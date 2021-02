Caso Uribe: ¿de dónde sale el interés para que declare “El Tuso” Sierra?

El narcotraficante Juan Carlos “El Tuso” Sierra no acudió al llamado que le hizo la Corte Suprema en el proceso que se adelanta al expresidente Uribe por presunto fraude procesal y soborno. La defensa de Uribe cuenta con que, ahora que lo citó la Fiscalía, sí declare.

El viernes 19 de septiembre de 2019 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia esperaba poder escuchar la declaración del narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra dentro de la investigación que para entonces llevaba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno. No obstante, Sierra, quien está en libertad fuera del país luego de pagar cinco años de prisión en Estados Unidos, no se presentó. Ni esa vez, ni a llamados posteriores. Un año y cinco meses después, con el caso ahora en poder de la Fiscalía General tras la renuncia al senado de Uribe, el Tuso Sierra fue llamado nuevamente a declarar.

La citación la realizó el fiscal Gabriel Jaimes, quien debe decidir si llama a juicio o no al expresidente Uribe Vélez, quien quedó formalmente imputado por los delitos de fraude procesal y soborno, por orden judicial que así lo decidió al equiparar la decisión de la Corte Suprema de vincular formalmente al expresidente en el caso (que incluyó una orden de detención), con lo que sería la audiencia de imputación de cargos en el sistema de investigación penal que se aplica a cualquier colombiano sin fuero. Pero ¿por qué es importante este testimonio? ¿De dónde surge el interés para insistir en su declaración?

En principio, el Tuso Sierra -quien se desmovilizó de las Autodefensas, pero fue expulsado de Justicia y Paz al concluirse que era un narcotraficante puro, fue llamado por la justicia para que esclareciera un supuesto ofrecimiento que le habrían hecho en 2009 los congresistas Iván Cepeda, Rodrigo Lara y Piedad Córdoba para que entregara información sobre supuestos nexos de los hermanos Uribe Vélez con paramilitares. Esa versión se desprende del mismo Sierra quien en diciembre de 2018 envió una carta a la Corte Suprema detallando las visitas tanto de los senadores, junto a un abogado y Salvatore Mancuso Gómez, hecho que ellos han negado rotundamente.

Sierra dijo que le ofrecieron asilo para su familia en Suiza y Francia a cambio de su testimonio y luego apuntó que, al salir de prisión en Estados Unidos, se reunió con el periodista Juan Carlos Giraldo quien le habría dicho que el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre y el entonces magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, iban a abogar para que se mantuviera en Justicia y Paz si declaraba en contra de Uribe Vélez. Esa misma versión quedó consignada en un documento firmado el primero de agosto de 2018, suscrito por Sierra ante notario en Estados Unidos, que fue aportado por la defensa de Uribe Vélez al expediente.

El testimonio consignado en la carta de diciembre de 2018 fue recopilado por Lisa Ruth, ex agente de la CIA, central de inteligencia de los Estados Unidos, que llegó al caso por petición expresa de Tomás Uribe, hijo del expresidente, según confirmó ella misma en entrevista con El Espectador publicada el 14 de agosto de 2020, días después de que se ordenara la detención del expresidente por la Corte Suprema. Como investigadora privada, Ruth habló con Sierra, por intermediación de su abogado Manuel Retureta. “Durante esa reunión no intercambiamos ningún tipo de información del caso. Solo hablamos de lo que yo estaba tratando de lograr. Y en diciembre de ese mismo año, él me entregó una declaración escrita. Solo nos reunimos estas dos veces”, dijo la exagente.

El Tuso Sierra, a pesar de no acudir a los llamados que le hizo la Sala de Instrucción, reiteró su versión -tras la orden detención de Álvaro Uribe- en medios de comunicación. En una entrevista para Semana en Vivo, Sierra apuntó que nunca conoció de manera directa al expresidente Uribe, que nunca se ha tomado un café con él y reiteró que supuestamente Cepeda, Córdoba y Lara le ofrecieron prebendas si declaraba contra el exjefe de Estado. Y señaló que su no comparecencia ante el alto tribunal se debió primero a que ese mismo día y hora, tenía otra diligencia. Y luego, por temor a que le compulsaran copias por declarar.

En la misma entrevista, su abogado, Manuel Retureta, quien hizo una serie de precisiones al testimonio de El Tuso sobre esa reunión de 2009: “Se habló de Uribe, de la familia Uribe, sin duda. Yo lo oí. Lo preguntó la senadora, lo preguntó Cepeda (...) Pero no llegó al punto de decir: ‘queremos que digas esto y entonces te damos algo’. Porque yo como abogado de él y como el único abogado americano en esa reunión, si hubiera escuchado algo así, me hubiera sentado con los fiscales para decir: esto es lo que está pasando. (...) Nunca se manifestó en la manera que estuvieran tratando de forzar a mi cliente o guiar a mi cliente a una respuesta (…) Pero que ellos estaban ahí, que ellos hicieron esas preguntas, y que ellos anunciaron lo que podía ser el beneficio que le podría caer, sin duda eso ocurrió”.

Esa versión ha sido negada tajantemente por los tres congresistas mencionados en múltiples oportunidades, tanto en medios de comunicación, como en su versión otorgada ante la Sala de Instrucción y en consultas realizadas por este diario. En agosto de 2020, Rodrigo Lara dijo a El Espectador que “en el testimonio que rendí (ante la Corte) declaré que no observé ningún intento de soborno a un testigo. Yo no lo habría permitido bajo ninguna circunstancia. Así lo ratificó el abogado del señor Sierra, que también asistió a esa reunión (de 2009)”. Y Córdoba apuntó que “Cuando (en la Corte) me leyeron la carta de él (de Sierra), me quería salir de las ropas. ¡Falso! No lo hizo ni Cepeda ni ninguno. No íbamos a ser tan imbéciles de ofrecerle cosas por hablar contra Uribe”.

En el documento que ordenó la detención del expresidente Uribe, la Sala de Instrucción del alto tribunal enfatizó en que los tres congresistas, además de negar la versión, coincidieron en su preocupación por la extradición de varios jefes paramilitares, por lo cual en el Congreso se conformó una comisión para hacer seguimiento a ese caso, razón que motivó varias visitas a lo largo de 2009 en prisión en Estados Unidos. Todo eso, dijo la Corte, quedó registrado en un informe presentado al Senado el 31 de julio de 2009. Ahora bien, la pregunta que surge es si en esta ocasión El Tuso Sierra acudirá al llamado de la Fiscalía o no, como aspira la defensa del expresidente Uribe Vélez, en citación que estaría pactada inicialmente para esta misma semana.

Como reveló este diario, el fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el caso ahora, ha decretado la recolección de más de cien evidencias, muchas de las cuáles ya hacen parte del expediente y, otras, en las que se aprecia que la atención se está yendo hacia el testigo estrella del proceso: Juan Guillermo Monsalve, quien ha señalado al expresidente de tener relación con el Bloque Metro de las Autodefensas. Entre las pruebas repetidas están las declaraciones jurada de 22 testigos e inspecciones a procesos adyacentes al que se le sigue a Uribe, como el de la conformación del Bloque Metro, entre otros.