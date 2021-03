Capturan a Alex Cruz, a quien fotógrafa Diana Quirós denunció por abuso sexual

En horas de la mañana fue capturado el fotógrafo Daniel Alexander Buitrago, conocido como Alex Cruz, quien el pasado 27 de febrero habría abusado sexualmente de su colega y compañera de trabajo Diana Quirós, luego de supuestamente drogarla con una sustancia conocida como polvo de ángel en un apartamento de Bogotá.

“Esta vez no escribe Diana si no su esposo. Quiero decirles a todos que muchas gracias por todo el apoyo brindado y por todos sus buenos deseos (…) y una super noticia es que queremos contarles que nos acaban de notificar que al señor Alex Cruz le dieron captura hace unos minutos”. Con esas palabras la pareja de Diana Quirós, fotógrafa de bodas, confirmó en redes sociales la captura de la supuesta persona que habría drogado a la artista el pasado 27 de febrero, para luego abusar de ella en estado de inconsciencia.

Horas más tarde, la Fiscalía confirmó su captura. “Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía lo presentará en audiencias concentradas para su respectiva judicialización por los delitos de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir agravado. Según el relato de la víctima, el hombre le habría suministrado una sustancia que le hizo perder el conocimiento, situación que presuntamente aprovechó para abusar sexualmente de ella”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

Se trata de Daniel Alexander Buitrago, quien es un reconocido fotógrafo de bodas y fiestas de 15 años en Bogotá. De acuerdo con Diana Quirós, quien habló con El Espectador el pasado 5 de marzo, el episodio comenzó hace un par de semanas, cuando el fotógrafo Buitrago la llamó para registrar un matrimonio en Villa de Leyva, el cual se contrató con video, dron y álbum fotográfico. Ambos artistas gráficos se habían conocido desde hace tres años e, inclusive, habían trabajado juntos en una boda celebrada en Medellín.

Una noche antes del matrimonio, Diana Quirós y el conocido como Alex Cruz pactaron hospedarse en el apartamento de la “hermana del fotógrafo” en Bogotá y, en la madrugada del pasado 27 de febrero, partir rumbo a Villa de Leyva. Sin embargo, cuando ambos llegaron al edificio, la fotógrafa asegura que solo había un hombre, quien se identificó como el hermano del capturado y quien se fue nada más llegaron los visitantes.

Tras compartir unos tragos en el apartamento y revisar unas fotos planeadas a replicar en la boda, Diana Quirós relata que mas o menos a la media noche el fotógrafo fue a la cocina y trajo consigo un vaso de vidrio, en el cual sirvió una de las cervezas que habían comprado durante la tarde. Luego de eso, Daniel Alexander Buitrago se habría comportado de una manera extraña, “entrando y saliendo de la cocina”. En medio de la noche el fotógrafo se habría puesto a fumar marihuana y eso fue lo último que recuerda Diana Quirós.

En la madrugada, a la 1:30 a.m., la denunciante asegura que se despertó y vio como Buitrago abusaba de ella. En ese momento ella lo empujó y se encerró en un cuarto donde pudo solicitar la ayuda de un conductor. “Alex me dijo que lo disculpara y que no me fuera, pero yo le dije que me quería ir (…) bajé los seis pisos corriendo y el conductor del Uber me llevó a un hotel”, declaró Diana Quirós en la denuncia. A ese hotel llegaron agentes de la policía, que luego la llevaron a la Clínica Palermo. Un día después, le dijeron que en su cuerpo había fenciclidina o polvo de ángel.

“A eso de las 6:00 a.m. (del pasado 27 de febrero), el señor Alex Cruz me hizo como unas tres o cuatro llamadas, pero yo no le contesté. Y entonces, me escribió a WhatsApp para que nos viéramos temprano para viajar a hacer el trabajo de fotografía en Villa de Leyva. Yo lo bloqué, pero la Policía me dijo que no lo hiciera para poder ubicarlo (…) luego me escribió y yo le pregunté qué me había dado y él me contestó que nada y que nos había caído mal la cerveza”, relató Diana Quirós a la Policía Judicial.

Durante el pasado 5 de marzo, en redes sociales se movió la denuncia pública de Diana Quirós, en la cual la fotógrafa aseguró que es un paso difícil para ella, pero “no puede permitir que le pase a alguien más”. Ese mismo día, en diálogo con este diario, la artista gráfica reafirmó su posición y agregó que no se dejará derrumbar, pues tiene dos hijos por los cuales luchar. El Espectador intentó comunicarse con Daniel Alexander Buitrago, pero no obtuvo respuesta. El fotógrafo, incluso, cerró sus redes sociales.

“Yo desconozco detalles de la captura, solo me notificaron a eso de las 9:00 a.m. Nunca en mi vida me había sentido así. No quiero decir que me alegra, pero es una tranquilidad de saber que (Daniel Alexander Buitrago) no está por ahí andado y haciendo las cosas que vaya a hacer, que ya no se puede esconder y que ya no se va a volar”, le explicó Diana Quirós a este diario durante la mañana de este ocho de marzo.

