Carlos Palacino queda en libertad y sus procesos siguen a paso lento

Redacción Judicial

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó otorgarle la libertad a Carlos Palacino (antiguo presidente de la liquidada EPS SaludCoop) días antes de que comience un nuevo juicio en su contra. Tras la decisión del tribunal, Palacino solamente tendrá dos restricciones mientras se lleva a cabo su juicio: no podrá relacionarse con las directivas de las empresas que anteriormente dirigía y tampoco podrá salir del país. En la acusación que se leyó en su contra en julio del año pasado, la Fiscalía indicó que Palacino se habría apropiado "en favor de terceros" de casi $400.000 millones.

(Puede ver: El debate que impide acusar formalmente a Carlos Palacino, exdirectivo de Saludcoop)

El expresidente de Saludcoop es señalado por presuntos malos manejos en la entidad promotora de servicios de salud. De acuerdo con la Fiscalía, desde 2000, año en que comenzó la expansión de la EPS a la principales ciudades y municipios del país, se desviaron los dineros públicos –que le pagaba el Gobierno a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se le reconoce por cada afiliado– para hacer inversiones alejadas del sector salud.

Para el ente acusador, los dineros desviados fueron usados para compra de entidades, remodelaciones, patrocinios, bonificaciones, honorarios de abogados, arrendamientos, gastos de viaje, inversiones en el exterior (México y Ecuador), préstamos a socios y trabajadores, pago de deudas, entre otras cosas. Uno de los casos más llamativos es el de Villa Valeria, un complejo en el Meta de casas, hotel y campo de golf, cuyos accionistas estuvieron vinculados con la EPS.

::El proceso que tiene contra las cuerdas a Carlos Palacino::

La investigación de la Fiscalía también mostró posibles irregularidades en la base de datos de afiliados de Saludcoop, como 240 afiliados mayores de edad registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil. Dicha omisión hizo que la entidad recibiera mayores recursos por las UPC. Estas compensaciones habrían sobrepasado los $70’000.000. De igual manera, se encontró que 150.944 beneficiarios no tenían coincidencia en el primer apellido con el padre, hecho que causó la entrega irregular de casi $4.000 millones.

Palacino tiene otro proceso en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la entidad. En este caso, están vinculados el expresidente de Saludcoop y Mauricio Sabogal, exvicepresidente financiero. Ambos son investigados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues, supuestamente, tomaron dinero que tenía que ser invertido a los pacientes y lo invirtieron en otros campos de la EPS.

::La encrucijada de Carlos Palacino por Saludcoop::

En el desarrollo de este caso se han presentado serias demoras. En un primer momento, Palacino, que hasta hace unos días estaba detenido en la cárcel La Picota, no se presentó a la audiencia de la lectura de la acusación ya que Mauricio Sabogal no se iba a presentar a la diligencia por un supuesto viaje. En ese entonces, el expresidente de Saludcoop habría enviado una carta a los funcionarios del Inpec encargados de trasladarlo al juzgado, indicando que no asistiría a la audiencia porque fue informado de que esta no se realizaría ante la ausencia de Sabogal.

La jueza calificó esa acción como un acto “absolutamente dilatorio e irrespetuoso de la administración de justicia”. También aclaró que una persona que se encuentra libre y no asiste a una audiencia expresa tácitamente su renuncia al derecho de defensa, lo que significa que la audiencia sí se podía llevar a cabo sin Sabogal y no existía razón válida para que el expresidente de la EPS se ausentara de la diligencia.

::¿Quién quebró realmente a Saludcoop?::

En una siguiente citación, cuando ya todo estaba listo para realizar la acusación, los abogados de ambos procesados pidieron que se anularan todas las actuaciones del caso desde 2016. Aunque la jueza del caso calificó la medida como una acción dilatoria más de la defensa, el caso tiene que ser resulto por el Tribunal Superior de Bogotá. Según los abogados de los sindicados, hubo irregularidades por parte de la Fiscalía en la solicitud de la autorización de una búsqueda selectiva de datos.

Para la defensa, la diligencia carece de validez legal porque, luego de que se recolectaran las evidencial, en el que hay cheques y datos de una auditoría, los abogados no habrían sido llamados para la legalización de las pruebas obtenidas. Según su argumento, esa omisión afectó el debido proceso de Palacino y de Sabogal, que desde 2014 habían sido llamados a interrogatorio por la Fiscalía como indiciados.

(Lea: Fiscalía reabrió investigación contra el expresidente de SaludCoop, Carlos Palacino)

"Es a partir de esos elementos materiales probatorios que se viene a fundamentar una imputación. Los cheques con los que la Fiscalía formuló imputación por un tema de recobros son ilícitos", dijo el abogado de Sabogal. En su criterio, no hay otro recurso para defenderse de los señalamientos de la Fiscalía. Sin embargo, el ente acusador aseguró que no hubo ningún tipo de omisiones de su parte porque "los defensores nunca pidieron de manera expresa que se les citara de manera expresa a las diligencias que se surtieran con posterioridad a los interrogatorios".