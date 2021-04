Caso Uribe: Iván Cepeda denuncia amenazas ante la Corte Suprema de Justicia

El senador Iván Cepeda denunció que ha recibido calumnias y amenazas desde el 3 de agosto de 2020, cuando la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. En la acción participaron Juan Guillermo Monsalve, los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo y, también, la testigo exiliada Deyanira Gómez.

Ante la Corte Suprema de Justicia, el senador Iván Cepeda dejó un compilado de denuncias que lo involucran a él y a otros intervinientes en el expediente penal del expresidente Álvaro Uribe, a quien la Fiscalía pidió archivarle una investigación por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, el testigo Juan Guillermo Monsalve y, también, su expareja Deyanira Gómez, entraron en la queja del congresista del Polo.

Lo último que se sabe del caso Uribe es que el Tribunal Superior de Bogotá definirá si Deyanira Gómez y el periodista Gonzalo Guillén son reconocidos como víctimas, tras una apelación presentada por la Fiscalía. Esa discusión deberá resolverse durante los próximos días y, luego de eso, la jueza 28 penal de circuito de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, escuchará los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes, quien solicitó precluir la investigación del exmandatario.

Entre tanto, el senador Iván Cepeda denunció ante la Corte Suprema de Justicia que, desde el 3 de agosto de 2020, habría venido sufriendo todo tipo de hostigamientos, calumnias y amenazas. Ese día, la alta corte ordenó la detención domiciliaria del expresidente Uribe, mientras seguía adelante la investigación por posible manipulación de testigos, como Juan Guillermo Monsalve, en otros procesos penales por presunto paramilitarismo. Días después, Uribe Vélez renunció al Congreso y las carpetas aterrizaron en la justicia ordinaria.

Víctimas y abogados en el caso Uribe pusimos hoy en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia una serie de hechos que dan cuenta de amenazas, riesgos y persecución en contra nuestra:

“Cepeda Castro ha sido perseguido judicialmente por personas del entorno de Álvaro Uribe Vélez, militantes y simpatizantes del Centro Democrático y, en general, del ‘uribismo’, quienes con posterioridad a la decisión del 3 de agosto de 2020 han interpuesto en su contra cinco denuncias penales infundadas, ante la Corte Suprema de Justicia’, explicó la defensa del senador del Polo, en una reciente comunicación.

Por otro lado, Iván Cepeda se refirió a las denuncias que el exfiscal Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo interpusieron en agosto del año pasado contra el expresidente Uribe, señalando al líder del Centro Democrático como “omisivo” en las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996). Para entonces, Uribe Vélez era Gobernador de Antioquia, mientras en zonas como Ituango los paramilitares realizaron crudas incursiones en poblaciones rurales.

“A partir de dicho anuncio, congresistas del partido Centro Democrático replicaron y realizaron diversos pronunciamientos injuriosos y calumniosos en evidente represalia. Por esta razón, se presentó denuncia ante la Corte Suprema por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto contra los congresistas Álvaro Hernán Prada, Margarita María Restrepo, Gabriel Jaime Velasco, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Paola Holguín, Carlos Felipe Mejía y Ernesto Macías”, agregó la defensa de Cepeda.

En cuando a Juan Guillermo Monsalve, hijo de un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996, la defensa de Iván Cepeda asegura que la Fiscalía habría incurrido en “acciones coercitivas” para el ejercicio de su testimonio. El adversario judicial del expresidente denuncia, por ejemplo, que el fiscal Gabriel Jaimes haya ordenado perfilar a Monsalve, encontrando que “es un buen negociante” y que le gusta tener un estilo de vida “ostentoso”. Sin embargo, esa instrucción no se dio para Uribe Vélez.

Sobre Juan Guillermo Monsalve, quien ha sostenido que Uribe habría sido clave en la creación del Bloque Metro de las AUC, en la década del noventa, se denunció que habría sufrido al menos dos atentados contra su vida, “con posterioridad a que se conocieran sus declaraciones en contra de los hermanos Uribe Vélez: el 24 de marzo de 2012, en la cárcel de Cómbita y el 26 de febrero de 2013, en la cárcel la Picota”. Por eso, pidió denegar la última petición del director del Inpec, el mayor general Mariano Botero Coy, quien hace unos días pidió cambiar al testigo de lugar de reclusión.

“De manera respetuosa me permito solicitar se estudie la posibilidad de reconsiderar la orden de permanencia en la casa fiscal (en la cárcel La Picota de Bogotá), teniendo en cuenta que este no es un lugar destinado para la reclusión de personas privadas de la libertad, no es un pabellón de seguridad ni hace parte del mismo”, pidió Botero Coy a la Corte Suprema de Justicia. Monsalve está en esa casa fiscal desde el 2 de abril de 2018, justamente como medida de protección ordenada por la alta corte.

Por último, la representación de Iván Cepeda tocó el tema de Deyanira Gómez, quien estuvo casada con Juan Guillermo Monsalve. De acuerdo con la denuncia, tales serían los hostigamientos contra la medico de profesión, que se vio obligada a exiliarse y, en la actualidad, cuenta con asilo concedido por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. El expresidente Uribe Vélez, por su parte, señala a Gómez como presunta miembro de las Farc.