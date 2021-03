Caso Uribe: el expresidente retiró tutela con que buscaba tumbar su imputación

El pasado 15 de enero, la defensa del expresidente Álvaro Uribe radicó una tutela para tumbar la decisión de que estaba formalmente imputado por los delitos de soborno y fraude procesal. Ad portas de que se sepa si será llamado a juicio no no, el líder del Centro Democrático desistió del recurso judicial.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que ya no siguiera el estudio de una tutela que presentó, junto con su equipo de abogados, con la intención inicial de tumbar la decisión de un juez de Bogotá que consideró que el exsenador está hoy formalmente imputado por los delitos soborno y fraude procesal. El Espectador estableció que la Sala Penal del alto tribunal aceptó dicho desistimiento y, por tanto, no cambiará el estatus que tiene en este momento Uribe Vélez quien está ad portas de conocer si es llamado a juicio o no por la Fiscalía General.

En concreto, el expresidente presentó una tutela en contra de una decisión que en noviembre de 2020 tomó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, declarándolo formalmente imputado al equiparar la diligencia de indagatoria que rindió ante la Corte Suprema de Justicia en agosto en 2019, a la audiencia de imputación de cargos que se realiza en el sistema penal acusatorio, luego de que el expresidente renunciara al congreso y con ello, su caso pasara de la Corte a la Fiscalía.

La tutela había sido negada inicialmente por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual el 26 de enero pasado indicó que el proceso se encuentra en curso y, por tanto, existen otros medios de defensa judicial idóneos para reclamar la protección de los derechos al debido proceso y defensa. A través de un comunicado, el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez, explicó durante esos días que la Corte Suprema de Justicia podría revisar un procedimiento en el cual se le “lesionaron los derechos fundamentales al ciudadano”.

El pasado 1° de febrero, la defensa de Uribe Vélez impugnó formalmente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, reafirmando que la acción de tutela era el medio judicial ideal para defender al expresidente. Asimismo, el abogado Jaime Granados explicó que no iba a dejar las garantías de su cliente en manos de un tercero, la Fiscalía, que entre sus opciones tiene solicitar la preclusión, presentar el escrito de acusación o, también, llegar a un preacuerdo que beneficie al investigado y al órgano investigador.

Durante el proceso, el fiscal Gabriel Jaimes adhirió a las peticiones de la defensa de Uribe y, en un documento de ocho páginas, advirtió que homologar la indagación de la Corte Suprema y la imputación de la justicia ordinaria afectaría gravemente el derecho a la defensa y al debido proceso del exmandatario. “Es necesario subsanar tal situación con prontitud, por ello expresamente solicitamos acceder a los términos de la acción de tutela presentada (por la defensa de Uribe)”, le envió el fiscal al Tribunal Superior de Bogotá.

