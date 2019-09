Colombia pedirá a la ONU que reconsidere sus conclusiones en caso Vernot

Redacción Judicial

El gobierno colombiano considera que tiene argumentos a su favor para sostener que Alexandre Vernot ha tenido un proceso justo. Vernot, abogado de de Carlos Mattos, fue llamado llamado a juicio en julio de este año por haber ofrecido, supuestamente, US$2 millones a un testigo clave que va a hablar contra el millonario empresario, cosa que él niega. Desde septiembre de 2018 está detenido en la cárcel La Picota, y su caso acaba de tomar relevancia ahora que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señaló que la privación de su libertad es irregular.

La Cancillería colombiana se pronunció oficialmente frente al tema, casi un día después de que se conociera que el mencionado organismo de Naciones Unidas sostuviera en un documento que la detención de Vernot es “arbitraria”, que debe ser puesto en libertad de inmediato y que, incluso, tiene derecho a reparación. La hipótesis del Grupo de Trabajo es que la imparcialidad de la Fiscalía se vio opacada por el hecho de que su cabeza, Néstor Humberto Martínez, hubiera sido abogado de Mattos y hubiera conocido de procesos relacionados con el caso Hyundai antes de posesionarse como fiscal general.

“El Grupo de Trabajo considera que hay elementos suficientes para creer que, desde la perspectiva de un observador razonable, toda la estructura orgánica de la Fiscalía pudo haber actuado en beneficio de los intereses de la persona impedida”, manifestó el organismo en referencia explícita al propio exfiscal general. Una postura, sin duda, controversial. El tema es que el gobierno colombiano, como el mismo documento de Naciones Unidas lo deja ver y como la Cancillería acaba de confirmar, nunca le contestó al Grupo de Trabajo para explicarle cómo ha sido el proceso con Vernot.

O, peor aún: respondió, pero a destiempo, que en la práctica significa silencio ante el organismo. “El Estado colombiano presentó los argumentos que explican los fundamentos de la detención (de Alex Vernot), pero estos no fueron examinados por el Grupo de Trabajo, debido a que no se cumplió el plazo dentro del cual debían presentarse”. El 16 de enero de este año, el Grupo de Trabajo le envió al Estado una comunicación sobre las denuncias que hicieron los representantes de Vernot y le dio un plazo de 60 días para refutarlas. Colombia no contestó ni siquiera pidiendo una prórroga.

El mismo Grupo de Trabajo de Naciones Unidas indica que sus recomendaciones finales son producto de “todos los datos recopilados, de conformidad con su método de trabajo”, resaltando, eso sí, “la falta de respuesta del Gobierno en el plazo establecido”. La Cancillería colombiana, por su parte, aseguró que se adelantan investigaciones internas “con el fin de determinar las responsabilidades individuales a que haya lugar por la omisión en el cumplimiento de dicho plazo y así tomar las medidas disciplinarias correspondientes”.

La Cancillería aseguró también que Vernot ha participado en el escenario judicial con todas las reglas sobre la mesa. Que, por ejemplo, han intervenido jueces de garantías y que, incluso, un procurador asignado al caso resaltó que él “ha gozado a plenitud de los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico reconoce a un ciudadano vinculado a una investigación de carácter penal”, lo que incluye el tener un defensor de confianza, que sus peticiones y recursos han sido resueltos por los jueces oportunamente y que, en resumidas cuentas, “no ha existido vulneración” al debido proceso.

Ya el Grupo de Trabajo de la ONU dejó el precedente de que la detención de Vernot era “arbitraria” debido a que, durante unos dos años, la cabeza del ente investigativo fue un antiguo abogado de Carlos Mattos, llamado a juicio porque, al parecer, sobornó a funcionarios judiciales (hasta a dos jueces de la República) para que su “divorcio” con la multinacional Hyundai, a la cual representó en exclusividad por más de 25 años, resultara favorable a sus intereses. Es una gran posibilidad que Mattos tenga que venir de España a afrontar ese juicio.

Martínez se declaró impedido en el caso Hyundai en 2018 y, en junio de ese año, la Corte Suprema aceptó el impedimento. Pero, al ejercer como fiscal general desde el 1º de agosto de 2016, y teniendo en cuenta que las indagaciones del caso Hyundai arrancaron en 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas cuestionó que los fiscales delegados actuaran bajo la coordinación de Martínez y que la actuación de la Fiscalía, en su concepto, “no fue objetiva ni imparcial en la investigación y acusación del Sr. Vernot”. Colombia, no obstante, insiste en que todo se hizo con legalidad.

No es claro ahora si, de haber expuesto sus posiciones a tiempo, el Grupo de Trabajo habría llegado a las mismas conclusiones. Lo que sí es claro es que las declaraciones que da hoy la Cancillería llegan tarde. Por eso, al Gobierno no le queda de otra que presentar un recurso de reconsideración, el cual, anunció, radicará “de manera inmediata”. La Cancillería recordó también que las conclusiones de este organismo no son vinculantes: es decir, que poner a Vernot en libertad e indemnizarlo es una recomendación, más no una orden judicial.

