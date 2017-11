La vicefiscal dijo que volverán a replantear la situación

Caso Odebrecht: Juez tumba preacuerdo que la Fiscalía pactó con Otto Bula

Redacción Judicial

Según el juez, la Fiscalía no puede hacer este tipo de acuerdos sin que el excongresista haya devuelto la mitad del dinero apropiado. Fiscalía y defensa de Bula apelaron la decisión.

El juez segundo especializado de Bogotá acaba de negar el preacuerdo que la Fiscalía firmó con Otto Nicolás Bula, investigado por la repartija de coimas que entregó la multinacional Odebrecht para asegurar millonarios contratos en el país. Para el funcionario judicial, lo pactado entre la Fiscalía y el excongresista no es acorde con los parámetros establecidos en la ley, y con el preacuerdo Bula habría obtenido beneficios.

El preacuerdo establecía una pena de cinco años y medio de cárcel por los delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y el pago de una multa de más de $6.600 millones. Este pago, según el preacuerdo, se acordó con el predio La Bomba, en Córdoba, avaluado en $4.400 millones, y el monto restante por medio de un pagaré por un valor de $2.198 millones. (Le podría interesar: 5 años de prisión y $6.600 millones: lo pactado entre Otto Bula y la Fiscalía)

Al estudiar el preacuerdo, el juez manifestó que a la Fiscalía le correspondía primero “exigirle” a Bula el reintegro de la mitad del dinero que obtuvo ilícitamente. “No lo hizo y, sin embargo, suscribió el acuerdo a pesar de que la norma es clara en indicar que primero debe hacerse el reintegro y luego se proceda a negociar”, precisó el juez quién, además, dijo que el delegado de la Fiscalía habría desconocido normas del código de procedimiento penal.

El juez agregó que el predio La Bomba, sobre el que pesa una medida cautelar con objeto de extinción de dominio, no puede ser entregado como parte de una negociación hasta tanto no se resuelva la situación legal. Además, en este caso, consideró que la Fiscalía se excedió en sus facultades al negociar con el imputado no solo el grado de participación, sino también las penas a imponer por los concursos. (Lea: ¿Contra quién apuntaría Otto Bula?)

Lo anterior, porque la Fiscalía habría aminorado la condición de responsabilidad del senador y, también, sobre la reducción de la pena. “La norma, con la que se empezó esta disertación, permite variar los cargos, aun cuando estos sean gravosos. Empero, ella no autoriza modificar, concretar o suprimir los hechos jurídicamente relevantes que en la audiencia preliminar comunicó la Fiscalía”.

Tomada la decisión, tanto la Fiscalía como la defensa del excongresista la apelaron, situación contraría a del Ministerio Público que se abstuvo de rebatir el criterio del juez especializado. Tras conocerse esta medida, la vicefiscal, María Paula Riveros, dijo que se estarán tomando las acciones pertinentes para “volver a replantear la situación”. (Le podría interesar: Los chats de Otto Bula que enredan a congresistas en los sobornos de Odebrecht)