“Condena a Vicky Dávila restringe la libertad de prensa”: FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la reparación ordenada por la Corte Suprema a la directora de Semana, Vicky Dávila, quien deberá indemnizar a un excomandante de Policía de Casanare investigado en 2014 por corrupción y luego absuelto. “La libertad de expresión protege los discursos en todas sus manifestaciones”, señaló la Fundación.

Este lunes 5 de abril, la Sala Laboral de la Corte Suprema ordenó que la periodista Vicky Dávila indemnice al coronel (e) Jorge Hilario Estupiñán, de quien en 2014 se presentaron unos audios que lo vinculaban, como comandante de Policía de Casanare, con posibles actos de corrupción por los que fue investigado y absuelto. Sin embargo, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la decisión “restringe la libertad de prensa” y podría constreñir a otros periodistas para ejercer la profesión.

#ComunicadoFLIP | La @CorteSupremaJ confirmó la sentencia que ordena @VickyDavilaH y a @lafm a indemnizar al excomandante Jorge Hilario Estupiñán.



Esta decisión vulnera la libertad de prensa. 🧵Abrimos hilo⏬https://t.co/qrhVNSosmW pic.twitter.com/qwK6xihRvv — FLIP (@FLIP_org) April 6, 2021

“La activación estratégica de la justicia contra la prensa por medio de procesos civiles envía un mensaje negativo para los periodistas que promueven el debate público. El riesgo de autocensura es mayor cuando se evidencia que la judicialización del ejercicio periodístico encuentra un eco en la administración de justicia, que en lugar de proteger la libertad de expresión, avala la instrumentalización de mecanismos legales para acallar a la prensa mediante la imposición de cuantiosas sanciones económicas”, expuso la FLIP.

De acuerdo con la Fundación, que se ha pronunciado sobre el expediente desde que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó por primera vez la reparación, en octubre de 2020, la Sala Laboral de la alta corte habría omitido analizar, por ejemplo, que el coronel (r) ostentaba el cargo de funcionario público, por los cual merecía una especial vigilancia de los medios de comunicación. Además, los magistrados habrían procesado judicialmente una opinión, cuando las mismas -sustentadas- están protegidas bajo los límites de la libertad de expresión.

En conclusión, la Flip hizo un llamado a la Rama Judicial para que reconozca el “acoso judicial” como una nueva forma de agredir a la presa. De esa forma, aseguró la fundación en un reciente comunicado, se podrá frenar el mal aprovechamiento de los mecanismos judiciales, el cual busca silenciar opiniones críticas, en especial contra funcionarios públicos. “Confiamos en el rol fundamental de la justicia en la protección de la prensa y el debate público”, explicó la Flip.

Por su parte, Vicky Dávila, antes periodista de La F.M., reaccionó indicando que “una periodista con su equipo publica como denuncia una grabación donde se escucha un coronel de la policía dando instrucciones para presuntamente direccionar una licitación. Al oficial no lo sancionan ni penal, ni disciplinariamente. Pero a la periodista ¡condena económica!”. Además, la comunicadora aseguró que confía en la Corte Constitucional seleccione su caso para estudio.

La Sala Laboral, en decisión de ayer, tumbó la orden impartida por la Sala Civil de la misma Corte Suprema, el pasado 4 de febrero que había revocado la condena civil a Dávila. Contrario a lo determinado en la anterior ronda, la Sala Laboral consideró que Vicky Dávila emitió juicios de incriminación y se tomó la atribución de ejercer una presión infundada. En entrevista con La FM, en 2014, la periodista pidió al general Yesid Vásquez Prada, antiguo inspector de la Policía, el retiro del coronel (r) Estupiñán, investigado disciplinaria y penalmente por posible corrupción.

“La información se transmitió de manera ‘inexacta o apresurada’, porque como viene de comentarse, a esta conclusión el fallador -el Tribunal Superior de Bogotá en primera instancia- arribó al evidenciar que los juicios acusatorios emitidos por el medio de comunicación, se surtieron previo al resultado de las investigaciones adelantadas contra el funcionario de la Policía Nacional y sin un mínimo examen de veracidad”, explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema. El coronel (r) Estupiñán, por su parte, tiempo después fue declarado inocente desde lo penal y lo disciplinario.

Así quedó registrado el momento en la emisora, propiedad de la cadena RCN, luego de que Vicky Dávila, como conductora del programa, reprodujo en vivo de unos audios que comprometían a Estupiñán con supuestos hechos de corrupción como comandante de Policía de Casanare:

Vicky Dávila: Estos son apenas algunos apartes generales. ¿No le parece contundente que el señor coronel Estupiñán está queriendo direccionar la contratación en su departamento? digamos, por lo menos esto, mínimamente, ya lo han debido suspender de ese cargo.

General Vásquez (inspector): Bueno Vicky, yo con respecto a la grabación, primero no la escucho muy bien, sinceramente, le digo y no podría hacer ninguna calificación porque puedo viciar la investigación. Lo que le puedo manifestar yo (...) deje que el transcurso de la investigación (...) aquí se han tomado unas decisiones drásticas. Hoy la Inspección General tiene esa posibilidad de investigar, y tendrán que dar resultados para bien o para mal del coronel, y tendrán que tomarse decisiones si él es el responsable, pero yo no podría, por ejemplo, en estos momentos, decir qué decisión se va a tomar, o por qué no se han tomado algunas decisiones.

Vicky Dávila: General pues le agradecemos en todo caso, pero la grabación es contundente y ya lleva en manos de la Policía un mes, ya debería de haber alguna decisión, mínimamente (…) de tener a este señor separado del cargo para que no haga más contrataciones, porque evidentemente está queriendo direccionar la contratación en ese departamento y eso es corrupción. Eso no tiene vuelta de hoja. Mil gracias general.