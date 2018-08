Cartagena se pronuncia contra la explotación sexual

Pedro Mendoza / Cartagena

El pasado 1º de agosto se desarrolló en la Plaza de la Aduana en Cartagena el circuito cultural de prevención que tiene como propósito informar a la ciudadanía en materia de prevención sobre situaciones de riesgo de explotación sexual en menores. Durante el encuentro la ciudadanía manifestó su indignación y rechazo, sobre los hallazgos de la “Operación Vesta” en la que se evidenció un alto grado de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes en la heroica.

Sugey una menor de 11 años, quien asistió al evento, resaltó el proyecto que se desarrolla en las zonas vulnerables de la ciudad. “Pertenezco a un programa de prevención a la trata de personas y el abuso sexual. La trata de personas es una realidad y muchas veces la sentimos muy lejos de nosotros y puede ser la persona que esté a nuestro lado puede ser un tratante” le dijo la menor a El Espectador.

Monica Fadul, Directora Ejecutiva de Fenalco Bolívar, aseguró que en el evento coincidieron las voluntades de la institucionalidad pública y privada así como de las distintas organizaciones de defensa y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, que "comprenden la importancia de trabajar unidos contra toda forma de explotación humana. Ni Cartagena ni ningún sitio del mundo debe dar cabida a este flagelo”, señaló.

El evento contó con danzas y diversas manifestaciones culturales. También contó con la presencia de la Fiscalía, Naciones Unidas y la alcaldía. La vicefiscal María Paulina Riveros manifestó a las víctimas que no deben tener miedo y pidió denunciar los hechos que les han causado tanto dolor. "A los niños, niñas y jóvenes cartageneros y de todo el país, que de una forma u otra han sido víctimas, quiero decirles que la violencia expresada en este tipo de promesas a cambio de algún favor sexual o no, constituye un delito. Mi llamado es a que no tengan miedo de denunciar estos hechos, pero sobretodo que la sociedad, las instituciones y en general toda la comunidad haga conciencia que estos hechos no son normales”.

Durante la conmemoración del día mundial contra la trata de personas, el ICBF afirmó que este primer semestre del 2018, se ha abierto 42 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por trata de personas. Las niñas y adolescentes constituyen el 73 % del total de las víctimas.

El evento se desarrolló tras el operativo que logró desmantelar una una red de prostitución en la ciudad amurallada. La Fiscalía y a la Policía Nacional capturaron a 18 personas por explotación sexual de niñas y adolescentes. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, detalló una serie de casos que dejan al menos 250 víctimas menores de edad.