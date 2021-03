Condenan a exagente del Esmad que encubrió la muerte de Nicolás Neira

Una jueza de Bogotá encontró responsable al mayor (r) Fabián Mauricio Infante por el delito de favorecimiento al homicidio, pues organizó todo un plan en el Esmad para ocultar que Néstor Rodríguez Rúa, condenado hace dos meses, disparó en contra del joven Nicolás Neira, cansándole la muerte el 6 de mayo de 2005.

La justicia sigue esclareciendo el homicidio del Nicolás Neira, quien, en medio de manifestaciones por el Día del Trabajo, el 1° de mayo de 2005, fue impactado en su cabeza por un proyectil de truflay proveniente de un agente del Esmad, lo cual le causó la muerte cinco días después. Por el homicidio del estudiante, de entonces 15 años, el exagente Néstor Rodríguez Rúa fue condenado el pasado 25 de enero. Ahora una jueza de Bogotá sentenció al mayor (r) Fabián Mauricio Infante, pues organizó a agentes del Esmad para ocultar los hechos, creando todo un plan ante la Fiscalía y la opinión publica.

En contexto: Justicia en caso Nicolás Neira: agente del Esmad que le disparó es responsable de homicidio.

La jueza 9° penal de conocimiento de Bogotá dio total credibilidad al testimonio del mayor (r) Julio César Torrijos, quien fue el comandante de operación del Esmad ese 1° de mayo. De acuerdo con el exagente, en interrogatorio solicitado por él mismo el 23 de febrero de 2017, el mayor (r) Fabián Mauricio Infante le dio la orden de orientar las versiones entre los participantes del operativo, todo para evitar que se investigara a Rodríguez Rúa. Tal fue la patraña, que durante días se habló que Nicolás Neira se había tropezado en vía pública y, luego, se golpeó contra un bolardo en la cabeza.

“Encubrí los hechos que se presentaron al decidir cumplir la orden de mi mayor Infante, de no haber dicho las cosas ante las autoridades disciplinarias y penales (…) me dijo que dejara eso así”, dijo Torrijos. Cuando los miembros del Esmad se enteraron de que Neira había muerto, cinco días después en una clínica de Saludcoop, Infante ya había acordado toda una puesta en escena en la Fiscalía. Según Torrijos: “(Infante) me dijo: ‘cuadre esas versiones para que no le fueran a echar la culpa al Esmad’ (…) ya después fue que reuní la sección y les dije a los suboficiales que dijeran (…) creo que utilicé un tablero para indicarles las posiciones (en las que supuestamente realizaron el operativo)”, testificó.

Para la jueza 9° penal de conocimiento de Bogotá, no cabe duda que Fabián Mauricio Infante, quien estaba en juicio desde el 10 de mayo de 2018, creo un ambiente en el cual las autoridades investigativas entraron en un laberinto, en medio de un expediente que ha durado 16 años en desenredarse. “Infante es determinador porque instigó, propició, ayudó, creó en la mente de Torrijos la confección de esa estrategia que permitía que la justicia y que la acción de la Fiscalía en ese caso no diera con la hipótesis real, sino que aleccionó a sus hombres para efectos de mentir a la autoridad y así eludir la acción de la justicia”, explicó la jueza.

URGENTE fue proferido sentido de fallo condenatorio por la Juez 9 Penal del Cto de Bogotá contra el mayor r de la @PoliciaColombia Fabián Mauricio Infante Pinzón como determinador del favorecimiento con el cual se encubrio por #ESMAD @PoliciaBogota el asesinato de Nicolas Neira pic.twitter.com/yfYAe4gfuf — dhColombia (@dhColombia) March 25, 2021

En contexto: Nicolás Neira y lo que sigue en curso por su muerte a manos del Esmad.

Así las cosas, el mayor (r) Fabián Mauricio Infante, quien es jefe de escoltas de la empresa Seguridad Atlas Ltda, fue hallado responsable por el delito de favorecimiento al homicidio, que según el Código Penal es castigado con una condena entre cuatro y 12 años de prisión. Sin embargo, Infante podrá apelar la decisión y, en segunda instancia, demostrar lo que le dijo a El Espectador el pasado 28 de enero: “Ese tipo -el mayor (r) Torrijos- encubrió al patrullero que disparó e hizo la fácil, decir que fue obligado por mí. Yo no tengo nada que ver, yo solo fui designado superior de él ese día. Pero eso fue al azar y solo por ese día”.

Sin embargo, de acuerdo con Alejandra Garzón, abogada de Yuri Neira -padre de la víctima- y miembro de la organización DH Colombia, la confesión de Torrijos no es la única que la jueza tuvo en cuenta para condenar a Infante. “De manera adicional, los testigos Jeffrey Smith y Héctor Stiwal Cubides -ambos agentes del Esmad durante el operativo-, al unísono, manifiestan y corroboran lo dicho por el agente Julio César Torrijos acerca de las reuniones que él hizo, donde instruyó a los patrulleros para que dieran una misma versión ante las autoridades”.

Antecedentes: Caso Nicolás Neira: a juicio exdirector del Esmad que habría encubierto el homicidio.

Este diario conoció la declaración que rindió el exagente del Esmad Héctor Stiwal Cubides, en entrevista con Policía Judicial el 21 de abril de 2010. Lo primero que se encuentra es una confesión, en la cual Cubides asegura que Néstor Rodríguez Rúa, una vez le disparó a Nicolás Neira, se burló del estudiante porque no “se levantó tras el impacto del proyectil”. Tiempo después, se confirmó una fractura de 26 cm, desde la nuca hasta la sien, en la humanidad de Neira. Luego, Cubides habló sobre las reuniones que confesó Torrijos: “los mandos sabían de las reuniones que teníamos y para qué eran, lo digo porque esta instrucción del capitán Torrijos duró varios días”.

Desde España, donde se tuvo que exiliar por amenazas de muerte, Yuri Neira habló con El Espectador y agradeció la labor de su abogada, quien logró la condena del homicida y de quien, según la juez, encubrió el crimen. “Recibo con gran satisfacción saber que estamos tocando la parte alta, a la cúpula de la Policía Nacional. Aún faltan y también caerán tarde o temprano. La Policía no está solo investigada por el asesinato de Nicolás, son cientos de investigaciones que les corre pierna arriba. Y empiecen a temblar porque la gente ya no les tiene miedo. Nos obligarán a exiliarnos, pero seguiremos en búsqueda de la verdad”.