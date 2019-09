El papel de la exparamilitar "Diana" en la defensa del expresidente Álvaro Uribe

Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, exjefe política de las Autodefensas Unidas de Colombia, es una de las declarantes en la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presuntamente intentar manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha vinculado con grupos paramilitares. Este viernes, Cortés Velasco dio una entrevista en W Radio en la que asegura que representantes de la defensa del expresidente, en concreto el abogado Diego Cadena, le dieron $700.000 pesos como “viáticos” para que ella buscara a otros paramilitares que pudieran servir de utilidad para el caso.

En la investigación de la Corte Suprema se tiene en cuenta que Cadena, en colaboración con otras personas, ha contactado a gente en prisiones del país para que elaboren escritos y videos en favor del expresidente a cambio de favores jurídicos y “al parecer dinero”. Una de esas personas fue Eurídice Cortés Velasco, quien grabó un video asegurando que el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, miente cuando afirma que él mismo fundó el Bloque Metro de las Autodefensas. Este episodio es clave porque Sierra ha señalado al expresidente de tener vínculos con paramilitares.

En la entrevista con W Radio, alias Diana asegura que se reunió con Cadena y otro abogado en Manizales, ciudad donde habita, a comienzos de 2018. Y explicó que allí el abogado le preguntó si tenía conocimiento de las acusaciones que se estaban endilgando al expresidente, a lo que respondió que sí. “Les dije que tenía conocimiento sobre Alberto y que podía desmentirlo, que podía decir que no era cierto lo que él estaba diciendo del senador Uribe porque conozco a Pablo Hernán hace ya mucho tiempo".

Eurídice Cortés explicó que ese contacto con el abogado Cadena se dio por intermedio del también paramilitar Carlos Enrique Vélez, quien declaró en el caso ante la Corte Suprema, señalando que el abogado Cadena le ofreció dinero. “Yo me vine a enterar (de) que le habían dado una plata a él (a Vélez) en los medios. Él me dijo que tenía unos recibos y que con esos recibos los iba a embalar”, señaló alias Diana, quien admitió haberle contado ese episodio a los abogados. La mujer, además, primero dijo a los periodistas no había recibido dinero ni “para el taxi”, pero luego reconoció que sí: dos consignaciones para un total de $700.000 pesos.

“Sí señor, efectivamente, yo no guardé recibos ni nada de eso porque yo no lo hice con ninguna mala intención ni para vender mi información. Esa plata fueron unos viáticos que ellos me dieron para ver si podía conseguir comunicación con los otros excomandantes del frente que yo quería que hablaran con ellos y que aún sigo diciéndolo y le dije a la Corte que me gustaría mucho que los escucharan porque es gente muy antigua del Bloque Metro que conoce muy a fondo todo lo que pasó”, señaló Cortés. Según alias Diana, esos otros exparamilitares podrían confirmar, como ella, supuestas mentiras del testimonio de Pablo Hernán Sierra.

“Sí, me dio $400.000 y luego $300.000 (…) Me la giraron 15 0 20 días después de haber entablado comunicación con ellos para (inaudible) a otras personas”, ratificó alias Diana, quien además confirmó que este jueves, previo a la entrevista con la emisora, habló con uno de los integrantes de la firma de Diego Cadena, pero negó haber recibido instrucciones sobre lo que tenía que decir. Además, precisó que el exparamilitar Carlos Enrique Vélez la llamó después de dar su declaración en la Corte Suprema de Justicia para decirle que debía decir la verdad, en el sentido de reconocer esos supuestos pagos de los abogados. Alias Diana declaró ante la Sala de Instrucción el 13 de septiembre de 2019 e insistió en que Pablo Hernán Sierra no fue comandante militar del Bloque Metro.

