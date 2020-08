Así lo ordenó el Consejo de Estado, tras fallar una tutela a favor de un hombre con esta enfermedad varado en el país suramericano por cuenta del COVID-19. Autoridades migratorias deberán incluir en una lista de pasajeros al hombre e informarle periódicamente de los vuelos humanitarios programados.

El Consejo de Estado acaba de fallar en favor de un hombre diagnosticado con VIH varado en Paraguay desde marzo de este año. Autoridades migratorias colombianas, denunció él, le impidieron abordar un vuelo humanitario sin razón aparente el pasado 15 de mayo, por lo que puso una tutela alegando que el hecho atentaba directamente contra su salud, debido a que no cuenta con la dosis suficiente de medicamentos para controlar su enfermedad. El Consejo de Estado le dio la razón y ordenó a las autoridades migratorias garantizar su regreso.

(En contexto: Tome nota: Estos son los próximos vuelos humanitarios para colombianos en el exterior)

La orden judicial va para el Consulado de Colombia en Asunción (Paraguay), la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y la Aeronáutica Civil, quienes deberán incluir al colombiano en un vuelo humanitario. El hombre impugnó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual negó la posibilidad de que las entidades dispusieran de un cupo para que el colombiano volviera al país antes del 25 de mayo. Él advirtió que, a partir de esa fecha, sus medicamentos se acabarían.

El alto tribunal, en cambio, encontró necesario “preservar el derecho a la vida del accionante en consonancia con el derecho a la salud, toda vez que es un hecho cierto que requiere tomar medicamentos de consumo diario”. Por esta razón, señaló que “les corresponde a las entidades accionadas (…) ofrecerle la posibilidad de regresar a Colombia “. Para ello, el alto tribunal dio directrices en las que se incluye el diálogo de las entidades demandadas con el gobierno paraguayo para la coordinación del vuelo humanitario que regrese al hombre a Colombia.

Además, las autoridades deberán informarle cuándo podrá abordar un vuelo hacía al país. “Para no afectar el derecho de los connacionales que también se encuentren en condición de vulnerabilidad (…) se insta a los accionados a establecer un sistema de turnos con la finalidad de que se informe al accionante, de manera periódica, acerca de cada uno de los vuelos humanitarios que se programen y el turno que le corresponda con fecha y hora del itinerario”.

(Le puede interesar: “Es una vergüenza”: presidente del Congreso, indignado con precio de vuelos “humanitarios”)

Asimismo, el vuelo humanitario deberá cumplir con las condiciones de salubridad que dicta el procedimiento de transporte aéreo para la repatriación de colombianos en el exterior. El hombre llegó a territorio paraguayo desde el pasado 12 de marzo, en donde lo aguardaban compromisos laborales de una empresa de publicidad que dirige. En la tutela, señaló que se le estarían violando sus derechos a la dignidad, a la integridad y la igualdad. Pero la corporación no cobijó esas pretensiones.

De acuerdo con el documento, el hombre sostuvo que no se le dio el mismo trato que han recibido otros colombianos que sí han podido retornar al país en medio de la pandemia. El consulado colombiano en la capital paraguaya hizo esfuerzos para trasportar los medicamentos desde Bogotá a Asunción, pero para el alto tribunal, “la ayuda que recibió de parte del Consulado de Colombia en Paraguay para obtener las medicinas no es suficiente para garantizar su derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida que, dice (el tutelante), están amenazados por no tener la oportunidad de acceder a servicios médicos en Paraguay”.