Choque entre Procuraduría y Mauricio Toro por una audiencia en proceso contra Uribe

La Procuraduría le salió al paso a un comunicado del congresista Mauricio Toro, quien afirmó que una audiencia en la que se escucharía el testimonio de Gustavo Petro, dentro de un proceso contra Álvaro Uribe, no se pudo realizar por la inasistencia del procurador delegado para el caso.

Para el día de ayer, 2 de marzo, estaba programada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una audiencia dentro de un expediente que se adelanta en esa Corporación en contra del expresidente Álvaro Uribe. La diligencia estaba programada para escuchar las declaraciones del congresista Gustavo Petro, sin embargo, la audiencia no se realizó según la Comisión por la inasistencia del procurador delegado para el caso. El Ministerio Público se defendió. (Lea también: Gustavo Petro, citado a declarar en proceso contra Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación)

Toda esta situación gira en torno a la investigación que avanza en la Cámara de Representantes contra el exmandatario, por cuenta de una denuncia instaurada en 2015 por Richard Maok Riaño, en la que se presenta la presunta omisión de Uribe ante la infiltración del paramilitarismo en el Estado colombiano, durante su gestión como presidente (del 2002 al 2010). Maok Riaño, conocido también como “HackerFiscalía” es un exdetective del CTI de la Fiscalía que salió exiliado hacia Canadá, no sin antes dejar las pruebas que sustentarían su denuncia.

Al parecer, dichas pruebas le fueron entregadas al senador Gustavo Petro quien, precisamente, estaba llamado a declarar en la audiencia que se realizaría ayer. Sin embargo, según un comunicado público de la Cámara de Representantes, firmado por el congresista Mauricio Toro, quien lleva la investigación, la diligencia no se pudo realizar por la inasistencia del delegado de la Procuraduría.

Además, mencionó la Corporación, el senador Petro tampoco se presentó a la audiencia, pero se excusó a través de una comunicación enviada en la tarde de ayer, argumentando que no se encontraba en el país. “El representante Toro elevará una comunicación a la Procuradora Margarita Cabello Blanco, para que disponga de los procuradores delegados que puedan atender oportunamente todas las diligencias de la Comisión de Acusación, ya que su participación es indispensable de acuerdo con la Ley 600”, concluye el comunicado.

Pues bien, la Procuraduría le salió al paso a esta manifestación de la Comisión y a través de una carta dirigida al congresista Mauricio Toro, el procurador que lleva el caso, Jorge Enrique Sanjuan, indicó que era incorrecto decir que la diligencia en la que iba a declarar Gustavo Petro, no se pudo realizar por su inasistencia. ¿El argumento? que la participación del agente de la Procuraduría “no es un requisito de validez para instalar y adelantar diligencias en proceso penales adelantados bajo las normas de Ley 600 de 2000”. (Noticia relacionada: Reaparece el ‘Hacker de la Fiscalía’)

En otras palabras, lo que dijo Sanjuan es su asistencia como delegado del Ministerio Público no condicionaba la práctica de la prueba. Asimismo, señaló que la intervención de los agentes de la Procuraduría en los procesos no se limita a la asistencia a las diligencias fijadas por las autoridades, sino que se da, esencialmente, en los conceptos que se rinden dentro de la actuación.

Por otro lado, el procurador señaló que desde la tarde del 1 de marzo se sabía que el senador Petro no acudiría a la audiencia, entonces, “fue la no asistencia del declarante y no la ausencia de este servidor lo que imposibilitó la diligencia de testimonio”. A renglón seguido, dijo Sanjuan que ese mismo día se le comunicó a la secretaría de la Comisión, vía Whatsapp, que no podía asistir a la audiencia porque rendiría alegatos finales dentro del proceso contra el exmagistrado Francisco Ricaurte.

“Para acreditar lo expuesto, hice llegar a la Secretaría de esa Comisión el telegrama en donde se citó al doctor Nelson Francisco Torres Murillo a la audiencia de cierre dentro del proceso seguido en contra del exmagistrado Francisco Ricaurte, dentro de la causa conocida como el cartel de la toga. Expliqué a esa comisión que con el procurador judicial Torres Murillo intervenimos como agentes especiales en el mencionado proceso”, indicó.

Agregó que el procurador Torres Murillo funge como apoyo de la delegada y él como cabeza de la agencia y que, por tratarse de alegatos finales, era necesaria su intervención en ese juicio. “De esta manera doy alcance y claridad a su comunicado a la opinión pública dado en el día de ayer”, concluyó el procurador Jorge Sanjuan. En todo caso, la audiencia para que Gustavo Petro presente su testimonio en el caso denunciado por el “hacker” fue reprogramada para el 24 de marzo de 2021.

Lo cierto es que la declaración del senador de la Colombia Humana, es clave para este este proceso que se encontraba inactivo, y comenzó a andar de nuevo el año pasado, desde el despacho de Mauricio Toro. El caso nació por una denuncia de Richard Maok, un exinvestigador del CTI que trabajó en la Fiscalía cuando el jefe de la entidad era Luis Camilo Osorio.

Usando sus habilidades en informática, hacia 2002 Maok aseguró haber encontrado relaciones entre 49 funcionarios públicos con grupos paramilitares. Sus denuncias, que hizo públicas a través de Petro, le valieron una condena por revelar información reservada y hoy está exiliado en Canadá. En febrero de 2020, Maok volvió a declarar ante la Comisión de Acusación. Reiteró sus denuncias y dijo que entregaría pruebas y documentos. (Le puede interesar: La contrarreloj de la Fiscalía en el caso Uribe)

Más de un año después, sin embargo, no llegaron las supuestas evidencias de que Álvaro Uribe sabría de la infiltración del paramilitarismo. Fue entonces que el representante investigador Toro decidió llamar a declarar a Gustavo Petro pues, según un documento que reveló La W, a través suyo se hicieron las denuncias. Por eso, Petro tendrá que declarar en la Comisión de Acusación “con el propósito de indagar sobre la existencia de dichas pruebas que presuntamente el denunciante le entregó en su totalidad, así como su conocimiento sobre las conductas que se le endilgan al expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

A su vez, el representante investigador Toro le reiteró el llamado al hacker de la Fiscalía Maok para que entregue las supuestas evidencias que tiene en contra del expresidente. Mientras tanto, Maok ha cosechado éxitos con una cuenta de YouTube de 88.500 suscriptores a la que constantemente sube contenido con denuncias similares en contra de Uribe y su círculo. Pero en la Fiscalía siempre han desmentido sus denuncias y hasta sus resultados en los tres años que trabajó en la entidad.