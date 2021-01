“César Gaviria vive esquivando su responsabilidad ante Colombia y la historia”: Maza Márquez

El general retirado de la Policía le respondió al expresidente luego de que este lo señalara como uno de los responsables del exterminio de la Unión Patriótica.

En una reciente entrevista el expresidente César Gaviria en el portal Los Danieles señaló que el expresidente Virgilio Barco y él se equivocaron en confiar en el general retirado de la Policía Miguel Maza Márquez, quien fue director del extinto organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1985 y 1991. Las declaraciones de Gaviria se dieron en medio de la polémica que desató la columna del periodista Alberto Donadio, en la que señala una supuesta relación del gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) con el exterminio de la Unión Patriótica (UP) y en el que habría participado el espía israelí Rafi Eitan.

El Espectador conoció una carta en el que Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán, le responde al expresidente Gaviria, quien lo responsabilizó al antiguo alto oficial junto a Gonzalo Rodríguez Gacha, grupos de autodefensas y al mercenario israelí Yair Klein del exterminio del partido político durante los años ochenta y noventa. “Ahora resulta el expresidente Gaviria Trujillo involucrándome y descalificándome con afirmaciones retorcidas en este evento y en la supuesta aceptación de Yair Klein como colaborador del DAS durante mi gestión”, dice la misiva conocida por este diario.

“¿Recuerda que su intervención como ministro de gobierno, ante el congreso de la República de la época para denunciar la presencia en el país del centenar de grupos paramilitares, estuvo apoyada por una investigación del DAS a mi cargo? El DAS después de una profunda investigación, dio a conocer a la opinión pública el llamado Dossier Paramilitar, en donde se evidenció la presencia de Klein y otros mercenarios traídos para formar las escuelas paramilitares, financiados por el Cartel de Medellín y Rodríguez Gacha. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de aquí surgieron los sicarios que asesinaron a Luis Carlos Galán”, señaló el general Maza Márquez.

Maza añadió en su carta que “el país y la opinión han sido benévolos con el expresidente Gaviria, quien vive esquivando su responsabilidad ante los colombianos y la historia. Por ejemplo, la política de sometimiento a la justicia, cuya columna vertebral era la libre escogencia de los sitios de reclusión, la no extradición como norma constitucional y la no incautación de sus dineros. Como resultado se dio la negociación, entrega, permanencia y posterior fuga de Pablo Escobar y sus lugartenientes de la Catedral. ¿Supo que dentro de esa cárcel hubo hasta homicidios? No le han pasado la cuenta de cobro de sus desaciertos, pero el sí se ha dedicado a difamarme y a desconocer la verdad impunemente”.

Por último, Maza Márquez indicó que Gaviria “busca seguir erosionando mi honra porque sabe que ese fallo condenatorio (por el caso Galán) de la Corte es una afrenta a la justicia. Estoy ejerciendo mi derecho a acceder a una segunda instancia, usted no puede direccionar a la justicia desde los micrófonos, enlodándome, para torpedear así la revisión de la sentencia. Tal cúmulo de desatinos, agravios a mi dignidad personal e infamias me obliga a considerar seriamente la apelación a las instancias judiciales para que dirima de una vez por todas y se recupere la verdad de los hechos que usted pretende distorsionar no sé con qué finalidad. Doctor Cesar Gaviria Trujillo, por favor no se equipare con el doctor Virgilio Barco, no ofenda su memoria”.

César Gaviria sostuvo el fin de semana pasado que “Barco pensaba que Maza era una persona confiable y le creía todo. Hay que ver lo que hizo Maza con Klein. Como lo trataban y como lo recibían en el aeropuerto con carros del DAS”, explicó Gaviria, en referencia a la supuesta relación para fraguar el exterminio de la UP entre el DAS y Yair Klein. En medio de esa polémica también se conoció que la JEP citó a declarar al general retirado a declarar dentro del sexto macro caso priorizado por esta justicia especial, que está relacionado con el exterminio de la UP. Su versión quedó programada para el próximo 26 de marzo de 2021 a las ocho de la mañana.