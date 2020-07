El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a ambas entidades, una de ellas ya extinta, por vulnerar la intimidad del excoordinador de la investigaciones por parapolítixa en la Corte Suprema de Justicia, durante la persecución que se tejió contra el alto tribunal mientras Álvaro Uribe fue presidente.

El extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) fueron condenados, en segunda instancia, por los seguimientos ilegales realizados en contra de Iván Velásquez Gómez, cuando este se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, el exmagistrado y su familia deberán ser indemnizados.

La decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca luego de que los demandantes Iván Velásquez Gómez, María Victoria Gil Torres (su esposa) Y Catalina Velásquez Gil, Laura Carolina Velásquez Gil y Víctor Javier Velásquez Gil (sus hijos) interpusieran un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado del Circuito de Bogotá, el cual negó inicialmente sus pretensiones.

En esa instancia, el juez consideró que no se acreditaron las actuaciones ilegales por parte de dichas entidades. Además, aseguró que no se probó que el DAS adelantara una actividad de inteligencia que estuviera fuera del marco legal y con fines del desprestigiar al exmagistrado. También, que pese a los registros de los medios de comunicación sobre interceptaciones a varios funcionarios de la Corte Suprema, las documentaciones no daban veracidad del contenido. En conclusión, que las pruebas aportadas por los demandantes no tuvieron el peso suficiente.

Ante esta postura, la familia Velásquez Gil escaló su caso ante el Tribunal solicitando que evaluara nuevamente su caso y las pruebas sobre la “persecución que se efectuaron en contra de Iván Velásquez, en su calidad de exmagistrado de la Corte Suprema con interceptaciones y seguimientos ilegales con el fin de desacreditar su imagen, y por omitir adelantar en debida forma las investigaciones disciplinarias y penal respectivas, por estos hechos”.

La decisión del Tribunal fue contraria a la del Juzgado, pues esta sala consideró que Iván Velásquez fue víctima de seguimientos ilegales por agentes del Estado que vulneraron su derecho a la intimidad, ya que fue infiltrado su esquema de seguridad. En ese sentido, indicó que declaraciones de exfuncionarios del DAS demuestran que el escolta asignado al exmagistrado fue reclutado como fuente humana de esa entidad.

Esta persona, aprovechando la confianza que le depositó Velásquez, obtuvo copias sobre expedientes que adelantaban en la Corte Suprema e informaba sobre las conversaciones que tenía el exmagistrado con su círculo íntimo. Según el despacho, este agente, también asignado para prestarle seguridad a la esposa del demandante, reportaba las conversaciones y comentarios que ella hacía, incluso, de su relación de pareja.

Por tanto, decidió condenar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por promover las actividades de inteligencia en contra de la Corte Suprema de Justicia, y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por ejecutar y realizar actividades de recolección de información. Sin embargo, la condena de DAS – por estar extinto – deberá ser asumida por la Fiduciaria La Previsora S.A., defensora jurídica de la entidad suprimida.

El Tribunal resolvió revocar la sentencia en primera instancia y condenar a las entidades a indemnizar a todos los integrantes de la familia por perjuicios morales, cada entidad deberá asumir el 50% del monto. Adicional a esto, deberán indemnizar al exmagistrado Iván Velásquez por vulneración de derechos constitucionales y convencionales amparados por un valor de $87.780.300.

Además, en un término de 30 días hábiles, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República deberá realizar un acto público, con la presencia de los demandantes, en la cual refiera a manera de disculpas los argumentos de esta sentencia y la promesa de no repetición.

El magistrado Iván Velásquez era el encargado de llevar a cabo las investigaciones contra los legisladores que habían sido vinculados al escándalo de la parapolítica, aquellos parlamentarios investigados por sus presuntos vínculos con los paramilitares. Entre ellos, Erik Morris, Mario Uribe (primo del expresidente Álvaro Uribe), Álvaro García, Álvaro Araujo, Dieb Malof, Luis Eduardo Vives, entre otros congresistas miembros de la coalición de gobierno.