Caso Uribe: los episodios que deberá explicar Diego Cadena en la Corte Suprema

Redacción Judicial

Aunque el abogado del expresidente Álvaro Uribe estaba citado para el pasado 6 de septiembre, la diligencia no se realizó. Conforme se conocen más testimonios de exparamilitares que lo mencionan por dar supuestos pagos, crece la expectativa por su versión.

Este lunes ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia declara el abogado Diego Cadena en el marco del proceso que avanza en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, relacionados con una presunta intención de manipular al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien lo relacionado con grupos paramilitares.

El alto tribunal expuso, en el auto que llamó a indagatoria al senador Uribe, que Cadena, abogado del expresidente, junto con otras personas ha “contactado en diferentes cárceles -y por fuera de ellas-a exmiembros de grupos paramilitares para que -a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero-, elabores escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago”, este último en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares.

(En contexto: El expediente contra Uribe)

Esos escritos y videos han sido aportados a la Corte tanto en este proceso, como en otros dos casos, según la Corte Suprema, como supuesta prueba “de que las sindicaciones delictivas en contra del doctor Álvaro Uribe y su hermano Santiago responden a ofrecimientos hechos por el doctor Iván Cepeda y otras personas”. En concreto, para desvirtuar no solo el testimonio de Monsalve sino también del exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien también ha relacionado al expresidente con paramilitares.

En documento del pasado 14 de agosto, cuando fijó nueva fecha de indagatoria para el expresidente Uribe, la Sala de Instrucción ordenó como pruebas en el caso establecer las visitas que Cadena hizo en las cárceles de Itagui y Palmira entre enero de 2017 y diciembre de 2018. Y también se ordenó hacer inspecciones judiciales a tres procesos que reposan contra Cadena. Uno, en la Fiscalía 2 ante el Tribunal de Bogotá por tráfico de influencias; Otro ante la Fiscalía 3 Delegada ante el Tribunal por simulación de investidura o cargo; y uno más ante la fiscalía 7 delegada por el delito contra la recta y eficaz administración de justicia.

(En contexto: El papel de Diego Cadena en supuesta manipulación de testigos en caso Uribe)

Son varios los episodios que tiene que explicar el abogado Cadena. Primero, su visita a la cárcel a Juan Guillermo Monsalve, el 22 de febrero de 2018, reunión a la que se sumó después el recluso Enrique Pardo Hasche, condenado por el secuestro de Eduardo Puyana, y de la que quedó registro ya que Monsalve la grabó con un reloj especial. Allí, Cadena le dijo al testigo que actuaba en nombre de Álvaro Uribe y le solicitó firmar un documento que ya estaba listo para presentarlo ante la Corte al mismo tiempo que un recurso con el que pretendían reversar la petición de investigación al expresidente.

Como contraprestación, Cadena Ramírez le ofreció a Monsalve presentar una acción de revisión en su caso, pues está condenado por paramilitarismo, sin cobrarle un peso; así como gestionar a su favor mejores condiciones de reclusión. Según reposa en el llamado de indagatoria a Uribe, Cadena visitó en al menos otras dos oportunidades a Juan Guillermo Monsalve “con el fin de obtener de su puño y letra un escrito en el que le ofreciera disculpas al doctor Álvaro Uribe”.

(Le puede interesar: Las conversaciones claves para la investigación que se adelanta en contra de Álvaro Uribe

¿Por qué? La idea de ese escrito sería indicar que las declaraciones que ha hecho Monsalve a la justicia en contra de Álvaro Uribe no son ciertas, sino consecuencia de un supuesto ofrecimiento de Monsalve. Según el alto tribunal, es claro que Cadena informó de todas estas gestiones al senador y expresidente. Pero, conforme se acorta la lista de declarantes que ya han sido escuchados en la Corte desde el pasado 3 de septiembre, se han conocido nuevos testimonios que acreditarían esas gestiones de Cadena.

Por ejemplo, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, les dijo los magistrados de la Sala de Instrucción que el abogado le pagó dinero a cambio de testificar en favor del expresidente. Sobre el motivo de este episodio, el abogado habría indicado que fue por razones humanitarias. Luego de rendir su declaración y que esta se hiciera pública, la Sala de Instrucción ordenó el traslado de centro de reclusión y protección para Vélez.

(Le puede interesar: Caso Uribe: Los exparamilitares que declaran este viernes en la Corte Suprema)

Cadena también tendrá que explicarle a la Corte un supuesto pago de $700.000 pesos que la exparamilitar Eurídice Cortés, alias Diana, afirma haber recibido de su parte, después de reunirse con él y otro abogado en Manizales, a comienzos de 2018. Según dijo a la W Radio, el dinero lo recibió como “viáticos” para que ella buscara a otros paramilitares que pudieran servir de utilidad para el caso a la defensa del expresidente.

En esa reunión, alias Diana grabó un video asegurando que el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, mentía cuando afirmaba que él mismo fundó el Bloque Metro de las Autodefensas, episodio es clave porque Sierra ha señalado al expresidente de tener vínculos con paramilitares. La exparamilitar agregó que se reunió con Cadena por intermediación de Carlos Enrique Vélez.

(Le puede interesar: El papel de la exparamilitar "Diana" en la defensa del expresidente Álvaro Uribe)

“Yo me vine a enterar (de) que le habían dado una plata a él (a Vélez) en los medios. Él me dijo que tenía unos recibos y que con esos recibos los iba a embalar”, señaló alias Diana, quien admitió haberle contado ese episodio a los abogados. La mujer, además, primero dijo a los periodistas no había recibido dinero ni “para el taxi”, pero luego reconoció que sí

“Esa plata fueron unos viáticos que ellos me dieron para ver si podía conseguir comunicación con los otros excomandantes del frente que yo quería que hablaran con ellos y que aún sigo diciéndolo y le dije a la Corte que me gustaría mucho que los escucharan porque es gente muy antigua del Bloque Metro que conoce muy a fondo todo lo que pasó”, señaló Cortés.

(En contexto: La cita inédita de Uribe en la Corte Suprema)

La revista Semana reveló una llamada interceptada legalmente por las autoridades, entre Cadena y el expresidente Uribe, del 2 de junio de 2018, en la que el abogado le dice al senador que sabía de visitas que supuestamente estaba haciendo la Corte Suprema en cárceles de prisión, en concreto al testigo Carlos Enrique Vélez, un sábado. La llamada es importante primero, por que se dio antes de la que Corte Suprema le abriera investigación formal al expresidente, lo que ocurrió el 24 de julio de 2018. Y porque el alto tribunal no hace ese tipo de diligencias en fin de semana.

Cadena ha guardado silencio. El 23 de agosto de 2018 fue citado a interrogatorio por la Fiscalía y a su entrada a la diligencia aseguró que el expresidente Uribe “no manipula testigos”. “En ningún momento se han manipulado testigos. Aquí hemos actuado dentro del marco legal. El señor Juan Guillermo Monsalve fue la persona que nos mandó a buscar. Yo me entrevisté con él. Me dijo a 30 centímetros de distancia, en un tono muy bajo, ‘estoy arrepentido, me quiero retractar, quiero pedirle disculpas al presidente Uribe y a su familia’. Pero él cambió la teoría del caso”, dijo.