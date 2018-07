Condenan a 8 años de prisión a excompañera sentimental del exfiscal Rodrigo Aldana

Redacción Judicial

Luego de emitir el sentido de fallo condenatorio, el Juzgado Séptimo de Conocimiento de Bogotá condenó a ocho años de prisión a María Margarita Useche, expareja sentimental del condenado exfiscal Rodrigo Aldana. Para el despacho, Useche sí recibió un apartamento como parte de un soborno que habría pagado el excongresista Otto Bula para salir favorecido en un proceso judicial que tenía en su contra. (En contexto: Por actos corruptos, exfiscal Rodrigo Aldana fue condenado a 9 años de prisión)

#ATENCIÓN Por solicitud de #Fiscalía, María Margarita Useche, expareja sentimental de exfiscal Rodrigo Aldana, fue condenada a 8 años de prisión y multa de $471 millones por el delito de enriquecimiento ilícito. Fue hallada culpable en casos de corrupción en la justicia — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 18 de julio de 2018

De acuerdo con las investigaciones, el apartamento que Useche recibió está ubicado en el conjunto residencia Pentagrama, occidente de Bogotá, y está avaluado en $235 millones. Sin embargo, como no supo argumentar el origen del inmueble, fue condenada este miércoles por el delito de enriquecimiento ilícito. Además de la condena, tendrá que pagar una multa de más de $471 millones y no podrá ejercer funciones públicas por el mismo tiempo en que fue condenada.

Rodrigo Aldana, quien aceptó su responsabilidad por estos hechos, se ocupó del proceso 11.028 de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, a pesar de que él ya no pertenecía a ese grupo. El 24 de diciembre de 2014, el exfiscal fue ascendido y debía entregar los expedientes que llevaba como fiscal 40 de extinción de dominio, pero no lo hizo. Se trataba del proceso de extinción sobre tres bienes rurales en Sahagún (Córdoba), tierra natal del excongresista Bula, de 650, 50 y 23 hectáreas. (Le podría interesar: Las explicaciones de Otto Bula sobre el apartamento del fiscal Aldana)

Cuando Bula fue capturado producto de las investigaciones por el escándalo de Odebrecht, fue más claro cuál era el motivo real para que Aldana se negara a devolver el expediente: había proyectado un “decreto de improcedencia extraordinaria de la acción de extinción de dominio, en beneficio de la Sociedad Agropecuaria El Central y de Otto Nicolás Bula”. Y el motivo de su decisión, según la Fiscalía, era el apartamento entregado por Bula y que, al final, terminó en manos de Useche. Aldana fue condenado en septiembre de 2017 a nueve años, un mes y seis días de prisión.

“Se puede colegir, sin duda, la responsabilidad de María Margarita Useche (…). No tenía capacidad financiera para incrementar su patrimonio en una cuantía que incluso superaba el valor que, mediante declaración de renta, estableció y donde, además, al no contar con un perfil financiero, decide dirigirse exclusivamente al proyecto Pentagrama para adquirir un inmueble que desde un inició conoció que su costo rebosaba sus expectativas y posibilidades. Además de lo anterior, por parte de la defensa no se presentó prueba alguna que permitiera tener una justificación razonable sobre el incremento de su patrimonio”, precisó el juez. (Lea también: Las sospechas que ya giraban sobre el fiscal Rodrigo Aldana)