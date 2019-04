Cepeda denuncia supuesto “montaje" de la Fiscalía que lo vincularía a Clan del Golfo

El senador Iván Cepeda Castro radicó una solicitud de información ante la Fiscalía a propósito de las recientes declaraciones que hizo jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez Neira, sobre un “articulejo” que estaría en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que frenaría la extradición de narcotraficantes y beneficiaría, por ejemplo, al Clan del Golfo. Según Cepeda, el fiscal general habría dado a entender que ese artículo lo habría introducido Cepeda por petición de la organización criminal. Por esta razón, el senador pidió que se aclaren estos hechos, que califica de “montaje judicial”.

Durante el gobierno anterior, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda lideró un acercamiento al Clan del Golfo, que había manifestado su deseo de someterse a la justicia. Para el senador, Martínez Neira estuvo al tanto de esas conversaciones, pero estaría promoviendo la hipótesis de que Cepeda intervino en favor de la organización, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). “Resulta incomprensible que el fiscal le diga a la opinión pública que un artículo que él mismo vigiló y que tuvo en sus manos antes de ser presentado al Congreso, haya sido una especie de estratagema para permitir la no extradición de narcotraficantes”, aseguró el senador.

"Lamento que se de por aludido siempre el senador Cepeda, no sé por qué", aseguró el fiscal. A lo que añadió "él esta diciendo que aquí se le está montando una investigación que no es cierta, aquí no hay ninguna investigación de esas porque yo no suelo combatir a los contradictores con denuncias penales. Es el senador Cepeda el que quiere convertir en delito la opinión diversa". Para Martínez Neira, el artículo en cuetión de la estatutaria sí le da el beneficio de no extradición a los no excombatientes que se sometan a la JEP. Como Cepeda ha controvertido esa versión, el fiscal le respondió: "no conozco sus títulos de jurista".

“Le pido al Fiscal que no le mienta al país y que me responda claramente cuáles son sus intenciones”, dijo Cepeda desde el búnker de la Fiscalía. El senador añadió que las recientes declaraciones de Martínez Neira podrían ser intencionales “para presionar de alguna manera el debate que se llevará a cabo el próximo lunes en el Senado de la República con relación a la ley estatutaria de la JEP, y a las objeciones que ha presentado el presidente de la República”.

Desde la oficina del senador aseguraron que “tales sucesos dan cuenta de la existencia de un nuevo intento de montaje judicial contra el senador Cepeda, del que no solamente tendría conocimiento el fiscal Martínez, sino que además lo estaría promoviendo directamente”. Por lo cual, el derecho de petición pide que se aclare públicamente si la Fiscalía “adelanta alguna investigación en contra del senador Iván Cepeda, por haber cumplido funciones de facilitación en los acercamientos entre voceros del clan del Golfo y el gobierno anterior”.

A mediados de 2016, cabecillas del Clan del Golfo enviaron una carta al senador Cepeda, dirigida al Gobierno Nacional, en la cual el grupo ilegal solicitó explorar su “acogimiento” a la justicia. Tras este hecho, el presidente Juan Manuel Santos autorizó a Cepeda Castro y al exviceministro José Noé Ríos, para que se contactaran con la abogada de la organización. Entre las condiciones que Santos puso estaban: no reconocerle a la organización un estatus político y no hablar de negociación. Se trataría de un sometimiento a la justicia ordinaria. No al sistema de justicia transicional, como informó este diario.

Se reunieron en varias ocasiones, y sólo en mayo de 2017 se volvió a retomar el tema, cuando el recién posesionado vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, asumió la responsabilidad de coordinar estos contactos. En ese momento, Naranjo reafirmó las condiciones y solicitó que los enviados del Gobierno buscaran una respuesta de alias Otoniel a la pregunta: ¿La intención de sometimiento es compartida por el conjunto de responsables del grupo ilegal?

Cepeda reiteró que el Fiscal estuvo informado de los acercamientos, por lo cual le solicitó claridad al ente investigador. Además, aseguró, “presumo que sus actuaciones en mi contra obedecen al reconocido compromiso que he tenido con la defensa de la Paz en Colombia, y como represalia a la denuncia que ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes interpuse en contra suya y del presidente de la República, Iván Duque, por el presunto delito de prevaricato por acción agravado, con ocasión de algunas actuaciones que han realizado”. Frente a esto, el fiscal respondió: "Cepeda fue a denunciarme por decir lo que le estoy diciendo al país: que hay unos artículos que son inconvenientes y que pueden afectar el Estado de derecho en Colombia. Para el senador eso es un delito".