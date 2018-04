Capturan a abogada de Pedro Aguilar

Redacción Judicial

En la mañana de este viernes 6 de abril agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a la abogada del líder camionero, Pedro Aguilar, luego de que se conociera que este recobró su libertad de manera irregular. Al parecer, la defensora Diana Milena Zárate Quiroga estuvo implicada en los hechos en el que el falso fiscal le pidió al juez 77 con función de garantías la libertad de Aguilar logrando que este se la concediera.

La abogada aseguró a La W Radio que no sabía lo que estaba sucediendo con el falso fiscal. Afirmó que ella pidió la libertad del camionero en medio de su ejercicio profesional. Señaló que ella nunca tuvo contacto previo con la Fiscalía por lo cual no podía verificar que el fiscal no era verdadero. También relató que se enteró de lo sucedido a través de los medios de comunicación.

El pasado 21 de marzo, en los juzgados de Paloquemao, el juzgado 77 penal de garantías de Bogotá le otorgó la libertad al líder camionero Pedro Antonio Aguilar Rodríguez. Sin embargo, en esa audiencia, el ciudadano José Edilberto Parada Barbosa se hizo pasar como un fiscal y ayudó al vocero de los camioneros a recobrar su libertad, así lo dio a conocer Luis González, delegado para la seguridad ciudadana.

En el acta del despacho judicial se indicó cómo ese día el fiscal no se opuso a la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada por la defensa del vocero de los camioneros. “Atendiendo la petición elevada por el delegado fiscal, en el sentido de no oponerse a lo solicitado por la defensa, la señora juez decide sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad intramural”, se lee en el escrito.

La Fiscalía investiga a Aguilar Rodríguez por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir, por una investigación que se denominó el cartel de la chatarrización. Andrés Villegas, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en el Valle del Cauca, y una de las personas más cercanas a Aguilar Rodríguez, manifestó en 2016 que el líder camionero era una de las cabezas de una red que estafó al Estado en procesos de chatarrización de vehículos.