El representante Edward Rodríguez presentará el escrito de acusación contra el expresidente de la Corte Suprema por su supuesta participación en este entramado de corrupción. “Esto es un tema probatorio, no es político”, dijo.

Se mueve el cartel de la toga en el Congreso. La plenaria del Senado escuchará el martes 10 de noviembre la acusación contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Ante la corporación intervendrá el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, quien coordinó las pesquisas que se le siguen al exmagistrado por su supuesta participación en este entramado de sobornos que se fraguó en la corporación judicial. De ser aprobada, pasaría ahora a la Comisión de Instrucción de la cámara alta.

“Mañana se presentará el escrito de acusación aprobado por la Cámara de Representantes que contiene todo el acervo probatorio y será entregado a la Comisión de Instrucción”, le dijo Rodríguez a El Espectador. Según el congresista, las pruebas demuestran, como él ha sostenido ya varias veces, que Bustos habría sido el “cerebro” detrás del cartel de la toga, una organización criminal, como ha dicho la propia Fiscalía, que sirvió para frenar procesos contra congresistas como Álvaro Ashton y Musa Besaile a cambio de millonarias coimas.

Si el Senado aprueba el escrito de acusación, el expediente pasaría, entonces, a la Comisión de Instrucción, presidida por la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático. Sobre la posibilidad de lograr los votos para que la acusación pase, el congresista Rodríguez dijo estar tranquilo: “Esto es un tema probatorio donde se comprobó que él era el cerebro del cartel de la toga y eso no es político. Eso no es que a mí me parece o no, sino que las pruebas arrojaron este resultado”.

Mientras tanto el exmagistrado Bustos ha insistido en su inocencia y se encuentra en Canadá, por lo menos, desde enero de 2019. Aunque la Comisión de Acusación no tiene los dientes para hacerlo venir al país, la Corte Suprema sí. Y el caso podría aterrizar en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal si el Senado le da el sí definitivo a la acusación y, posteriormente, le da una aprobación adicional al informe que deberá presentar la Comisión de Instrucción para quitarle la dignidad de magistrado a Bustos y poder llevarlo a juicio en la justicia ordinaria.

En el escrito de acusación, como contó El Espectador en mayo del año pasado se lee que, “en el curso de esta investigación no arrojaron medios de prueba que permitieran afirmar, sin lugar a dudas, que el doctor Bustos Martínez recibió dinero directamente de los aforados a los cuales se les adelantan procesos al interior de la Corte Suprema de Justicia”. A renglón seguido, no obstante, agrega que, “las declaraciones por separado de estos testigos dan información muy importante que vinculan al doctor Bustos Martínez con los actos de corrupción, pero si se analizan en conjunto dan claridad de todo el entramado de acciones desplegadas por el grupo delincuencial”.

Por ejemplo, los testimonios dan cuenta de la supuesta compra de un reloj Cartiera, por un valor de $42 millones, que habría ido a parar en la muñeca de Bustos a cambio de sus servicios. Otra prueba indirecta que para Rodríguez es un indicio serio de ilegalidad son las veces que Moreno Rivera visitó a Bustos en su casa, a altas horas de la noche, cuando sus escoltas ya se habían ido. Una de esas visitas la habría hecho con el propósito de entregarle $200 millones en efectivo “para que el parlamentario Álvaro Ashton Giraldo obtuviese un archivo en un proceso que cursaba en contra suya en la Corte Suprema de Justicia”.