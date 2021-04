En la audiencia en la que la Fiscalía pedirá que el proceso contra Álvaro Uribe Vélez se archive, la jueza aceptó a Deyanira Gómez como víctima, con lo cual la defensa de la médico podrá intervenir en el caso. Siga aquí el minuto a minuto.

Siga aquí el minuto a minuto de la audiencia de solicitud de preclusión del proceso contra Álvaro Uribe. Este viernes, la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, reconoció como víctima en el caso a Deyanira Gómez, exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, el hombre que ha señalado presuntos vínculos del expresidente con la conformación del bloque Metro de los paramilitares. La Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Uribe, apelaron. Por otro lado, al periodista Gonzalo Guillén, quien aparece mencionado varias veces en el expediente y quien, por su trabajo, terminó siendo criticado por el abogado Jaime Lombana en público, no le reconocieron tal calidad.

8:20 a.m.: La jueza comenzó su intervención haciendo un recuento de los argumentos por los que Deyanira Gómez está pidiendo ser reconocida como víctima: por las diversas menciones que hay sobre ella en las interceptaciones a las conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena; porque después de las declaraciones de la mujer en el caso Uribe fue despedida sin justa causa de su trabajo como médica; porque, en medio del proceso contra el expresidente, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio a una finca que estaba a su nombre asegurando que la obtuvo Monsalve por medios ilícitos.

8:40 a.m.: Posteriormente, la funcionaria judicial volvió a narrar los argumentos del periodista Gonzalo Guillén para pedir ser reconocido como víctima. Según expuso el abogado del curtido reportero, con las diversas menciones que se hace a él en el expediente, específicamente cuando en las interceptaciones se escucha que se refieren a él en términos peyorativos, se está dañando su buen nombre. La jueza recordó que tanto la Fiscalía como la Procuraduría se opusieron a que Gómez y Guillén fueran reconocidos como víctimas.

9:15 a.m.: Posteriormente, la jueza citó diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, así como las normas vigentes que disponen cómo y en qué circunstancias se le puede reconocer a un afectado por un delito la calidad de víctima en un proceso penal.

9:30 a.m.: La jueza aceptó a Deyanira Gómez como víctima. “Se infiere que Deyanira Gómez ha sufrido daños a raíz de no entregar la retractación de Juan Guillermo Monsalve al abogado Diego Cadena”, detalló. Y es que uno de los primeros involucramientos de Gómez con este caso fue porque el abogado Cadena le puso una cita para que, supuestamente, le entregara la carta en la que el testigo Monsalve se retractaría. En esta reunión, esa carta no llegó y, posteriormente, la médico comenzó a recibir hostigamientos, presiones y seguimientos que la llevaron al exilio.

“Si bien es cierto, Deyanira Gómez fue testigo en el proceso de la Corte Suprema, no es por ello que se le confiere la calidad de víctima, sino por el nexo causal entre los hechos jurídicamente relevantes y los hostigamientos, seguimientos que la llevaron al exilio”, dijo la jueza en su intervención. No obstante, la jueza aclaró que este reconocimiento es provisional, pues la fase procesal en la que se reconoce formalmente la calidad de víctima a un afectado es en la audiencia de acusación, en caso de que se llegue a presentar. Y la funcionaria remató: “El despacho no comparte la posición de la Fiscalía y de la Procuraduría pues considera que no se compadece con la postura de la Corte Constitucional”.

9:40 a.m.: Ahora bien, al periodista Gonzalo Guillén no le otorgaron el mismo reconocimiento provisional de víctima. Según explicó la funcionaria judicial, los señalamientos que Guillén reprocha del abogado Jaime Lombana y que supuestamente afectaron su buen nombre ocurrieron “por fuera de la actuación procesal”, con lo cual no tendrían relación, a su juicio con los hechos por los que se investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Asimismo, la jueza explicó que, como Guillén y Daniel Mendoza denunciaron al abogado Jaime Lombana en la Fiscalía por injuria, es en ese proceso en el que deben ser reconocidos como víctimas. Y remató la funcionaria: “el ejercicio profesional del periodismo se ve expuesto a que el conglomerado social replique de manera negativa las opiniones que se expongan en televisión, radio o prensa”.

9:50 a.m.: La Fiscalía apeló, pues considera que “el soborno de testigos implica que la acción recae y debe recaer sobre el testigo”, explicó el fiscal Gabriel Jaimes. Como las presuntas conductas recayeron sobre Juan Guillermo Monsalve, insistió el funcionario, él es el sujeto pasivo del presunto soborno. Es decir, que quien sería la víctima de los supuestos delitos cometidos por Álvaro Uribe y Diego Cadena sería el testigo Monsalve, no su exesposa.

El trasfondo del caso Uribe

Hasta ahora, la Fiscalía sólo ha publicado un comunicado señalando que, “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”. El fiscal Gabriel Jaimes deberá profundizar las razones detrás de esas afirmaciones, en una petición que ha sido controvertida desde su anuncio, el pasado 5 de marzo, por la víctima acreditada en este proceso, Iván Cepeda, así como por el exfiscal Eduardo Montealegre, quien pidió ser reconocido como tal.

Jaimes recibió el expediente el 3 de septiembre de 2020, luego que el expresidente Uribe Vélez renunciara al Senado y, con ello, la Corte Suprema perdiera competencia para seguir investigándolo. La pesquisa en su contra la inició dicho tribunal el 16 de febrero de 2018 cuando tuvo información, desde la defensa de Cepeda, que el testigo Monsalve estaba siendo abordado de diferentes vías para que se retractara de sus afirmaciones. Ese abordaje, dijo la Corte, denotaba una urgencia pues el material se necesitaba para presentarlo ante el alto tribunal con la intención de que fuera revocada otra decisión que esa Corte había tomado días atrás: archivar una denuncia que Uribe había puesto contra Cepeda por manipulación de testigos.

Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema detuvo al expresidente el 4 de agosto de 2020, para el fiscal Gabriel Jaimes el paso siguiente de esta investigación no era llamarlo a juicio sino, al contrario, pedir su preclusión. Según Jaimes, no hay prueba de que el expresidente haya cometido delito y algunos de los hechos de este caso no pueden calificarse como ilegales. En contra parte, Cepeda y Montealegre consideran que las pesquisas de Jaimes no apuntaron ni a ratificar ni a ahondar en la investigación que ya había adelantado la Corte Suprema, que goza de validez, sino a “arrasarla” en favor de Uribe, quien en este momento tiene la calidad de imputado.

El caso Uribe consta de varios episodios. Por un lado, están los abordajes al testigo Monsalve, como los calificó la Corte Suprema, tanto por intermedio del abogado Diego Cadena, quien se presentaba como apoderado del exmandatario, como por Carlos López, alias Caliche, quien habría sido buscado por el representante Álvaro Hernán Prada. Ambos, con un único fin, buscar su retractación en los días 21 y 22 de febrero de 2018. Cadena visitó a Monsalve en prisión, pero no obtuvo el documento que necesitaba. Al tiempo, su compañero en la cárcel, Enrique Pardo Hasche le decía al testigo que se pusiera “del lado del ex”. Y un viejo conocido, Caliche, le escribía por WhatsApp diciéndole que “le habían llegado del ex” para que presentara una carta o un video con la retractación.

De otra parte, en este caso están de presente las estrategias utilizadas por el abogado Diego Cadena para conseguir testigos que hablaran en favor del expresidente Uribe y de su hermano, Santiago, quien está en juicio por conformación de grupos paramilitares. La Corte Suprema había acreditado la existencia de pagos y promesas de pagos a Carlos Enrique Vélez, quien terminó enviado cartas a la justicia señalando que Iván Cepeda le había pedido incriminarlos. Lo hizo con el propio testimonio de alias Víctor, quien dijo que Cadena le ofreció $200 millones.

La idea era desacreditar a otro testigo, al exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien también ha vinculado a Álvaro Uribe Vélez con el Bloque Metro de las Autodefensas. Los acercamientos, dijo la Corte, incluyeron a Eurídice Cortés, alias Diana, y a otros exparamilitares que firmaron cartas, hechas por Cadena, que fueron entregadas a la Corte Suprema. Según ese alto tribunal, el expresidente no solo sabía de las gestiones de Cadena sino que estaba pendiente de las labores del abogado a través del personal de su Unidad de Trabajo Legislativo.

Igualmente, en este caso, la Corte Suprema de Justicia señaló que Uribe buscó, a través de terceras personas, buscar al narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra, quien dijo en 2009 que fue buscado por Piedad Córdoba e Iván Cepeda para que incriminara al expresidente Uribe, a cambio de conseguir asilo para él y su familia en Europa, hecho negado por los mencionados. Sierra envió cartas a la Corte en ese sentido pero no declaró ante la Sala de Instrucción. En cambio, sí lo hizo ante la Fiscalía. Se espera que a lo largo de la diligencia, la Fiscalía explique su postura sobre estos hechos, así como sobre las gestiones que habría hecho ante la familia de Monsalve, el ganadero Juan Guillermo Villegas, amigo de antaño del expresidente, con el fin de que este confiara en el abogado Cadena.