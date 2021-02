Exmagistrado Barceló recusó a congresista Edward Rodríguez, del Centro Democrático

Para José Luis Barceló, su juez natural en la Comisión de Acusación, Edward Rodríguez, no es imparcial y, por tanto, debe ser apartado de la investigación que cursa en su contra por las interceptaciones presuntamente “ilegales” que realizó la Corte Suprema al teléfono del expresidente Álvaro Uribe.

Una nueva arista se desprende del proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal que avanza contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El protagonista de este capítulo es el exmagistrado José Luis Barceló quien estuvo encargado de la génesis de la investigación contra el exmandatario. A pocos días de que el extogado se presente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para explicar por qué en el proceso contra el congresista Nilton Córdoba, se interceptó al expresidente Uribe, Barceló recusó al congresista Edward Rodríguez. El Espectador conoció el documento presentado hace pocas horas por el exmagistrado. (Lea también: Comisión de Acusación cita a versión libre al exmagistrado Barceló por el caso Uribe)

Barceló, quien fue citado para el próximo 24 de febrero por dicha Corporación, señaló que Rodríguez está inmerso en una causal de impedimento que lo inhabilita para investigarlo y que, aun teniendo la obligación de manifestarla, no lo ha hecho. De ahí que el exmagistrado decidiera recusarlo. Para Barceló, el argumento principal es que Rodríguez no reviste de imparcialidad, independencia y autonomía para fungir como su juez natural, por lo cual sus derechos constitucionales se verían afectados.

El exmagistrado argumentó en su recusación que Edward Rodríguez inició su carrera política a los 19 años de edad de la mano de su mentor Álvaro Uribe y, ello explica que, además de militar en el Centro Democrático, cuyo fundador y líder natural es el expresidente, el congresista manifieste públicamente su apoyo y devoción al exmandatario. Tanto así, que tal como lo expresa Barceló en el documento, Edward Rodríguez ha manifestado en diferentes oportunidades que la investigación que nació en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra Uribe fue “mentirosa, injusta, infame, calumniosa y un montaje frente a la inocencia del exsenador Uribe”.

En el documento, el exmagistrado expuso una publicación del 25 de julio de 2018, época en la que se conoció la apertura de investigación contra el entonces senador Uribe y su llamado a indagatoria, en la que Rodríguez, a través de su cuenta de Instagram, manifestó que “el país político vive momentos turbulentos. Pero a pesar de la infamia, las calumnias y los montajes, seguimos apoyándolo Presidente Uirbe”. Además, citó una entrevista que dio el representante dos días después a Canal Capital en la que manifestó que “la honorabilidad de Álvaro Uribe es indiscutible. Ahí nos vamos a mantener. Entre más lo conozco, más lo admiro”. (Le puede interesar: Denuncian a exmagistrado Barceló por presunta actuación irregular en el caso Uribe)

Por lo anterior, Barceló cree la imparcialidad de Rodríguez es inexistente toda vez que con sus manifestaciones públicas, ya lo prejuzgó. El exmagistrado recordó que, el 19 de agosto de 2020, días después de que la Sala de Instrucción de la Corte ordenara la detención del expresidente Uribe,y época en la cual Rodríguez ya fungía como su juez natural, este publicó en su cuenta de Instagram: “#DolorDePatria es lo que sentimos ante tanta injusticia, calumnia y mentiras contra quien bien ha servido a nuestro país con patriotismo y honor”. Y, luego, el 10 y 12 de octubre, cuando la Fiscalía ordenó la libertad del Uribe, este reaccionó: “#UribeEnLibertad es una demostración de justicia, de honor y de restablecimiento del legado de quien bien ha servido a nuestro país”.

Por otro lado, Barceló indicó que en 2018, se reunió en varias oportunidades con Edward Rodríguez para tratar asuntos relacionados con la investigación del entonces senador Uribe Vélez. Indicó el exmagistrado que en por lo menos dos o tres oportunidades, Rodríguez le preguntó si iba a proferir orden de captura contra el expresidente, a lo que él respondió que no. Entonces, para el exmagistrado es evidente que el interés de Rodríguez en la actuación procesal contra el expresidente existe y nace de un vínculo cercano entre ambos, pero que dicho vínculo, precisamente, es el que afecta el principio de imparcialidad, según lo explicó en la recusación.

Finalmente, Barceló le solicitó a Edward Rodríguez que se separe del conocimiento de esta investigación y que, una vez la recusación prospere, la Comisió de Acusación le asigne un nuevo representante investigador que pertenezca a cualquier partido político, excepto al Centro Democrático. Lo anterior, porque considera que generará mayores garantías en el proceso. Ahora, será Comisión de Acusación la que resuelva esta recusación y determine si Rodríguez debe apartar de este caso. (Noticia relacionada: “Desde que el caso de Uribe llegó a la Fiscalía no ha habido garantías”: Iván Cepeda)

El lío por las interceptaciones a Uribe estalló en septiembre de 2018. La Corte Suprema de Justicia reconoció ante el expresidente que interceptó por error su número celular en el marco de un proceso contra el también excongresista Nilton Córdoba, quien venía siendo investigado por el cartel de la toga. Desde entonces, la defensa del exmandatario ha buscado que el contenido de esas conversaciones no sea usado en el caso que se le adelanta por presunto fraude procesal y soborno, que ahora lleva la Fiscalía.

No obstante, la Corte se defendió en su momento y mantuvo las interceptaciones como prueba. En septiembre de 2018 le dijeron oficialmente a Uribe que su número fue interceptado porque aparecía registrado, de manera reiterada, “como dato de contacto” de Córdoba. Segundo, que cuando se advirtió que no era así, se ordenó la cancelación de la interceptación, en abril de 2018. Y, tercero, que el alto tribunal consideró relevante el contenido de las llamadas de Uribe Vélez por lo que las remitió al proceso que cursa en su contra por presunta manipulación de testigos.

Pero el daño estaba hecho porque el escándalo dio para que el congresista del Centro Democrático Ricardo Ferro interpusiera en agosto del año pasado una denuncia en la Comisión de Acusación pidiendo investigar lo sucedido. En esa instancia “los despachos (de los representantes investigadores) han podido establecer preliminarmente que las interceptaciones denunciadas se efectuaron en el marco de un expediente asignado al despacho del exmagistrado José Luis Barceló”, según se lee en la decisión que ordena vincularlo al proceso. (Lea también: Edward Rodríguez denuncia ante Corte Suprema a Iván Cepeda)

Ahora, la diligencia a la que citaron es un paso muy preliminar en el proceso. “Es importante tener en cuenta que la versión libre es, en esencia, un medio de defensa para aquellas personas que podrían llegar eventualmente a ver comprometida su responsabilidad penal. En ese sentido, el exmagistrado José Luis Barceló tiene el derecho a rendir versión libre para que ejerza desde ahora su defensa material, diligencia en la cual deberá estar acompañado por su apoderado”, agrega el documento.

La Corte ha dicho desde 2018 que ese teléfono aparecía registrado, de manera reiterada, “como dato de contacto de” Córdoba y no como el de Uribe. Es decir, que fue un “hallazgo inevitable”, lo que no significa que las pruebas recabadas sean ilegales. En un documento de 98 páginas que reveló el año pasado El Espectador, la Sala de Instrucción incluso dijo que no era posible conocer con anticipación de quién era la línea celular y que, en todo caso, lo esencial de esta discusión es que la orden fue legal. En el Congreso, al parecer, sí creen que hubo irregularidades. (Le puede interesar: Iván Cepeda denunciará a Edward Rodríguez por prevaricato)