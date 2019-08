Cero y van nueve: de nuevo, Fiscalía no pudo imputarle cargos al dueño de Fedco

Redacción Judicial

Nueve veces ha intentado la Fiscalía imputarle cargos a Leo Eisenband por irregularidades en la compra del Centro Comercial Villa Country, en Barranquilla. Nueve veces ha ocurrido algún hecho que ha impedido que se cumpla con dicho fin. En esta ocasión, todo estaba preparado: juez, Fiscalía, Ministerio Público, víctimas, persona a imputar y defensa estaban presentes. Sin embargo, apenas la fiscal iba a comenzar la imputación, el juez le otorgó la palabra a la abogada suplente de Eisenband. La petición fue corta: no reconocer en el proceso a parte de las víctimas e impugnar la competencia del juez de garantías para conocer la imputación.

Según la defensa del empresario, el caso tiene que ser trasladado a Barranquilla -donde Eisenband construyó gran parte de su imperio económico- ya que tanto el imputado, como parte de las víctimas, propiedades en cuestión y presuntos hechos delictivos están relacionados con dicha ciudad. Para probar su punto, remitió una extensa documentación que incluía el supuesto domicilio de Leo Eisenband y su familia, las actas de nacimiento de cada uno de ellos, las escrituras de las propiedades incluidas dentro del caso de irregularidades de la DNE e incluso los documentos notariales que dan cuenta de la compra de estas.

Dicha petición no fue secundada ni apoyada por ningún otro de los presentes. Para los abogados de las víctimas, Sociedad de Activos Especiales (SAE) y algunos arrendatarios de locales del centro Comercial Villa Country -estos últimos rechazados por la defensa como víctimas del caso- , la solicitud no tenía lógica alguna, ya que, de acuerdo con la ley, la competencia del juez de garantías es de orden nacional y puede conocer de las imputaciones así el presunto delito no se haya cometido en la ciudad en la que se lleva a cabo la diligencia. “El juez de garantías es una labor formal de trámite , es una competencia generalizada”, dijo el representante de la SAE.

Una posición que apoyó la Fiscalía. La representante del ente acusador no solo remarcó la competencia nacional del juez de garantías, sino que aseguró que los crímenes por los que iba a ser imputado Eisenband no ocurrieron únicamente en Barranquilla. Según la fiscal, el material probatorio, del que que no pudo dar cuenta por la solicitud de la defensa, demostraría que los supuestos ilícitos cometidos por Leo Eisenband tuvieron lugar tanto en la capital del Atlántico como en Cartagena, Bogotá y hasta en Estados Unidos, por lo que la imputación podía llevarse a cabo sin ningún problema en la capital del país. Además, agregó que “las partes solo puede controvertir la competencia del juez en la audiencia de acusación”.

Al final, el juez pidió la suspensión de la audiencia para decidir sobre la petición de los apoderados del empresario. A su regreso, aceptó parte de los argumentos de la Fiscalía, en los que aseguraba que la jurisdicción del togado es de carácter nacional, sin embargo, “para dar las mayores garantías a la defensa”, pidió que esta cuestión fuera dirimida por la Sala Penal de la Corte Suprema. Ahora, es el alto tribunal el que tendrá que decidir si la imputación de cargos contra Leo Eisenband se tiene que realizar en Bogotá o en Barranquilla, ciudad donde el señalado ocupa un lugar destacado por su condición económica.

Desde 2013, han sido nueve las oportunidades en las que se ha intentado imputarle cargos a Leo Eisenband, empresario dueño de la cadena Fedco. Hace tan solo un mes, también se intentó hacer la imputación, pero un problema en el reparto lo impidió. En esa ocasión, el 27 de junio de este año, se programó una audiencia en el juzgado 39 penal de garantías, justo cuando el juez todavía estaba en otra diligencia y faltaba menos de una hora para que se acabara su jornada laboral.

El proceso contra Eisenband ha pasado por las manos de decenas de fiscales, pero nada ha pasado. Es más, un grupo de pruebas que entregó Camilo Bula -testigo estrella del caso y único condenado por el escándalo- hace seis años y que estaban bajo cadena de custodia se perdieron, junto con otras declaraciones. Sin embargo, durante todo el mes de junio, la Fiscalía trató de reconstruir el expediente con Bula, para así imputarle cargos a Eisenband. Al empresario lo procesarán por pagar una comisión de éxito de casi $2.000 millones, luego de que en abril de 2009 la DNE le vendiera el centro comercial Villa Country, en Barranquilla, por casi $22.000 millones menos que su avalúo.

Dicho predio estaba en manos de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y hace parte de las propiedades del escándalo que llevó al fin de dicha entidad. Por todo el país, depositarios de bienes decomisados a la mafia subastaron dichas propiedades por un valor muy por debajo de los avalúos comerciales. Entre esas propiedades estaba el centro Comercial Villa Country, una de las cuatro propiedades que le fueron decomisadas al clan narcotraficante Nasser Arana, y que ahora tienen bajo la lupa de la Fiscalía al reconocido empresario.