Capturados cinco exalcaldes de Nariño por presuntos nexos con el Eln

Redacción Judicial

En operativos realizados en el municipio de Samaniego (Nariño) por parte del CTI de la Fiscalía y la Policía fueron capturados los exalcaldes Pedro Dorado, Ricardo Dorado, Darío Dorado, Yamile Montenegro y Harold Montufar Andrade por sus presuntos nexos con el Eln. Del mismo modo, fueron detenidos Porfirio Madroñero, exconcejal del municipio y Óscar Betancourt, expersonero del municipio de Guachavez.

De acuerdo con fuentes del ente investigador, los capturados están sindicados por el delito de rebelión tras los señalamientos de un desmovilizado de esta guerrilla que indicó que estos funcionarios eran colaboradores de este grupo armado.

En las próximas horas, los implicados serán trasladados a la ciudad de Cali donde se realizará la audiencia de imputación de cargos.

Nariño no ha sido el único departamento que se ha visto afectado con la presencia del Eln en los últimos meses. Este jueves 19 de abril, el defensor del pueblo, Carlos Negret, alertó el desplazamiento masivo de campesinos del Catatumbo hacia los cascos urbanos, el confinamiento de la comunidad en sus propias casas y dificultades de movilización en la región.

Por otra parte, el Gobierno anunció que continuarán las conversaciones de paz con este grupo guerrillero a pesar de que Ecuador no esté como país garante. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos anunció que ya varios países han hecho el ofrecimiento para ser garantes de paz:

“Esta mañana me llamó el presidente Sebastián Piñera, de Chile, y me dijo: Chile se ofrece, con entusiasmo, para ser sede de esas conversaciones con el Eln, ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar. Lo mismo hizo Brasil, Cuba y Noruega”, dijo el primer mandatario.

Sin embargo, también reveló que se está analizando si la decisión de salir de Ecuador es inmediata o si, por el contrario, el gobierno de Lenín Moreno dará margen para que acabe el quinto ciclo de conversaciones de paz.