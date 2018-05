Capturan al director de Cardique por supuesto carrusel de contratos

Para limpiar la Ciénaga de la Virgen, en Cartagena

Redacción Judicial

El Espectador conoció que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron a la 1 p.m. a Olaff Puello Castillo, director de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), por supuestas irregularidades en contratación para limpiar la Ciénaga de la Virgen.

Puello Castillo, capturado en Cartagena, será investigado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Las irregularidades tendrían que ver con los contratos que habría suscrito la entidad para limpiar la Ciénaga de la Virgen. Los dineros de los contratos, al parecer, fueron a parar a las manos de contratistas interesados en el proyecto.

De acuerdo con la Contraloría, que ha puesto de presente estas irregularidades, se habría generado un supuesto "carrusel" que consistía en que varias empresas intercambiaban sus roles de manera sistemática. Es decir, en ocasiones son contratistas, en otras residentes de obra y en algunas directores de obra.

Igualmente, se habrían presentado en los mismos procesos de selección como oferentes, con ofertas que diferían entre una y otra en sumas de $10 o $5 pesos y pegadas al presupuesto fijado por la corporación. Además, muchos contratistas resultaron ser empresas con direcciones inexistentes y oficinas cerradas.

El organismo de control igualmente determinó que la construcción de canales en concreto no se había iniciado, no existían soportes de las obras contratadas, no se habían aplicado los diseños acordados y las obras no contaban con pólizas de seguro necesarias para garantizar la calidad.

Junto a Puello Castillo, también fueron capturados Katherine Martelo, subdirectora de planeación, y dos personas más, quienes serán presentados ante un juez de garantías en las próximas horas.