Consejo de Estado mantiene designación de un militar como gobernador (e) de San Andrés

Redacción Judicial

El 19 de octubre de 2018 fue designado como gobernador encargado para el departamento de San Andrés el contraalmirante de la Armada Nacional Juan Francisco Herrera. La decisión se recibió con polémica en la isla por tratarse de una persona externa al departamento y por ser un militar. El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda en contra de su nombramiento y, por tanto, dejó en firme su designación. (Le puede interesar: Polémica en San Andrés por posesión de nuevo gobernador encargado)

La demanda la interpuso Leandro Pájaro Balseiro, quien argumentó que Herrera estaba inhabilitado para el cargo ya que para el momento de su designación se desempeñaba como comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, máxima autoridad naval militar el territorio, lo que iría en contravía de varias disposiciones legales como la Ley 617 de 2000. En esa norma se dice que no podrá ser elegido o designado como gobernador quien en los 12 meses anteriores haya ejercido como autoridad política o militar del departamento.

En decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado se explicó que designar temporalmente a un militar en el cargo es viable, mientras se conforma una terna y se proceda a elegir al nuevo gobernador. Y se indicó que esas inhabilidades de ley no aplican para los gobernadores encargados. "La inhabilidad endilgada no se materializó, toda vez que (...) esta prohibición en especial no es aplicable a los gobernadores en encargo".

(Lea también: ¿Otro gobernador encargado para San Andrés? Sería el tercero en seis meses)

"Así las cosas y atendiendo a que el demandado fue designado como gobernador encargado, precisamente, para suplir la vacante temporal producida en la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hasta tanto el presidente elija de la terna enviada por las respectivas organizaciones políticas, no cabe duda que, en virtud de lo consagrado en el parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, la inhabilidad endilgada no le es aplicable. En otras palabras, la inhabilidad de ejercicio de autoridad militar atribuida al señor Herrera Leal no se configuró, razón por la que las pretensiones de las demandas respecto de esta censura deben ser negadas", señala el fallo.

Juan Francisco Herrera tomó el cargo más importante del archipiélago, diez días después de que el Tribunal Superior de Bogotá enviara a la cárcel al gobernador suspendido Ronald Housni Jaller, junto a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, luego de que la Fiscalía lo solicitara para “evitar que entorpecieran la investigación”. A ambos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsificación en documentos privados, peculado e incumplimiento de contratos; sumando un total de 39 cargos en su contra.

Antes de la imputación contra Housni, este había sido suspendido por la Procuraduría General de la Nación en abril de 2018, por la crisis de salud que atraviesa el departamento. Tras la suspensión, pasaron como gobernadores encargados Sandra Howard, viceministra de turismo; y Alain Manjarrés, actual secretario de gobierno de San Andrés. (Más información de interés: Así funcionaba el esquema de corrupción en la isla de San Andrés)