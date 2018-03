Colombia reconoce preocupación por presencia de crimen organizado mexicano

agencia Efe

"Todo fenómeno delictivo, como ministro y ciudadano, me preocupa, y efectivamente hemos constatado la presencia de ciudadanos mexicanos en territorio colombiano, básicamente en zonas cocaleras, donde han sido capturados", indicó Gil Botero a Efe.



El ministro participa esta semana en Viena en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el órgano multilateral que aborda el problema mundial de las drogas.



"Puedo hablar con certeza de que hay una conexión trasnacional, básicamente entre los carteles mexicanos y algunos grupos de criminalidad organizada del país", agregó en los márgenes de la Comisión de Estupefacientes.



"De ello está dando cuenta de manera muy eficaz y eficiente el Ministerio de Defensa y el director nacional de la Policía", recalcó, y puso como ejemplos las grandes incautaciones de drogas realizadas por estos cuerpos.



En las últimas semanas la Fiscalía colombiana informó de la detención de numerosas personas que, provenientes de Ciudad de México, habían ingerido dinero dentro de gomas de látex para ingresarlo ilegalmente en el país.



"Vemos que hay una fuerte relación no solamente del envío y del procesamiento de coca hacia México sino igualmente de ingresos de dinero proveniente de México, ya que se ha podido detener a personas", indicó.



El ministro también subrayó el vínculo con el narcotráfico de la disidencia de las Farc que no acató el acuerdo de paz con el Gobierno.



"La disidencia de la FARC se ha dedicado a mantener una relación criminal con carteles mexicanos, y eso se ha podido constatar por la policía nacional. Esos grupos están siendo fuertemente combativos", concluyó.