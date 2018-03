Yo decidí

“Colidérate”: la aplicación móvil para salvar a líderes sociales

Luz Carime Hurtado González

“Mi seguridad hace un año consta de un chaleco antibalas y un celular para llamar en caso de tener mi vida en peligro”, dice Pedro Narváez, un líder social de Buenaventura. Narváez forma parte del grupo de líderes sociales del país víctimas de amenazas, una situación que a la fecha ha dejado un saldo de 22 líderes sociales asesinados, según reportó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Codhes también reveló que cerca de 166 líderes han sido víctimas de agresiones y amenazas. Aunque se implementó por parte del Gobierno el sistema de alertas tempranas, las cifras indican que no se están tomando las medidas contundentes al respecto. En medio de este escenario un grupo de jóvenes creo “Colidérate”, una plataforma que busca cubrir parte de esos espacios para proteger a los líderes sociales.

“‘Colidérate’ funciona como un botón de pánico, con ella podría empezar a grabar todo lo que sucede y enviar su posición a familiares, amigos o incluso a una central receptora de alarmas”, señaló en entrevista con este diario Paloma Martínez, una de las promotoras.

La iniciativa nació de un grupo interdisciplinario de siete profesionales, que en sus recorridos por las poblaciones más apartadas del país les preguntaron a los líderes sociales sobre sus condiciones de seguridad. “Entonces nos dimos cuenta de que podíamos crear una red. No es solamente mover un botón de pánico y alertar a unas personas, sino que esas personas puedan generar y mover a otras, replicar esto y se genere un llamado en red”, señaló Martínez.

Este proyecto fue presentado en Diciendo y Haciendo (DyH), un campamento desarrollado por el laboratorio de participación ciudadana e innovación social Movilizatorio, una organización que ayudó a consolidar la aplicación.

“La mayoría de mis compañeros trabajan en lo rural, y la mayor parte del tiempo no tengo señal. Es uno de los retos más grandes del proyecto, ya que en el país no hay cobertura total”, señala un líder que usa la red.

Para que “Colidérate” funcione, el equipo buscó el apoyo de The Guardian Project, una empresa de Estados Unidos encargada de desarrollar aplicaciones móviles para “protección de activistas, periodistas o personas en estado de amenaza”. Así se estableció una alianza para el uso de una de sus aplicaciones, denominada Circle Of Six: “Una vez instalada en el smartphone, arroja la opción de elegir a seis contactos agregados en tu teléfono, y las alertas son enviadas mediante mensajería instantánea”, explicó Paloma Martínez.

l proyecto aún requiere apoyo económico para lograr llegar a todos los rincones del país, pero a la fecha ya cuenta con el respaldo de líderes sociales que ven en “Colidérate” una iniciativa para enfrentar los problemas de seguridad. “La aplicación no les va a salvar la vida. Nosotros les decíamos a ellos: si tiene a sus personas de confianza en la aplicación y pueden hacer eco de la situación que están viviendo, se podrá mostrar como una evidencia al Gobierno, que no quiere reconocer que esto que está sucediendo es sistemático”, puntualiza Paloma Martínez.

Los líderes sociales han sido quienes durante muchos años han recogido las demandas de las comunidades. La app de “Colidérate” busca convertirse en una herramienta para que el país reaccione a una problemática que están enfrentando, una lucha social que parece están pagando con sus vidas: 205 han sido asesinados desde la implementación de los Acuerdos de Paz, y a la fecha sólo son visibles cuando aparece la tragedia.