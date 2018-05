Continúa el riesgo de prescripción en caso Interbolsa: Fiscalía

Redacción Judicial

El fiscal general Néstor Humberto Martínez lo advirtió en enero de este año cuando pidió a la Judicatura designar jueces exclusivos para que este proceso penal no termine en absoluciones.

En el marco de la audiencia de solicitud de libertad para el empresario Juan Carlos Ortiz, la fiscal Alexandra Ladino alertó nuevamente la prescripción del sonado caso de Interbolsa por las acciones de Fabricato. “El proceso que está en riesgo, así como lo señaló el Fiscal General de la Nación, es el proceso que se sigue por la manipulación fraudulenta, posiblemente, de la especie Fabricato, que fue la manipulación que se dio en el mercado de valores”, aseguró Ladino.

El fiscal Néstor Humberto Martínez el 17 de enero de este año envió una carta a la a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano pidiendo designar a jueces con “dedicación exclusiva” o adoptar medidas para que este proceso penal no termine en absoluciones. Para la Fiscalía, los avances en caso Interbolsa no son del todo claros, pues desde hace cuatro años, no se ha avanzado en el inicio del juicio.

(En contexto: Fiscalía pide “dedicación exclusiva” para caso Interbolsa por riesgo de prescripción)

El ente investigativo sostiene que “no es posible hacer un pronóstico claro respecto a la época en que culminará ese juicio, ya que hace cuatro años después de haberse formulado imputación, continuamos en audiencia preparatoria, sin que se avizore la iniciación de un juicio oral”, aseguró el fiscal en la carta enviada a Olano. Para ese entonces, la Fiscalía señaló algunos hechos que han retrasado este caso. Afirmó que el paro judicial a finales de 2014 implicó una demora de tres meses; los defensores de algunos de los investigados han solicitado conexidad procesal en dos oportunidades, lo cual implicó una demora de seis meses; en agosto de 2016 la defensa manifestó falta de tiempo para recaudar las pruebas de inocencia; errores judiciales, entre otras consideraciones.

Por otra parte, la fiscal Ladino también se mostró de acuerdo con la solicitud de libertad por vencimiento de términos hecha por la defensa del empresario Juan Carlos Ortiz. La funcionaria afirmó que han transcurrido más de 388 días para que se dé el inicio del juicio de uno de los cerebros al desfalco a Interbolsa, cuando el término establecido por la ley es de máximo 240 días.

(Le puede interesar: Tribunal de Bogotá aumentó condena a dos cebreros del desfalco de Interbolsa)

La libertad de Ortiz se otorgaría por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y no reintegro de los delitos captados, los cuales no fueron aceptados en audiencia de imputación de cargos. Sin embargo, esta libertad no sería efectiva porque el empresario ya fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 12 años de prisión. De acuerdo con la investigación que adelantó Fiscalía, Jaramillo y Ortiz, junto con Víctor Maldonado –otro de los investigados por estos hechos–, montaron una estructura empresarial ilegal en la que hicieron creer a cientos de socios que sus inversiones estaban seguras en el exterior cuando, en realidad, todo el dinero llegó a las cuentas personales de los empresarios.