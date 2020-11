La decisión fue tomada este viernes por la Fiscalía Octava Delegada para determinar si tuvieron alguna participación en un supuesto intento de frenar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, hechos por los cuáles ya está en juicio el exdirector de la Policía, general Rodolfo Palomino.

La Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que se investigue la posible participación del exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo en un intento de frenar una orden de captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, caso por el que está en juicio ante la Corte Suprema el exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Rodolfo Palomino. La compulsa de copias, conocida por El Espectador, también va dirigida contra el el general Jorge Eliécer Rodríguez Peralta, entonces director de la Dijin.

“Se advierte en este momento del contenido de las grabaciones realizadas por quien funge como presunta víctima, doctora Sonia Velásquez, en las que intervienen por una parte el exdirector general de la Policía, general Rodolfo Palomino y, en otra, independiente la doctora Gina Cabarcas (...) Igualmente por separado se compulsaron copias con destino a la Comisión de Acusaciones del Congreso para que acorde a su competencia se investiguen las posibles conductas en las que pudo haber incurrido quien fungía como fiscal general de la nación, doctor Eduardo Montealegre Lynett, para la fecha de los hechos en febrero 2014”, dice el documento.

La orden de investigación se da luego que se conocieran unas grabaciones de una conversación entre la fiscal Gina María Cabarcas con la fiscal Sonia Lucero Velásquez quien ordenó la detención del empresario. La grabación, dada a conocer por Semana Noticias, señala que el mensaje de frenar la orden de captura venía supuestamente del entonces fiscal Eduardo Montealegre. “Que no le libráramos orden de captura, sino que lo citáramos a indagatoria. Fue más o menos una orden”, dice Cabarcas. Ante ello, la fiscal Velásquez dice que ella ya libró la orden.

“Yo no puedo echarla para atrás porque ahí yo prevarico. Yo no puedo porque ya libré la orden, ya está en manos de la Policía. El hecho que el fiscal me ordene no es sustento porque yo soy autónoma”, agrega la fiscal Velásquez, quien se constituyó como víctima en el proceso penal que se le adelanta al general Palomino en la Corte Suprema. Esto, ya que en las mismas grabaciones la fiscal que ordenó la detención dice que recibió una visita en su casa del alto oficial que le hizo la misma petición, en compañía del director de la Dijín Jorge Eliécer Rodríguez Peralta.

Las grabaciones publicadas este viernes son del 8 de febrero de 2014, dos días antes de la captura de Gallo. En las mismas, la fiscal señaló que ella no podía revocar la captura, que fundamentó en derecho, y que sí lo hacía, “prevaricaba”. Por eso, la fiscal Velásquez le solicita a su jefe Gina María Cabarcas, a quien también se le compulsó copias, que le transmita al vicefiscal Perdomo su negativa. Incluso, en un apartado dice: “si me quieren quitar el caso, el tiene la facultad de reasignarlo, que lo reasignen, pero yo no tengo hasta este momento un sustento jurídico y no lo tengo y no me lo voy a inventar”.

El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía acusó formalmente al general Palomino quien fue a la casa de la fiscal Velásquez en febrero de 2014 para intentar frenar un operativo de captura contra el ganadero Luis Gonzalo Gallo. “De los elementos materiales de prueba, evidencia física y demás información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que el imputado es autor del delito de tráfico de influencias”, explicó la funcionaria Elba Beatriz Silva ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.