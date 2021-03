Caso Uribe: ¿visitó Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve 44 veces desde 2011?

Una de las pruebas que pidió la Fiscalía en su investigación sobre Álvaro Uribe Vélez fue el registro de las visitas que recibió el testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel. Lo que muestra un Excel que está dentro del expediente Uribe desmentiría lo dicho por Diego Cadena y el mismo Monsalve sobre el día en que se conocieron. Los abogados de Cadena y Monsalve dicen que se trata de un error del Inpec.

Una tabla de Excel que elaboró la Fiscalía con registros del Inpec, que da cuenta de las visitas que ha recibido en la Picota Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo contra el expresidente Álvaro Uribe en la investigación por presunto soborno y fraude procesal, podría revelar una historia muy distinta a la que él ha contado a las autoridades con respecto a la fecha en la que se conoció con el exabogado de Uribe, Diego Cadena. El 23 de febrero de 2018, Monsalve rindió las últimas declaraciones que se le conocen, ante la Corte Suprema de Justicia, cuando el expediente del expresidente reposaba en ese alto tribunal.

Ese día, el testigo dijo que la primera vez que habló con Diego Cadena fue “ayer”, es decir el 22 de febrero de 2018 y, si bien Cadena y Monsalve se han dedicado a desmentirse el uno al otro, a través de sus declaraciones y defensas, en este dato sí están de acuerdo. Diego Cadena, quien enfrenta un juicio penal por supuestamente haber presionado a dos testigos, entre ellos Monsalve, y ofrecerles prebendas a cambio de que cambiaran su declaración en favor del expresidente, le ha dicho tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Fiscalía que conoció a Juan Guillermo Monsalve el 22 de febrero de 2018.

Como ambos coinciden en la fecha en la que se habrían conocido por primera vez, el dato quedó en el registro y no ocasionó mayor revuelo. Sin embargo, desde septiembre de 2020, cuando el expediente cayó en manos de la Fiscalía luego de que Uribe renunciara a su curul en el Senado, el fiscal Gabriel Jaimes (a quien le correspondió el controversial y más importante caso judicial de los últimos años) se empeñó en ordenar la práctica de nuevas pruebas en las cuales se apoyará para pedir la preclusión de la investigación el próximo 6 de abril.

El futuro del caso quedó entonces en manos de una jueza de Conocimiento de Bogotá, quien evaluará los soportes de la Fiscalía para tomar una decisión. Mientras esto ocurre, El Espectador y Blu Radio tuvieron acceso a todo el expediente que armó el ente investigador durante seis meses de pesquisas. Entre las decenas de documentos reposan los registros de “visitas “ocasionales” al testigo Juan Guillermo Monsalve que fueron entregados por el Inpec a la Fiscalía, y que contienen el listado de los visitantes que recibió el interno entre los años 2011 y 2020, en la cárcel La Picota de Bogotá. En el registro se precisan los nombres de los visitantes, cédulas, horas de ingreso y salida y el vínculo que decían tener con el interno.

Se trata de un listado que contiene 13.248 registros de visitas que hicieron abogados y notificadores al exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, y a Juan Guillermo Monsalve (ambos testigos contra Uribe). Esta minuta resulta reveladora y cuestiona lo dicho por Monsalve y Cadena respecto a la fecha en la que se conocieron pues, según la información que reposa en el registro, la primera visita del abogado Cadena a Juan Guillermo Monsalve se realizó el 26 de abril de 2011, es decir, siete años antes de la fecha que ambos han dado en sus declaraciones.

Y, al parecer, no se trató de una visita aislada pues el Excel de la Fiscalía indica que, antes del 22 de febrero de 2018, Cadena ingresó a La Picota 29 veces, en calidad de abogado, para entrevistarse con Juan Guillermo Monsalve. El informe contradice los testimonios a tal punto de que la última reunión que sostuvieron ambos no habría sido, como lo dijo Cadena, el 26 de marzo de 2018, sino que los encuentros, al parecer se habrían extendido hasta el 5 de marzo de 2020. De hecho, el reporte indica que el único año en el que Cadena no fue a visitar a Monsalve fue en 2012.

El testimonio de Diego Cadena ante la Fiscalía

El Espectador y Blu Radio conocieron la declaración que el exabogado del expresidente Álvaro Uribe rindió ante la Fiscalía el pasado 24 de febrero de 2021. En la diligencia, el penalista habló, precisamente, sobre las visitas que le hizo a Juan Guillermo Monsalve en La Picota. Señala que la primera vez que se entrevistó con Monsalve fue el 22 de febrero de 2018. En efecto, en la minuta quedó el registro de que ese día el abogado entró a La Picota dos veces. Una en la mañana que duró poco más de una hora y otra a las 2:09 de la tarde.

Cadena, en una declaración anterior que rindió ante la Corte Suprema de Justicia, cuando el expediente Uribe estaba en ese tribunal, dijo que el día anterior (21 de febrero de 2018) también ingresó a la Picota, pero que en esa ocasión no fue posible entrevistarse con Monsalve. Ese ingreso también quedó plasmado en el registro que señala que, ese día, Cadena también entró dos veces a la cárcel, una en la mañana y otra en horas de la tarde.

“El 22 de febrero logro entrevistarme por primera vez con Juan Guillermo Monsalve en compañía de su abogado Héctor Romero. Yo solicité el ingreso en compañía de Henrique Pardo y me entrevisté con ellos. Juan Guillermo Monsalve no quería que yo en la boletica (de ingreso) dejara mi ingreso y yo no entendía, y aun así escribía en la boletica el nombre de él para que el señor bajara, se entrevistara conmigo, y hacerlo de forma transparente”, le dijo Cadena a la Fiscalía.

Después del 22 de febrero de 2018, el siguiente ingreso de Cadena a La Picota fue el 13 de marzo de ese año. Esa visita también fue reconocida por el abogado en su testimonio ante la Corte Suprema, pero aseguró que esa vez fue a visitar a Héctor Acevedo Alzáte y a Enrique Pardo Hasche. No obstante, el Excel de la Fiscalía indica que el ingreso se hizo a nombre de Juan Guillermo Monsalve. Continuando con la versión de Cadena, este ha dicho que su segundo encuentro con el testigo fue el 20 de marzo de 2018.

“Nos sentamos Enrique Pardo, Juan Guillermo Monsalve y Diego Cadena. Ese día Monsalve tenía una actitud totalmente diferente, más suelta. Me dice ‘es que esa gonorrea de Cepeda, me quedó mal’. Le dije, ¿cómo así? Y me dijo ‘yo estaba en el Paz B tenía Directv, un computador portátil, teléfono celular wifi y me cambiaron de pabellón entonces ese señor me quedó mal y ya no le voy a copiar con sus mentiras’”, narró Cadena ante la Fiscalía agregando que Monsalve le expresó su anhelo de retractarse.

La siguiente visita que reconoció el abogado, y que está consignada en el Excel, ocurrió dos días después, en la tarde del 22 de marzo de 2018. En esa ocasión Monsalve le habría dicho a Cadena que estaba siendo presionado para no retractarse. Posteriormente, el 26 de marzo de ese año, tuvo lugar el que, según el penalista, sería el último encuentro con el testigo. Ese día, tal como lo describió Cadena ante la Fiscalía, Monsalve estaba decidido a retractarse, le preguntó cómo hacerlo y Cadena le dio las instrucciones.

Lo que no contó el abogado en sus declaraciones ante las diferentes autoridades judiciales en las que se ha presentado es que en abril de 2018 visitó a Monsalve dos veces y lo mismo ocurrió en julio de 2018. Casi un año después, en agosto de 2019, volvió a La Picota tres veces más para encontrarse con Monsalve, y regresó en septiembre de ese año. Finalmente, el último ingreso de Cadena, que aparece en el registro del Inpec, para visitar a Monsalve data del 5 de marzo de 2020.

Lo que dijo Monsalve ante la Corte Suprema de Justicia

La última declaración que se conoce del testigo es la que rindió ante la Corte Suprema de Justicia el 23 de febrero de 2018 porque, aunque fue llamado por la Fiscalía el mes pasado para que entregara su testimonio, Juan Guillermo Monsalve se negó a través de su abogado Miguel Ángel Del Río, quien argumentó “falta de garantías” y una estrategia de presión contra el testigo por parte de la Fiscalía.

El caso es que, ante la Corte, Monsalve entregó menos información que Cadena respecto a los encuentros que sostuvo con el abogado. De hecho, las únicas fechas que refirió en su testimonio fueron el 22 de febrero de 2018, como el día en el que conoció a Cadena; y el 21 de febrero de 2018 cuando, según dijo, se negó a atender al abogado, quien permaneció esperándolo durante una hora, sin que él acudiera al encuentro.

La versión de Monsalve sobre lo que se dijo en los encuentros con el abogado es bastante distinta, pues este asegura que fue Cadena quien lo buscó para pedirle una retractación de sus señalamientos a Uribe, la que siempre se negó. El testigo indicó ante el alto tribunal que, incluso, le dijo a Cadena que firmar una retractación, lejos de darle beneficios jurídicos, le iba a acarrear seis años más de prisión. Y que, aun así, Cadena le insistía que se retractara diciéndole que “Uribe era de palabra” y que si se retractaba, le ayudarían a llevar su caso a la JEP.

Lo cierto es que los registros de visitas del Inpec dejan muchas preguntas por resolver y cuestionan la veracidad de los testimonios entregados por ambas partes, toda vez que ni Cadena ni Monsalve habrían tenido la intención de contar que, al parecer, se conocían desde varios años atrás. De hecho, cuando la Fiscalía le preguntó a Diego Cadena si conocía los certificados de entradas a las cárceles, este respondió que “el Inpec ha contestado diciendo que son presos protegidos y no pueden dar la información”. Esa afirmación fue reiterada por su defensor Iván Cancino, quien señaló que “eso no lo han dado completo. Ha sido una lucha con el Inpec”.

¿Qué dicen los abogados de Cadena y Monsalve?

Sobre la información consignada en los registros del Inpec que apuntan a que Diego Cadena y el testigo Monsalve se conocieron desde antes del 2018, el abogado Iván Cancino le dijo a este diario que quien afirme eso, está mintiendo. “Si consta en algún registro, el registro es falso o erróneo. Diego Cadena conoce y visita al señor Monsalve en el año 2018, cosa que es ratificada por el mismo testigo Monsalve. No hay la más mínima posibilidad que se pueda demostrar de ninguna manera cierta y veraz que Diego Cadena conocía y visitaba al señor Monsalve antes del año 2018″. El penalista agregó que estará muy pendiente de determinar de dónde saca la Fiscalía o la autoridad competente esa información para “cuestionarla y atacarla” de manera inmediata.

@DiegoCadenaLaw conoció a Monsalve en el año 2018 ,no antes . Pediremos explicaciones al @INPEC_Colombia por las constancias. Deberán explicar ese error garrafal rápidamente. Siguen las mentiras porque con la verdad jamás ganarán . — Iván Cancino (@CancinoAbog) March 19, 2021

El abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Juan Guillermo Monsalve también cosidera que se trata de un error. “Para mí es una sorpresa igual que para el mismo Juan Guillermo porque yo hablé con él y me dice que no tiene ni idea de dónde sale esa información porque él antes de 2018 nunca se había encontrado con Cadena y yo creo que, incluso, es lo único en lo que han coincidido ambos. Yo creo plenamente en Monsalve y sí me parece muy extraño, me parece que debe haber algún error”, explicó el defensor quien, además, informó que le hizo una solicitud al Inpec para que le aclare esta novedad.

Según el penalista, la información que aparece en el registro es “imposible” porque el expresidente Uribe y Cadena coinciden en que se conocieron en 2018 y, por tanto, no tiene sentido la presencia de Cadena visitando a Monsalve muchísimos años antes . “A mí no me cuadra esa información, hay un error del Inpec. De hecho, Cadena queda inscrito en el Visitor de Monsalve a finales de febrero, principios de marzo de 2018. Era imposible que se hubieran visto previamente”, indicó el abogado, quien encontró una posible explicación a las visitas de Cadena que quedaron registradas después de los encuentros que ambos reconocieron ante las autoridades.

“Sobre las últimas visitas, cuando uno como abogado queda inscrito en un Visitor, puede entrar con el ultimo Visitor que ha tenido independientemente de que vaya para otro pabellón. Eso pasa muy seguido. No digo que esa sea la razón por la cual están las visitas ahí, pero es muy común. Sin embargo, las visitas anteriores a 2018 son imposibles”, insistió Miguel Ángel del Río.

Esta alianza informativa consultó con fuentes del Inpec si es posible que hubiera habido un error. Ambas personas, que están familiarizadas con el manejo del sistema de registro de visitas, pero pidieron reserva, dijeron que es imposible que se hallan multiplicado los ingresos de Cadena. “El sistema es infalible”, comentó uno. “De pronto se equivocaron una vez, pero más de 30 veces no lo veo ocurrir”, comentó la segunda fuente.

*Este informe especial sobre el caso Uribe lo trabajó la sección judicial de El Espectador, conformada por Diana Durán (editora judicial) y los reporteros Felipe Morales, David Escobar, Alejandra Bonilla, Kelly Rodríguez y Sebastian Cote. De parte de Blu Radio están la periodista Silvia Charry y Ricardo Ospina (director de Servicios Informativos).