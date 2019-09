Pese a denuncias, Ejército dice que general Martínez sí entregó información a periodistas

Redacción Judicial

El general no cumplió una orden judicial de entregarle información pública a un grupo de periodistas, por lo que le abrieron un incidente de desacato, pero la institución dice que sí la entregó.

El Comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se pronunció sobre una noticia publicada en El Espectador este martes que cuenta la historia del incidente de desacato que cursa en su contra por no entregarle información pública a periodistas del portal Rutas del Conflicto. Los comunicadores pidieron la información por todos los medios y el Ejército se negó a entregarla, con lo cual acudieron a una tutela, que le llegó al juzgado 33 administrativo de Bogotá, pero la orden de este despacho de entregar la información tampoco fue acatada por el general Martínez, como reza en documentos en poder de este diario.

A través de un comunicado, el Ejército aseguró que el general Martínez "solamente conoció de la existencia de la acción de tutela a partir de la notificación de la admisión del incidente de desacato". La decisión, que el general dice desconocer, le ordenaba entregarles a los periodistas todos los contratos que ha firmado la institución castrense con empresas de hidrocarburos desde 2002. Los comunicadores habían pedido esta información, sin mayor éxito, por derechos de petición, y ante el silencio de la entidad, el juez encontró que les estaban vulnerando un derecho fundamental.

El pasado 23 de agosto el juez del caso aceptó abrirle un incidente de desacato al general Martínez. En la decisión, en poder de este diario, se lee: "A la fecha, la entidad accionada no ha emitido pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento del fallo de tutela". De hecho, la decisión le pide también al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, que le inicie una investigación disciplinaria a Martínez.

En el pronunciamiento de este martes, el Ejército hizo un recuento del trámite que dicen haberle dado al derecho de petición de los periodistas, pues niegan haberlo ignorado. Según la institución, recibieron el derecho de petición el 14 de febrero de este año y lo remitieron al departamento de operaciones. Sin embargo, "la competente para dar trámite" era la dirección de convenios del Ejército, que solo fue notificada después del fallo de tutela.

Esta dirección le respondió al juzgado el 2 de abril de 2019 que no habían contestado el derecho de petición porque el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), la plataforma en la que todas las entidades del Estado deben publicar sus contratos, se creó en 2007 y, por ende, los convenios previos no los tenían en formato digital. Por esta razón, informó el Ejército, "debía efectuarse una búsqueda física en archivos correspondientes a más de cinco años no solo en dicha dirección sino en otras dependencias, además de la verificación digital en el sistema".

El Ejército asegura que cuando terminó de consultar los archivos físicos correspondientes a lo que solicitaban los periodistas, sumados a todos los archivos digitales, enviaron las respuestas. El pasado 28 de agosto de 2019 (cinco días después de que se iniciara el desacato) "se brindó la información faltante como consta en guía de correo certificado", aseguró la institución. Y, a renglón seguido, agregaron que "existía una causal legal de reserva" respecto de una parte de la información, como le había dicho el director de Rutas del Conflicto.