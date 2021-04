Condenan a hombre que esclavizó sexualmente a su hija y luego la acusó de “mitómana”

Eibar Ancízar Ordóñez pagará 21 años de prisión por haber violado a su propia hija, de quien tenía la custodia exclusiva, de los 7 los 13 años. Él y su abogada serán investigados porque, al parecer, presionaron a la víctima -que hoy tiene 19 años- para que esta cambiara su versión y él saliera bien librado en el proceso.

Eibar Ancizar Ordóñez habría querido salvarse de la cárcel, al parecer con ayuda de su equipo de defensa, sobornando a su propia hija, de quien abusó sexualmente desde que tenía 7 años y a quien trató de mitómana ante familiares y despachos judiciales. El Tribunal Superior de Bogotá, tras estudiar su recurso de apelación, no solo confirmó su sentencia condenatoria de 21 años de prisión, sino también le compulsó copias a él y su abogada por, supuestamente, haber presionado a la víctima de esta historia hasta lograr su retractación. Una estrategia que, ante la fuerza de las evidencias, de nada sirvió.

El Juzgado 3° Penal del Circuito de Bogotá, el pasado 10 de diciembre, condenó a Ordóñez por los delitos de incesto, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. El despacho encontró valida la teoría de la Fiscalía, la cual indicó que el hombre abusó de su hija desde que tenía 7 años (en 2009), diciéndole que él iba a “enseñarle a hacer el amor para que no quedara embarazada” y que sería “su mujer” hasta que cumpliera la mayoría de edad. Incluso, la amenazaba diciéndole que la iba a mandar a Canadá si lo denunciaba.

Sin embargo, Ordóñez no aceptó la condena fallada en su contra y apeló la decisión. El expediente quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá, al cual el sentenciado solicitó darle validez al segundo testimonio de la víctima -hoy mayor de edad-, quien primero detalló los episodios de horror que vivió desde 2009 hasta 2015 y, luego, en plena audiencia de juicio oral, se retractó diciendo que “sufre de una enfermedad que la hace mentir y creerse sus falacias”. Agregó que la madre de esta, exesposa de Ordóñez, la amenazó porque quería vengarse de él tras haberse quedado con la custodia de sus hijas -incluida la niña de quien abusó sexualmente por años-.

La defensa de Ordóñez dio la siguiente versión de lo ocurrido: “Los hechos solo sucedieron en la mente de LD* -hija del condenado- y la acusación de su padre estuvo respaldada en el rencor hacia él por el abandono que sentía, mas no por una situación de abuso. En fin, no existe el conocimiento más allá de toda duda razonable y debe primar el principio de la presunción de inocencia, pues este proceso es la consecuencia de la sed de venganza de LD hacia su padre y la de una madre resentida por la pérdida de la custodia de sus hijas”.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá debatió entre ambos relatos y encontró que, contrario a lo expuesto por la defensa de Ordóñez, los primeros detalles entregados por la víctima eran tan fuertes y estaban tan bien hilvanados que no podía tratarse de una mentira. Aún más cuando, antes de retractarse, la víctima dijo que una de las abogadas de Ordóñez se habría acercado a ella con el objetivo de ofrecerle acompañamiento de su propia familia en Bogotá y oportunidades económicas fuera del país.

Ordóñez “sometió a su hija de siete años a actos sexuales abusivos y cuando esta cumplió los once años -momento en el que la penetró por primera vez-, vio en ella, no a su hija a quien tenía que criar, proteger y cuidar, sino a su mujer, a la que le debía enseñar sobre la sexualidad, quien tenía que satisfacer sus necesidades eróticas hasta los 18 años, le debía lealtad y fidelidad y tenía que dedicarse a las labores del hogar de manera dócil y servil y, en caso de no hacerlo así, debía ser reprendida con violencia física o con la suspensión del suministro de elementos de necesidad básica”, concluyó el Tribunal.

La génesis de la denuncia contra Ordóñez data de enero de 2015, cuando una de las tías de la víctima fue de visita a la casa del hombre. Entonces, LD estaba entrando en la adolescencia y festejaba su cumpleaños. En medio de la celebración, la víctima le contó a su tía que su padre la había estado abusando desde que era una niña y que la última vez había sido hace 20 días. El 9 de febrero de 2015, LD fue revisada por un médico forense, quien dictaminó que tenía una lesión reciente en sus órganos reproductivos.

“LD expuso (en entrevista con Fiscalía) que lo que más malestar le generaba era que su padre, a cambio de cualquier cosa que ella le pidiera, en particular puso énfasis en el suministro de toallas higiénicas, le exigiera a cambio algún acto sexual. Hizo ahínco en la rabia que le producía el hecho de que ella hiciera el oficio, la comida, las labores del hogar y, además, sus tareas del colegio, y su padre no le agradeciera, sino que solo la buscaba para sexualizarla y, si ella se resistía, la violentaba”, agregó el Tribunal Superior de Bogotá.

Al final, a la víctima le fue otorgada medida de protección y será atendida por la Secretaría Distrital de la Mujer, en Bogotá. Hoy tiene 19 años y dos hijos. Por otro lado, el despacho compulsó copias del expediente a la Fiscalía para que investigue otros delitos posiblemente cometidos por Eibar Ancizar Ordóñez y su abogada Deyaneris María Jiménez, como la posible manipulación a la testigo principal del proceso. El Tribunal consideró que la actuación de la defensora fue tan grave, que incluso pidió compulsar copias disciplinarias en contra de ella por posibles faltas en el ejercicio de la profesión.