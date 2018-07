Claudia López deberá retractarse por afirmaciones contra Uribe

Redacción Judicial

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la senadora Claudia López que, en un término de 48 horas, después de ser notificada, se retracte en un medio de comunicación nacional de las afirmaciones contra el senador Álvaro Uribe expuestas en una entrevista a la periodista Vicky Dávila en su libro El Nobel. López aseguró en la entrevista que Uribe “promovió a los paramilitares de frente, los ayudó, combinó las formas de lucha, les dio las Convivir. Ha sido militante (…)”.

En principio, el senador presentó una acción de tutela ante el Juez Primero Penal para Adolescentes quien resolvió no amparar los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del expresidente señalando que no existía ningún derecho a la reputación que deba protegerse “al haber sido el propio accionante quien ha dado lugar a su baja reputación”. Asimismo, para el juzgado, las afirmaciones realizadas por López correspondían a opiniones a las que no se le puede aplicar el principio de veracidad.

(Le puede interesar: Claudia López denuncia a Uribe por injuria y calumnia)

Al no estar conforme con la decisión de este juez, el senador Uribe impugnó la decisión. Fue así como el caso llegó a manos del Tribunal Superior de Bogotá. Tras el respectivo estudio del caso, el tribunal aseguró, en primer lugar, que las manifestaciones de la senadora López no están amparadas por el principio de inviolabilidad parlamentaria ya que es evidente que “no representan un voto o una opinión emitida en el marco de sus funciones congresionales”.

“La senadora López Hernández desbordó los límites de la protección constitucional a su derecho a la libre expresión en sus facetas de libertad de pensamiento y opinión, en tanto que, con sus afirmaciones, le atribuyó al actor de manera directa la comisión del delito de concierto para delinquir agravado”, señala el texto.

Asimismo, para el tribunal, López traspasó las fronteras de la libertad de opinión y pensamiento en la medida en que le atribuyó al expresidente Uribe delitos que hoy se consideran de lesa humanidad, “sin que exista una sentencia de condena ejecutoriada que de manera cierta y real avale tales afirmaciones”.

(Lea también: La acalorada respuesta de Uribe a Claudia López)

“Las afirmaciones de la senadora Claudia López Hernández terminan siendo vejatorias del honor del demandante, en la medida que, sin sustento en un fallo judicial en firme, a través de un libro que por su naturaleza es de libre circulación, promoción y divulgación, le atribuyó a éste, con directo énfasis, la autoría de un grave delito, generando con ello descrédito a su reputación”, añade el fallo.

Finalmente, para este tribunal, los señalamientos emitidos por la senadora Claudia López generan un mayor impacto en la sociedad, teniendo en cuenta que ostenta la calidad de senadora.