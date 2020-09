Caucasia: dos policías muertos tras ataque en operativo contra la minería ilegal

El presidente Iván Duque dijo que también resultó herido un intendente de la Policía. El hecho sucedió en Caucasia, Antioquia.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, confirmó que dos patrulleros de la Policía Nacional murieron luego de ser atacados por integrantes de grupos ilegales en medio de un operativo en contra de la minería ilegal. Los hechos sucedieron este jueves en Caucasia, Antioquia, este jueves. Un uniformado más se encuentra herido.

“Jaime Luis Castaño Castilla y Carlos Enrique Calderón. Se encuentra herido el intendente Luis Hernando Infante. Estos hombres buenos, luchadores, trabajadores, fueron asesinados en una operación contra la extracción ilegal de minerales. Extracción que adelantan grupos armados como el Eln, Los Caparros, el clan del Golfo”, dijo el Jefe de Estado.

Desde El Catatumbo y rodeado por la Cúpula Militar, el presidente Duque dijo que estos hechos no quedarán impunes. “Tenemos que luchar todos los días con mayor determinación. Ellos murieron entregándole su vida a nuestro país y nosotros vamos siempre a enaltecer su legado y su memoria. Sabemos que estos momentos duros para las familias no les devuelven a sus seres queridos, pero aquí no va a haber impunidad”, dijo.