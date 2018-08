Primer round en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Carlos Palacino pierde demanda contra la Contraloría

Redacción Judicial

Más de dos décadas le tomó a Carlos Palacino Antía construir el emporio económico que lo llevó a ser considerado el rey Midas de la salud y cabeza de Saludcoop, la EPS más grande de Colombia. Hoy, este matemático tolimense está recluido en La Picota y, además del proceso penal, afronta sanciones de la Procuraduría y la Contraloría por malgastar recursos públicos en asuntos que nada tenían que ver con la atención de afiliados. A manera de contraofensiva y parte de su defensa, en 2014 Palacino demandó al Estado por más de $32.000 millones y hasta se declaró perseguido, pero sus pretensiones fueron negadas de tajo el pasado jueves por tres magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (Lea aquí: El proceso que tiene contra las cuerdas a Carlos Palacino)

La primera piedra del imperio que construyó Palacino se puso en 1994, cuando creó Saludcoop. Durante una década, él fue su presidente y representante legal. Sus líos empezaron en 2011, cuando se develó que desfalcó por años al sistema de salud. Entonces la Superintendencia de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía se volcaron a escudriñar sus finanzas y descubrieron un entramado de movimientos financieros con recursos públicos que terminaron usados en beneficio de la empresa para comprar sociedades, pagar servicios públicos, cubrir gastos de transporte, hospedaje de directivos, inversiones en el extranjero, e invertir en proyectos urbanísticos. (Cuando los sancionados contraatacan)

Por diversas irregularidades, en marzo de 2013, la Procuraduría inhabilitó a Palacino por 18 años para ejercer cargos públicos y lo multó a pagar $56 millones. El ente disciplinario concluyó que, con el dinero de los afiliados, se patrocinaron incluso equipos de baloncesto y se expidieron un promedio de 8.000 cheques, por más de $170.000 millones, por cobros que Saludcoop hizo al Fosyga por pago de medicamentos o procedimientos que nunca recibieron los pacientes. Meses después, la Contraloría también lo condenó a pagar $1,4 billones por desviar esos recursos públicos para la salud de los colombianos entre 1995 y 2010. Hasta ese momento, la investigación más quedada era la de la Fiscalía.

Palacino capoteó la justicia penal en la era de Eduardo Montealegre y en otro plano judicial, el 1 de septiembre de 2014 radicó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el fallo de la Contraloría. En su alegato de 133 páginas no solo pidió tumbar la decisión y eludir el pago de los $1,4 billones, sino que, en contraste, pidió una indemnización de $32.192.800.000 por perjuicios materiales, representados en daño al buen nombre, más 1.000 salarios mínimos por perjuicios morales derivados de alteraciones a sus condiciones de vida. Según él, la Contraloría no fue eficiente, transparente ni imparcial y no estudió seriamente los recursos que interpuso para controvertir sus decisiones.

En su demanda, Palacino aseguró que sus inversiones en Saludcoop fueron con recursos propios y créditos, y que los informes contables de la Contraloría eran errados. “Todas las inversiones y gastos que se reprochan en el proceso de responsabilidad fiscal objeto de estudio, o bien fueron debidamente sufragados dentro del rubro de gastos de administración o fueron asumidos con recursos propios”, quedó escrito. Además insistió en que algunas pruebas no fueron valoradas, como una declaración del entonces superintendente de salud, Gustavo Morales Cobo, en la que dijo que era posible tomar recursos de la Unidad de Pago por Capitación (el dinero que paga el Gobierno a la EPS por cada afiliado) para invertir en infraestructura.

En su momento Palacino concluyó que Saludcoop había obrado con transparencia y, en cambio, la Contraloría lo había tachado de deshonesto y corrupto, lo que denotaba parcialidad. “Desde el 29 de octubre de 2013, en los medios de comunicación circulaban versiones del fallo condenatorio, cuando aún se estaba en la etapa probatoria”, se quejó el empresario en libertad mientras en la Fiscalía su caso seguía dilatado. Pero su suerte con el ente investigador acabó y desde hace algunos meses está en prisión. Esta semana tres magistrados de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una sentencia de 472 páginas, también le cerraron el paso a sus pretensiones económicas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la decisión de la Contraloría que multó a Palacino está sustentada en serios exámenes a los estados financieros certificados, las actas de los órganos de administración y estudios forenses. “La Contraloría sí sustentó las conclusiones a las que llegó en el fallo con responsabilidad fiscal (…) y no se basa en meras presunciones, como lo quiso hacer ver el demandante”, resaltaron los magistrados. Además desvirtuaron que la Contraloría haya sido parcial, porque Palacino nunca demostró ni siquiera los comentarios que formuló sobre los medios de comunicación y los funcionarios del ente de control.

En cuanto al testimonio del exsuperintendente Morales Cobo, invocado por Palacino como defensa, el tribunal respondió que, si bien no fue tenido en cuenta por la Contraloría, no tenía incidencia directa en la decisión, porque constituía una apreciación personal sin soporte en la ley o la jurisprudencia. Por último, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reiteró que está prohibido para quienes administran los recursos la Seguridad Social destinarlos a fines diferentes a ese propósito, como lo hizo Saludcoop sufragando con recursos públicos remodelaciones de clínicas, patrocinios a la Copa Nacional Saludcoop o torneos de golf, además de cuestionados honorarios para algunos abogados.

“Los recursos que se desviaron generaron en el corto y mediano plazo un desfase financiero que la EPS Saludcoop procedió a cubrir primero con créditos financieros y fueron cancelados posteriormente con recursos parafiscales, dilatando el pago de facturas hacia los proveedores de servicios (IPS)”, manifestó la Contraloría y la justicia ahora lo confirma. Carlos Palacino recibe la noticia de su nueva derrota judicial detenido, porque ahora la Fiscalía acelera su causa por presuntamente apropiarse de $400.000 millones, entre 2000 y 2004. El ente investigador está convencido de que recursos que debían ser utilizados para la prestación de servicios de salud a siete millones de afiliados fueron usados para fortalecer su emporio.

Los argumentos de Palacino “son ambiguos”: Contraloría

La Contraloría advirtió que Carlos Palacino, a quien condenó en 2014 por desviar recursos de la salud, usó argumentos ambiguos y pretendió confundir las razones por las que se inició el proceso de responsabilidad fiscal en su contra.

“La lesión del patrimonio económico del sistema de seguridad social en salud se materializó por causa del desvío de los recursos parafiscales con el fin de ser apropiados y/o explotados en beneficio de Saludcoop EPS y de sus empresas, producto de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna”, afirmó la Contraloría.

El ente de control recordó que Palacino coordinó y controló las operaciones que concretaron el daño fiscal. “Saludcoop mezcló en una sola cuenta sus recursos propios con los recursos parafiscales, desviando estos últimos para su beneficio privado, en actividades que nada tienen que ver con la prestación del servicio de salud, tales como viajes, patrocinios, arrendamientos y créditos bancarios”, puntualizó la Contraloría.