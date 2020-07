El Consejo de Estado, encargado de escoger la terna que irá al Senado para que se escoja al reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero, les hizo tres preguntas a los candidatos esta mañana, pues todos fueron a entrevista. Los aspirantes señalaron que, de llegar a la magistratura, plantearán un dialogo interinstitucional que alivie las tensiones entre las altas cortes.

En la mañana de este martes 14 de julio, la Sala Plena del Consejo de Estado entrevistó a los aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional. A la sede de esa corporación llegaron los 10 postulados que aspiran a reemplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien finaliza su periodo el próximo 4 de septiembre. De esos 10 candidatos saldrá la terna de la cual el Senado elegirá quien sucederá a Guerrero. Entre las repuestas más reiteradas, los 10 aspirantes consideraron necesario entablar un diálogo interinstitucional que alivie las tensiones entre los colegiados y así, preservar la autonomía y legitimidad jurídica.

(En contexto: Así va la puja por reemplazar a Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional)

El Consejo de Estado les formuló tres preguntas a los candidatos: sus razones para aspirar a la magistratura, el papel de la Corte Constitucional y los límites que tiene la Corte frente al Estado de derecho. Comenzó la ronda la magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz, Ana María Montoya, quien propuso robustecer el poder social de la Corte Constitucional para hacer de la justicia un elemento más cercano a la ciudadanía. “De esta manera impulsaríamos la justicia a los territorios y el control político asegurando el principio democrático”, recalcó.

Los candidatos resaltaron otros retos que afrontarían si llegaran a la magistratura de la Corte Constitucional, uno de ellos, el choque de trenes que por años ha calado entre las altas cortes. En esa medida, el abogado Jairo Morales aseguró estar convencido de las jurisdicciones que manejan el aparato judicial y propuso un principio de colaboración entre las altas cortes para mantener una comunicación asertiva sobre las nuevas realidades por las que atraviesa el país. Aunque, para el abogado Miguel Efraín Polo, “el riesgo para la democracia y para el sistema jurídico es grave porque el poder de la Corte Constitucional no debe erosionar la independencia de las otras instituciones jurídicas”.

Para este jurista, se deben acatar dos criterios: respeto y confianza. En este sentido, es importante que tener claro que los jueces fallan las sentencias teniendo en cuenta la Constitución al ser, como lo expresó Polo, los primeros garantes constitucionales. Además, indicó que es necesaria una justicia objetiva, ponderada, efectiva, abierta al dialogo jurisdiccional y armónica con los organismos de cierre. El choque de trenes en las altas cortes es, para el abogado David Alberto Roll, evidente desde hace años. De acuerdo con este candidato, “el diálogo es necesario. Aunque la relación jurídica con la JEP fue declarada inconstitucional, para mí ese es el camino, no solo para escuchar sino para crear un pacto”.

(Le puede interesar: Objeciones a la ley estatutaria de la JEP ¿estamos ante un choque de trenes?)

Por su parte, el abogado Jorge Enrique Sánchez hizo referencia a esta preocupación colectiva e indicó que “las discrepancias naturales en solución de asuntos particulares no pueden desencadenar en una competencia. La Corte Constitucional debe confiar en los otros organismos judiciales”. Asimismo, señaló que un juez constitucional no debe prescindir de la comunicación con otros poderes públicos o jurisdicciones y no tiene “licencia para interpretar las normas según lo que digan sus creencias o anhelos, por bien intencionados que sean”.

Para la procuradora delegada Sonia Patricia Téllez, la necesidad es la misma. De acuerdo con Téllez, el cierre de jurisdicción constitucional va de la mano con la forma en la que se relaciona la Corte con otros poderes. “Se requieren contornos y límites contra providencias que denote la independencia, autonomía y seguridad jurídica”, aclaró. De acuerdo con esta funcionaria judicial, es necesario un diálogo que decante los desacuerdos y la forma en la que se toman las decisiones en los diferentes colegiados. Paula Robledo, por su parte, aseguró que “las decisiones no deben tomarse de manera arbitraria” y habló de la “racionalidad y previsibilidad” del sistema.

Jaime Tovar sostuvo que es necesario hacer un control de cómo se estudian las tutelas con el fin de que estas no se vuelvan un recurso para controvertir decisiones jurídicas tomadas en otras instancias. Para Tovar, un juez constitucional debe velar por una justicia razonable ponderada que vele por los derechos de la ciudadanía que, según el jurista, acude a la justicia en busca de soluciones claras y eficientes. De acuerdo con las declaraciones del abogado José Rodrigo Vargas, “las tensiones no deben trasladarse al ciudadano que espera un sistema judicial mancomunado”. Vargas, en la misma vía que sus compañeros, propuso “un juez independiente de otras ramas del poder público que proteja el sistema judicial y proponga un encuentro con la rama judicial”.

(Le también: El sonajero para quedarse con dos cargos esenciales: procurador y defensor del Pueblo)

Hay quienes vieron otro ángulo en la discusión. Es el caso del abogado Gonzalo Ramírez, quien indicó que es importante un diálogo entre las cortes con la intención de abrir el cuello de botella de las tutelas recibidas por la Corte. Para Ramírez, este alto tribunal se ha quedado sin herramientas técnicas para resolver problemas estructurales de un estado con altos índices de desigualdad. “A través de su jurisprudencia la Corte debe empezar a acotar su campo de acción estableciendo criterios de decisión que unifiquen las decisiones jurídicas para la focalización de los casos más urgentes”, señaló.

Los candidatos señalaron que parte de la solución a estas tensiones esta en que las sentencias sean claras para disminuir el porcentaje de conflictividad que existe actualmente y que congestiona al sistema judicial. De acuerdo con los Polo, a la Corte Constitucional llegan anualmente en promedio unas 270 mil acciones de tutela y 1.200 son interpuestas diariamente aproximadamente. Para los candidatos, las sentencias deben hablar por sí mismas. El próximo 22 de julio se conocerá la decisión del Consejo de Estado.