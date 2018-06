¿Cómo hacer el traspaso de un vehículo?

Redacción Judicial

En muchas ocasiones, se cree que a la hora de vender un vehículo usado solo es necesario un comprador y el dinero que valga el automotor y en medio del trámite se olvida que se debe hacer el traspaso del mismo. Tal traspaso se hace con el propósito de que el comprador figure como el dueño del vehículo en las entidades de transito.

Si usted olvido hacer este trámite, no se preocupe, que en Consulta sin Honorarios le explicamos que debe hacer. Lo primero que debe hacer es presentar el pago de los impuestos del vehículo. En este punto es importante tener en cuenta que el carro no debe tener deudas por multas y/o comparendos de tránsito.

En segundo lugar, acuda a la oficina de tránsito y transporte más cercana a su residencia. Si usted cuenta con el contrato de compraventa y aún tiene contacto con el comprador, debe aportar los siguientes documentos: formulario de solicitud del traspaso, diligenciado, contrato de compraventa, tarjeta de propiedad del vehículo, revisión técnico mecánica e inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Si por el contrario, no tiene el contrato de compraventa y no tiene contacto con el comprador, el traspaso se hará a una “persona indeterminada”. Para ello debe tener estos requisitos: formulario de solicitud del traspaso, indicando que es a “persona indeterminada”, tarjeta de propiedad del vehículo o documento en donde el propietario declare no tenerla y un escrito explicando la venta del vehículo y las razones porque no se hizo el traspaso.

“Para hacer uso de esta modalidad de traspaso usted debe esperar tres años a partir de la venta del carro, es decir cuando usted dejo de tenerlo”, según LegalApp.

Finalizada la entrega de los documentos a la oficina de transito, esta entidad tiene entre 3 y 5 días hábiles para formalizar el traspaso y expedir la nueva tarjeta de propiedad del vehículo.