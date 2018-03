Caso del magistrado Malo se está convirtiendo en una gran burla a la justicia: procurador

El procurador Fernando Carrillo hizo un llamado al magistrado Gustavo Malo para que se presente ante la Corte Suprema de Justicia y aclarare sus presuntos vínculos con el llamado cartel de la toga. Además, también se refirió a la supuesta demanda que quiere presentar Aguilar en su contra y aseguró que el coronel (r) no puede usar la CIDH para evadir la justicia.

El procurador Fernando Carrillo hizo un llamado al magistrado Gustavo Malo, salpicado por el escándalo del cartel de la toga, para que se presente ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia. El jefe del Ministerio Público calificó como una “gran burla” lo sucedido con respecto a las cinco incapacidades que ha venido presentando a lo largo de estos meses: “Yo creo que no tiene ningún sentido seguir en esto que se convirtió en una tragedia, que al principio pareció medio cómica, pero ahora tiene unas connotaciones lamentables porque lo que se está configurando claramente es una burla a la justicia”, aseguró Carrillo.

El procurador también señaló que, si el magistrado Malo tiene argumentos para defenderse de los duros señalamientos que hay en su contra, en los que se asegura que recibió millonarias sumas de dinero a cambio de frenar procesos judiciales, debería presentarse ante la Sala Plena del alto tribunal para explicar lo sucedido y para que la Corte defina su permanencia en el cargo.

Frente a las actuaciones que podría hacer la Procuraduría en el caso, Carrillo afirmó que ya se está evaluando el caso y que habrá otras instancias para investigar el tema. Del mismo modo, pidió que sea un tercero quien evalúe el estado real de salud del magistrado para demostrar si existen tales enfermedades.

“Si realmente sus incapacidades corresponden a una enfermedad real pues que venga un tercero, un perito, a demostrar que existen esas enfermedades y los hay. Yo en su momento sugerí, por ejemplo, también como un acto de voluntad de él, que Medicina Legal emita un peritazgo al respecto, si en realidad se están presentando las causas para esa incapacidad y le dan fundamento a los permisos que se han venido solicitando. Pero por la forma como esto se ha venido tramitando, yo creo que esto se está convirtiendo en una gran burla a la justicia”, resaltó el procurador.

Frente a la posibilidad de hacer una auditoría a los médicos que han emitido las incapacidades del magistrado Malo, Carrillo aseguró que es muy remota la posibilidad, ya que para ese ejercicio profesional existe el secreto profesional, el cual es inviolable.

Este miércoles 21 de marzo, la Corte Suprema de Justicia aceptó la nueva incapacidad de Malo Fernández en la que argumentaba dolencias en su rodilla izquierda. En una carta dirigida al presidente de la Corte, José Luis Barceló, el magistrado Malo explicó que estaba en Cartagena realizándose unos exámenes médicos en su rodilla por un golpe imprevisto que recibió y agravó un problema que, resaltó, ha tenido en la articulación desde hace más de un año.

Tras la aceptación de dicha excusa, el alto tribunal fijó como nueva fecha el martes 3 de abril para realizar una sala extraordinaria a la que tendrá que asistir el magistrado Gustavo Malo para estudiar su situación y su permanencia en el cargo.

"Coronel (r) Aguilar no puede usar la CIDH para evadir la justicia"

Frente al anuncio del coronel (r) y exgobernador Hugo Aguilar de demandar al procurador Fernando Carrillo por supuestamente extralimitarse en sus funciones al pedir cárcel para el exgobernador y sus familiares involucrados en lavado de activos. Carrillo aseguró que los procesados o sindicados no pueden acudir a este organismo para evadir la justicia: “uno no puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a buscar eludir la justicia. La Comisión no es una tercera o cuarta instancia, es precisamente cuando la justicia colombiana está fallando” agregó el jefe del ministerio público.

Aguilar hizo este anuncio a través de sus abogados Sergio Ramírez y William de Jesús Soto argumentando presión indebida en el proceso penal que se adelanta en contra de Aguilar, su exesposa, Mónica María Barrera Carreño y su exsuegra, Socorro Carreño Miranda, por supuestamente haber encubierto activos ilícitos obtenidos por los nexos de Aguilar con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.