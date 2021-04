Colpensiones no demandará a Helena Herrán y le pagará su pensión como mujer

Colpensiones desistió de demandar a Helena Herrán, una mujer trans que le ganó vía tutela su pensión de vejez a la administradora colombiana. A sus 61 años, disfrutará los frutos del trabajo que cosecho como contadora.

“Siento que me quitaron toneladas de peso de mis espaldas. Me estaban cobrando la poquita plata que me pagaron desde septiembre ¿yo de donde iba a sacar eso? Yo estaba pensando: ¿Qué vendo? ¿Qué empeño? ¿Qué rifo?” Con esas palabras Helena Herrán recibió la noticia de que Colpensiones, en horas de la tarde de este 12 de abril, desistió de demandarla en un pleito inédito por el derecho a la pensión de vejez, de personas trans, en Colombia.

El pasado 18 de marzo, el Juzgado 27 Administrativo de Circuito de Bogotá informó a Helena Herrán, de 61 años y contadora de profesión, que Colpensiones había iniciado un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, contra la decisión que ordenó pagarle su pensión como tal: una mujer. Durante los procesos anteriores, la administradora aseguró que Herrán debía pensionarse a la edad certificada para los hombres: 62 años, y no desde los 57 como es el caso del género femenino.

“La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se permite informar a la opinión pública que en relación al caso de la ciudadana Helena Herrán Vargas, y atendiendo el precedente constitucional, la administradora radicó este lunes 12 de abril el desistimiento de la demanda. Por tal razón, cabe aclarar que no se ha presentado ninguna afectación a la pensión de la ciudadana y la entidad dará cumplimiento a los actos administrativos en virtud de los cuales se le reconoció la pensión de vejez”, explicó la entidad.

De acuerdo con Helena Herrán, quien asegura estar “saltando en una pata”, Colpensiones quiso quitarle los seis meses de pensión que recibió desde el 9 de septiembre pasado, cuando el Tribunal Superior de Bogotá, vía tutela, protegió sus derechos a la seguridad social, a la dignidad humana y a la igualdad. En todo caso, de salir perdedora en ese pleito, no habría tenido cómo pagar porque “todo ya se lo gastó en deudas que tenía”.

“Con la pensión he solventado las cosas básicas. Me ha dado un respiro en tener por lo menos la tranquilidad de poder pagar los servicios, tampoco fue una mención millonaria, pero me sirve para complementar todos mis gatos. Fue una presión muy tensa, igual que la representación del abogado que tenía que contratar. Por suerte Dios me escuchó”, le dijo Helena Herrán a El Espectador durante la tarde.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá, el cual zanjó la discusión la última vez, no cabe duda que Helena Herrán debe pensionarse con 61 años, pues en 2007 registró su cambio de nombre y, además, en 2016 modificó el componente de sexo en su registro civil -de “masculino” a “femenino”-. “La dignidad humana no es un principio que esté en función de una determinada clasificación binaria de las personas”, agregó el despacho judicial.

Mientras Helena Herrán se saca un peso de encima, sigue trabajando como contadora de allegados, quienes la han contratado desde hace décadas, pues tiene más de 2.000 semanas cotizadas en el sistema de pensiones. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, la cual seleccionó el expediente de la mujer trans para su estudio y, por ende, dará luces a los demás jueces del país para decidir en expedientes similares.