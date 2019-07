Comisión dice que no se han presentado “falsos positivos” en 2019

En mayo pasado, el Gobierno Nacional creó una comisión de expertos para que hiciera una evaluación sobre las directrices internas de las Fuerzas Militares. Esto, luego que el periódico The New York Times revelara la existencia de formatos y órdenes de duplicar sus resultados. Las alarmas se prendieron ante la posibilidad del retorno de las ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos", un capítulo de barbarie que dejó entre 1988 y 2014 2.248 víctimas, según el informe que entregó la Fiscalía al respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz. El Gobierno ya tiene en sus manos el resultados de este reporte que afirma que, en 2019, no se ha presentado ni un caso de "falsos positivos".

Así lo indicó la Presidencia de la República a través de un comunicado de prensa: "Registra la Comisión que, específicamente desde enero del 2019 hasta la fecha, no ha hallado queja, denuncia o noticia indicativas de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los “Falsos Positivos”, cuya “No Repetición” es un propósito nacional y de Estado que debe ser materia de la más continua y estricta vigilancia". Según explicó el Gobierno, la Comisión concluyó que todo el conjunto de normas operativas de las Fuerzas Armadas va de la mano con los principios y reglas del derecho internacional, de los derechos humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La comisión está integrada por el exfiscal y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González; y los juristas Hernando Yepes y Felipe Ortegón Pulido. El reporte entregado al presidente Duque asegura que no existen vacíos en el marco del derecho militar que permitan que haya actos o abusos de poder, uso indebido de la fuerza y homicidios fuera de combate, los cuales puedan ser presentados como resultados operacionales.

Uno de los temas claves de este informe tenía que ver con los formatos para duplicar resultados de las Unidades Militares, tanto de capturas, como de desmovilizaciones y de muertes o "bajas", que fue retirada el 20 de mayo pasado en medio de un escándalo nacional. El informe sobre este formato, según explicó la Presidencia, "que tales instructivos no autorizan, prohíjan, permiten, sugieren ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles presentados como muertos en combate, conocidas como “falsos positivos”"

"La Comisión halló imprecisas determinadas expresiones que, apreciadas fuera del contexto teórico-operacional, generaron equívocos y, por ello, estimó infortunada la expedición de tales contenidos en los instructivos mencionados, de lo que dio cuenta la preocupación en algunos sectores de la opinión pública nacional e internacional. Considera, en consecuencia, un acierto haber procedido a su retiro, en la idea de que “no haya la más mínima duda de la excelencia operacional de nuestra Fuerzas Militares y de Policía”, tal como lo ha expresado el Presidente de la República", según se explica en el comunicado.

En ese sentido, la Comisión hizo una serie de recomendaciones. Primero, reexaminar y actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la Fuerza Pública, para que tengan en cuenta las nuevas realidades criminales en el país, luego de la desmovilización paramilitar y guerrillera, así como por el surgimiento de nuevas organizaciones armadas. Según el reporte, se deben incluir criterios expresamente vinculados al Plan de Atención Oportuna (PAO), que se creó para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales.

Según se explicó en el comunicado, se deben tener en cuenta los criterios que tiene este plan "en orden a la prevención, protección individual y colectiva de grupos amenazados, de acuerdo con las particularidades de los territorios que corresponda, para continuar avanzando en la seguridad y protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas". En tercer lugar, la Comisión recomendó fortalecer el control interno en las diversas áreas de la Fuerza Pública para prevenir al máximo la ocurrencia de conductas apartadas del DIDH y el DIH.

Igualmente, se recomendó la capacitación de los miembros de la Fuerza Pública. El presidente Duque anunció que tendrá en cuenta las recomendaciones de la Comisión "sobre la necesidad de reexaminar y actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la Fuerza Pública, a la luz de las nuevas realidades de fenómenos criminales que se presentan en Colombia".

