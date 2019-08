Cárcel de San Diego en Cartagena es una "bomba de tiempo": Tribunal

Por cuenta de la débil infraestructura del establecimiento, la justicia ordenó a las directivas de la prisión no recibir ni una sola reclusa más al centro penitenciario.

A la cárcel de mujeres de San Diego en Cartagena no puede ingresar una persona más. Así lo indicó el Tribunal Superior de dicha ciudad luego de constatar que las condiciones de infraestructura del lugar pueden poner en riesgo a las reclusas. Por esa razón, se ordenó al director del penal que se abstenga de recibir más internos hasta tanto se reestablezcan las condiciones de seguridad.

La decisión incluye hacer un plan de contingencia urgente para que o se trasladen las reclusas o se inicie la reconstrucción de la cárcel. Se tuvo en cuenta, entre otros, que el 15 de mayo pasado se desprendió un área importante de concreto a la entrada de las celdas que motivó un consejo de seguridad en el que se decidió la evacuación inmediata de las reclusas.

“Para nadie es un secreto que el despectivo llamado de “embodegamiento (sic) humano” por el que atraviesa el Centro Carcelario es una realidad, que sumada al estado de cosas inconstitucional en la que se encuentra, no permiten contar sino con el más mínimo y pragmático sentido común de solución (…) pues las circunstancias por las que atraviesa la cárcel no solo es una bomba de tiempo de alto riesgo de personas hacinadas, que no cuentan con la tranquilidad humana y digna de purgar y padecer sin angustias su condena o medida provisional”, dice el fallo.

El Tribunal además ordenó implementar las medidas administrativas y presupuestales que sean necesarias para que un mes se ejecuten las obras de “mantenimiento, adecuación y reparación de la cárcel San Diego, sin perjuicio de acciones inmediatas, garantizando la protección de las internas y el personal que allí labora, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas”.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena estudió una tutela que presentó la Procuraduría General y también instó a la Fiscalía y a los jueces de la República que cuando soliciten enviar a prisión a una persona en el futuro, tengan en cuenta la situación carcelaria y el riesgo actual de la cárcel de San Diego.