Cartel de la toga: queda en libertad expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte

Redacción Judicial

Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, llamado a juicio por su presunta participación en el cartel de la toga, afrontará su proceso penal en libertad. Así lo decidió un juzgado de Bogotá en la tarde de este martes 20 de agosto. El abogado de Ricaurte señaló que su defendido llevaba dos años privado de la libertad después de que la Fiscalía presentara el escrito de acusación.

::Jamás recibí dineros de Luis Gustavo Moreno: exmagistrado Francisco Ricaurte::

El defensor del exmagistrado señaló que aún no se iniciaba el juicio y que el tiempo máximo que permite la ley para que un investigado permanezca detenido preventivamente entre la audiencia de acusación y el llamado a juicio es de 240 días. El testigo estrella de este caso, el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, ha señalado ante las autoridades que los exmagistrados Gustavo Malo, Ricaurte y José Leonidas Bustos hicieron uso de su poder e influencia en la Corte para torcer investigaciones de congresistas y gobernadores.

::Jamás Gustavo Malo me dio información de la Corte Suprema: Francisco Ricaurte::



El ente investigador pidió que no se consediera la solicitud de libertad del exmagistrado pues, según la Fiscalía, hubo varias dilaciones en el proceso y petisiones por parte de la defensa que han tenido que ser resueltos por el Tribunal Superior de Bogotá. La semana pasada, por ejemplo, estaba programado el inicio del juicio en contra de Ricaurte, sin embargo, la diligencia se aplazó porque su defensa no pudo asistir. El jueves pasado la Fiscalía ya tenía preparados cuatro testigos en contra del expresidente de la Corte.

Ricaurte es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, cargos que el exmagistrado no aceptó y, que cada vez que puede, insiste en su inocencia. La oportunidad más reciente para remarcar que no participó en el cartel de la toga fue durante el juicio en contra del exmagistrado de la Sala Penal de la Corte, Gustavo Malo.

Durante las audiencias, que se han llevado en las últimas tres semanas, Ricaurte se ha desmarcado de los testimonios del exfiscal Moreno, las cuales apuntarían a que él habría sido una de las cabezas del Cartel de la Toga. Según el ente investigador, Ricaurte y Bustos, líderes de esa organización ilegal, la cual operó desde 2013 hasta 2017, frenaron y manipularon procesos judiciales, como el de los exsenadores Mus Besaile, Álvaro Ashton, entre otros.