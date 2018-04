Capturan al hombre que amenazó al caricaturista Matador

Redacción Judicial

Ariel Ortega Martínez, el hombre que amenazó a través de redes sociales al caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, fue capturado en las últimas horas en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. El hombre será trasladado a Bogotá en las próximas horas para su judicialización, según la Fiscalía, por los delitos de amenaza agravada y obstrucción a la justicia. (En contexto: ‘Matador’ abandona las redes sociales por amenazas de uribistas)

Ortega Martínez, quien fue expulsado del Centro Democrático, se refirió al caricaturista en su cuenta personal de Twitter como un “canalla” y dijo que Carlos Castaño, precursor del paramilitarismo en el país, hacía falta para callar a Matador. Estas amenazas motivaron a que Julio César González emitiera un mensaje en donde manifestaba que no volvía a publicar contenidos en sus redes sociales.

Las amenazas motivaron reacciones por parte de organismos de control para proteger su vida. Por ejemplo, el procurador general, Fernando Carrillo, le envió una carta al director de la Unida Nacional de Protección (UPN), Diego Fernando Mora, solicitando medidas de protección urgentes para proteger la vida de González y la de su familia “con el propósito de evitar que las amenazas como las que él refiere lleguen a materializarse”.

Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que esta investigación es una prioridad para la Fiscalía General. “Nosotros tenemos que improbar y rechazar, de manera categórica, estas expresiones de amenaza (…) a la expresión periodística y a la manifestación de la caricatura”, dijo el jefe del ente investigador. (Lea también: Fiscal dice que investigación sobre amenazas contra Matador es una prioridad)

En su defensa, Ariel Ortega Martínez dijo que cometió un error y expresó su deseo que disculparse con Julio César González. “Estoy arrepentido, quiero pedirle perdón, no era mi intención, lo que dije lo hice de una manera sin pensarlo. Quiero un encuentro Ariel – Julio César para poder subsanar esto y pedirle, de manera personal, que me perdone. Estoy dispuesto a asistir donde sea”. Además, explicó que en su tweet no se refirió al paramilitar Carlos Castaño, sino a “un profesor que era de apellido Castaño”, le dijo a La FM.

Ariel Ortega Martínez también será investigado por las amenazas a los columnistas María Antonia García de la Torre y Daniel Samper Ospina. "Bobo mal nacido vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena, q falta hacen las AUC para callar a este sapo", dijo Ortega Martínez sobre el youtuber.