer en horas de la mañana empezaron las confrontaciones. Hay registro sobre ocho personas de la población civil heridas, entre ellas cinco campesinos que cayeron en una mina antipersonal.

Autoridades departamentales del Cauca dan cuenta de que, en medio del desplazamiento, los cinco campesinos heridos iban caminando por un cementerio local, que en realidad era un campo minado. Según infirmó la Defensoría, tres de esos pobladores quedaron heridos de gravedad, con la posibilidad de que pierdan sus extremidades inferiores.

“Cómo Defensor del Pueblo hago un llamado a las autoridades, para mitigar el riesgo al cual se encuentran expuestas más de 3.000 personas que están concentradas en este momento en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca”, explicó ante la opinión pública Carlos Camargo, máxima cabeza de la institución.

Por otro lado, comunidades del Cañón del Micay, ubicado cercanías con Argelia, denunciaron que desde ayer los “están obligando” a sacar al Ejército que se encuentra en el corregimiento de El Plateado, para llevarlos a la cabecera del municipio. Sin embargo, tienen miedo a rumores que indican que la disidencia Carlos Patiño podría atacar las caravanas.

“No queremos que nos utilicen ni nos obliguen más a tomar partido en esa guerra que no es de los campesinos, si no entre grupos y el Ejército. Queremos que haya paz, los campesinos no somos culpables, somos víctimas del conflicto, no queremos que ningún grupo nos utilice, ni se escuden en nosotros”, firmaron en un comunicado.

La Tercera Brigada del Ejército, además, confirmó que una de las aeronaves de la Fuerza Aérea resultó afectada durante los enfrentamientos. Asimismo, el medio de comunicación regional Sucesos Cauca reportó que los soldados heridos fueron trasladados, ayer 17 de abril, al Hospital Universitario San José de Popayán.