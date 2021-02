Caso Uribe: abogado de Juan Monsalve dice que “jamás habrá una retractación”

El abogado Miguel Ángel del Río, actual defensor de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en la investigación contra el expresidente Álvaro Urible, habló con este diario sobre las razones por las cuales su defendido no se presentó ante la Fiscalía para declarar.

Hace algunas horas se conoció que Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella de la investigación que avanza, ahora en la Fiscalía, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y fraude procesal, se negó a asistir a una citación que le hizo la Fiscalía para que rindiera su declaración en el caso. La noticia la dio a conocer el propio abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, quien, en diálogo con El Espectador, confirmó que desde hace un mes y medio asumió la representación jurídica de Monsalve. (Lea también: Caso Uribe: Juan Guillermo Monsalve no quiso declarar ante la Fiscalía)

Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el penalista cuestionó que su cliente fuera llamado a declarar cuando falta apenas una semana para que el fiscal que lleva el proceso, Gabriel Jaimes, defina el futuro de la investigación contra el expresidente Uribe. En diálogo con El Espectador, del Río explicó de forma detallada por qué su cliente no se presentó ante la Fiscalía y qué es lo que, a su juicio, está buscando el ente investigador con esta diligencia.

¿Para cuándo estuvo citado Juan Guillermo Monsalve en la Fiscalía?

Estaba citado para el día de ayer 25 de febrero, a las 9 de la mañana, por parte el fiscal Gabriel Jaimes. Sin embargo, nosotros tomamos la determinación de que el señor Juan Guillermo Monsalve no iba a declarar ¿por qué? Desde que el proceso llegó a la Fiscalía, después de la renuncia al fuero del señor Uribe Vélez, todos los actos investigativos por parte de la Fiscalía han sido dirigidos a desacreditar al testigo Monsalve. La Fiscalía debe investigar las conductas relacionadas con la presunta responsabilidad penal de imputado, que es el señor Uribe Vélez y no las conductas de un testigo. Por el contrario, la Fiscalía debe garantizarle al testigo que en juicio pueda decir la verdad.

Pero aquí todo se ha dirigido a desacreditar su legitimidad, como si Juan Guillermo Monsalve fuera el acusado, Con base en eso, esta semana llegaron tres citaciones. Una por parte de la Fiscalía 221 Especializada de Medellín, donde querían que Juan Guillermo Monsalve diera una declaración sobre un tema de fosas comunes, un proceso cuya última actuación fue en julio de 2020. Segundo, el Inpec le abrió esta misma semana, una investigación disciplinaria con copias penales por la incautación de siete simcards, incautaciones que ocurrieron hace un año. Tercero, la Fiscalía lo citó a declarar por el tema de las siete simcards. La cuarta citación de esta misma semana fue para declarar en el caso de Uribe Vélez. (Noticia relacionada: Caso Uribe: Los primeros hallazgos sobre las siete sim cards del testigo Monsalve)

¿Qué es lo que quieren? Presionar al testigo para que simplemente no se ratifique en lo que ha dicho anteriormente porque tiene la sensación de que hay un hostigamiento en su contra. A Juan Guillermo Monsalve han tratado de envenenarlo, de asesinarlo, su exesposa tuvo que salir huyendo del país, entonces no existen garantías. ¿Por qué razón el primer acto investigativo de la Fiscalía de Gabriel Jaimes no fue escucharlo en declaración jurada? Es el último acto desesperado, porque finalmente no encontraron nada en las simcards y quieren a toda costa tener argumentos para precluir. (Lea también: La importancia de una mujer llamada Deyanira Gómez en el caso Uribe)

Ayer, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que Monsalve no va a declarar bajo presión, pero cuando habla de presión a qué situaciones concretas se refiere?

Si a usted en una misma semana le llegan tres citaciones por parte de la Fiscalía, significa que le Fiscalía como institucionalidad generó, tiene la orden o ha recibido la orden de presionarlo a como dé lugar para que entregue una declaración por cualquier aspecto. Entonces si, por ejemplo, se declara en el tema de las fosas comunes, mañana se va a advertir que el señor Juan Guillermo Monsalve tenía escondidos unos crímenes adicionales. Gabriel Jaimes va a tomar eso para desacreditar al testigo y para, después, tener cómo soportar y estructurar una preclusión.

Es una presión institucional, no es casual que lleguen citaciones en una misma semana de procesos que estaban pausados. Están mandando el mensaje de “usted tiene que declarar, a favor nuestro, a como dé lugar”. Ahora bien, declarando de esa manera, seguramente Monsalve no va a querer contar toda la verdad por el temor que le asiste de saber que hay presiones adicionales. Entonces, con una declaración bastante débil del testigo, la Fiscalía va a decir “aquí tenemos elementos para precluir”. Quieren que Juan Guillermo Monsalve declare bajo la presión institucional que le dice: “si usted sigue por ese camino, le vamos a abrir todos los procesos penales que tengamos en su contra”. (Le puede interesar: La contrarreloj de la Fiscalía en el caso Uribe)

Hoy existen elementos para que la Fiscalía acuse ¿y cuáles son esos elementos? Los establecidos por la Corte Suprema cuando impuso medida de aseguramiento en contra de Uribe Vélez. Además, el mismo evento lo acaba de pasar Diego Cadena. Ya la Fiscalía estuvo bajo esa encrucijada de precluir o acusar. Y acusó con los mismos elementos que tiene la Fiscalía de Gabriel Jaimes. Con el adicional, de que el fiscal Daniel Hernández, en el proceso de Cadena, estableció que la responsabilidad era de Diego Cadena y no de Uribe Vélez. Es decir, la orden institucional aquí es: la Fiscalía salvará a Uribe Vélez, como siempre, y condenará a Diego Cadena.

Usted nos cuenta que Monsalve fue llamado a declarar en un caso de fosas comunes. Si se trata de un caso aislado al del expresidente ¿por qué tampoco se presentó a esta diligencia?

No ha asistido a ninguna. Es que no es si alguno de esos casos tiene relación con el caso Uribe, es que el mensaje que están enviando es que le van a remover todas las actuaciones que tengan en su contra, hasta que el señor Álvaro Uribe sea precluido. Ese es el tema. Ninguno de los procesos guardan relación unos con otros, se trata es de la advertencia de que aquellos procesos van a ser sacudidos hasta que él (Monsalve) se abstenga o se retracte de sus manifestaciones anteriores.

Yo le mandé una carta al fiscal Gabriel Jaimes en la que le decía que me diera las garantías y yo le daba la declaración. Pero si no existen garantías, si no desaparece toda esa presión institucional, este individuo no va a poder declarar. Lo hará más adelante, si el señor Álvaro Uribe va a juicio, pues existen todos los elementos para que esto ocurra. En esa instancia, se declarará y establecerá el testigo las circunstancias de tiempo, modo y lugar porque ya no habrá otra alternativa, sino la de declarar con base en lo que se dijo. De hecho, en esa carta también le advertí a Gabriel Jaimes que Juan Guillermo Monsalve se reafirma en cada una de sus salidas procesales. Él no tiene miedo y yo tampoco, pero sentarlo bajo esas condiciones es inaceptable.

¿Cuándo le envió la comunicación al fiscal Jaimes? ¿Ya recibió respuesta?

Ayer hablé con el fiscal delegado para escuchar en diligencia de declaración jurada al señor Juan Guillermo Monsalve que es el fiscal iscal 11 Especializado, Miguel Martínez. La carta va dirigida a ambos funcionarios, al doctor Miguel Martínez y a su jefe el fiscal Gabriel Jaimes. Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta. (Lea también: “Desde que el caso de Uribe llegó a la Fiscalía no ha habido garantías”: Iván Cepeda)

El tema de las fosas comunes ¿tiene que ver con lo que Monsalve le contó a María Jimena Duzán de que se habían cometido unas masacres en la finca Guacharacas?

Es posible que eso tenga algún tipo de relación, pero hasta tanto no se tenga la certeza de cuál es la intención que tiene la Fiscalía, aquí no se dará ninguna declaración, porque pueden estar presionando por todos los ámbitos. Ayer un funcionario de la Fiscalía me dijo “eso debe ser una casualidad”. Primero, las casualidades no existen y, desde el punto de vista de la institucionalidad, menos. Ustedes saben perfectamente lo demorado que son los expedientes en este país. Pero resulta que en una semana se activaron cuatro expedientes en contra de Monsalve. Mi llamado es que permitan que los testigos puedan declarar en franca lid (con lealtad, sin trampas).

¿Ha hablado con el fiscal Barbosa?

No, y ahí llegamos a otro punto. Imaginémonos que estamos frente al expediente judicial más importante de la historia reciente y el acusado es el hombre más poderoso de la historia reciente, jefe del presidente de la República y jefe del fiscal Barbosa, el director de la institucionalidad en el ente investigador. ¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad real de que el hombre más poderoso de Colombia sea acusado por sus subalternos? La respuesta es, no. No hay ninguna, y están haciendo todo lo humanamente posible para estructurar argumentativamente eso.

Van a coger como ‘caballito de batalla’ que el señor Juan Guillermo Monsalve no se quiso reafirmar y no es así. El señor Monsalve se reafirma en todo lo que ha dicho, la única excepción es que no hay garantías para rendir una declaración ante la Fiscalía.

A propósito, la defensa del expresidente Uribe ha dicho que lo que pasa es que Monsalve no declara porque “no resiste ni cinco minutos de interrogatorio”, ¿usted qué les responde?

Que los que están muertos del pánico son ellos. El señor Jaime Granados está muy molesto y se rasga las vestiduras porque Juan Guillermo Monsalve no declara. Pero no se sonroja cuando le aconseja al senador (Eduardo) Pulgar que no diga una sola palabra en la Corte Suprema. Eso sí le parece que es estrategia jurídica, pero lo de Monsalve es cobardía, temor, miedo y que no va a poder resistir cinco minutos en interrogatorio.

El señor Juan Guillermo Monsalve es capaz de resistir ese interrogatorio, como ha resistido años de acoso. Le hubiera resultado mejor mentir, porque mintiendo se le habrían entregado los mejores abogados, los mejores fiscales y las mejores alternativas jurídicas al retractarse. Mantenerse en la verdad le ha costado todo el infierno que está viviendo y por eso considero que merece ser defendido, porque ha tenido el coraje de decir la verdad. Por eso estoy ahí, frente a una Fiscalía que a Miguel Ángel del Río se le antoja corrupta y sesgada, y que lo único que quiere es favorecer a Álvaro Uribe.

Usted insiste en que Monsalve se reafirma en su testimonio, ¿se podría decir, entonces, queda absolutamente descartado que el testigo haya considerado la posibilidad de retractarse?

De ninguna manera ha considerado retractarse. Lo único que el testigo está haciendo es aplazar el espacio, para declarar cuando las garantías estén dadas. Jamás habrá una retractación por parte de Juan Guillermo Monsalve, lo que habrá es la reconfirmación en todas sus salidas procesales. (Noticia relacionada: Se agita el caso Uribe, que está a semanas de una decisión esencial)

A través de Twitter, usted también dijo que la intención de la Fiscalía era llamar a declarar a Monsalve para acorralarlo, con el propósito de que él dijera lo que la Fiscalía quiere escuchar y justificar una preclusión. Pero ¿Cómo podría llevar el testimonio de Monsalve a solicitar una preclusión?

Porque no va a precisar con rigurosidad todas sus salidas procesales. Seguramente, cuando le hagan una pregunta específica va a decir “no recuerdo muy bien eso”, porque sabe que tiene una presión encima. Por eso yo no puedo exponerlo judicialmente. Yo necesito primero sacarle de encima la presión judicial institucional que tiene y ahí sí acompañarlo a una declaración donde se den todas las precisiones y particularidades. Pero ahora lo tienen sometido bajo esa presión institucional y, mientras eso siga, él no va a poder decir las cosas como deben decirse.

Si todavía no lo ha declarado, ni se ha reafirmado y existe toda esta presión, ¿Qué pasará una vez declare? Se le viene el mundo encima. El señor hasta podrá ser asesinado.

Teniendo en cuenta eso que acaba de decirnos ¿Han pedido protección adicional para él?

Él tiene unas medidas que fueron otorgadas por la Corte y que, hasta este momento, para nosotros son satisfactorias. Tiene unos espacios específicos, una casa fiscal, se prepara sus propios alimentos y tiene una protección de la guardia del Inpec. Yo no estoy pidiendo más medidas de seguridad, estoy pidiendo garantías jurídicas.

¿Qué le ha dicho Monsalve? ¿Le ha habado manifestado directamente esa sensación de no tener garantías para decir las cosas como son?

Sí. Por eso mismo es que he tomado la determinación de que él no salga a rendir una declaración. Yo no podría decir que él no va a salir, si él no me ha manifestado una incomodidad. Mi verticalidad en ese sentido responde a la insistencia e inquietud de Monsalve, que no es miedo, sino la necesidad de que se le garantice su seguridad jurídica.

En caso de que la Fiscalía solicite la preclusión del caso, ¿va a interponer algún recurso?

Sí, claro. Nosotros acompañaremos los recursos de apelación y todos los recursos ordinarios que tienen el país. Seguramente, también acudiremos a instancias internacionales, porque nos parece que existen aquí todos los elementos para llevar a juicio al señor Uribe. Pero la decisión que se va a tomar en una semana es política y no jurídica, pues jurídicamente el señor Álvaro Uribe es responsable de esos delitos y debe pagar con cárcel.