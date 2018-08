Capturan a presunto responsable del secuestro de Salud Hernández

Redacción Judicial

La periodista Salud Hernández, corresponsal de El Mundo en Colombia y columnista de El Tiempo, fue secuestrada por el Eln entre el 21 y el 27 de mayo de 2016 por integrantes del Eln en la región del Catatumbo en Norte de Santander. Este miércoles se confirmó la captura de uno de los posibles responsables del crimen. Se trata de Alfonso Eliécer Pacheco Contreras, alias Fabián.

Versiones preliminares indican que Pacheco Contreras fue detenido por las autoridades en plena calle en la ciudad de Bucaramanga. Ahora, será presentado ante un juez de control de garantías para su judicialización como presunto implicado en el secuestro. (Lea: ELN liberó a Salud Hernández)

Hernández fue secuestrada cuando realizaba una investigación en la zona de El Tarra, Norte de Santander. Y fue entregada a representantes de la iglesia católica en un paraje entre los municipios de Teorama y San Calixto, cerca de la frontera con Venezuela. Tras ser liberada, la periodista aseguró que en todo el secuestro estuvo en constante movimiento.

“Esto ha sido un secuestro. A mí me quitaron los equipos en El Tarra y me dijeron que me lo entregarían”, relató Hernández. Al día siguiente de ese suceso, un señor le dijo que se montara en una moto pues le iban a devolver sus equipos. Ella lo hizo. “Yo siempre he sido imprudente, yo creo que un reportero siempre tiene que ser imprudente si no lo es, el 70% de las cosas no las conseguiríamos pero es una imprudencia relativa porque para mí el Catatumbo tampoco es nuevo”, añadió la periodista.

El conductor de la moto la trasladó hasta una vereda que ella misma ya conocía: Buenos Aires. “Ahí estuvimos un tiempo. Cambiamos de moto varias veces buscando a una guerrillera. Al final apareció y me dijo que me iba a quedar unos días con ellos”, explicó Salud Hernández. En ese lugar, le quitaron todas sus pertenencias y le dieron una ropa de cambio. Según su relato, los guerrilleros la movilizaron por cinco lugares diferentes durante los seis días que estuvo secuestrada.

“En uno dormí dos noches y en los demás me iban entregando a otros grupos. Muchas veces los traslados eran por la noche de varias horas y llegabas al siguiente sitio. Esperabas todo el día sin hacer nada y por la tarde, cuando empezaba a oscurecer, te llevaban para el otro. Me pasaba el día mirando para el cielo cuando era el cielo, el techo si era el techo”, narró la comunicadora española.

