Continúan amenazas contra reclamantes de antiguas tierras de Víctor Carranza

Redacción Judicial

Omar Elkin Salgado, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Matarratón (Puerto Gaitán, Meta) y líder del proceso de El Porvenir (antiguas tierras del zar de las esmeraldas Víctor Carranza) fue amenazado vía telefónica. Según la denuncia de Salgado, recibió una llamada a su celular de un hombre que se identificó como comandante del grupo paramilitar que opera en Puerto Gaitán y el Vichada.

La denuncia del líder indica que durante la llamada le pidieron no volver a las reuniones que se desarrollan con relación a la titulación de tierras que en 2016 la Corte Constitucional ordenó titular a un grupo de campesinos que históricamente ocuparon estos terrenos.

La persona que habría llamado a amenazar a Salgado le dijo que "A la reunión del 15 de mayo no vaya, no lo queremos ver en esa reunión y mucho menos a firmar documentos que no tiene que firmar, lo del asunto de las tierras, ningún papel. Si sabe lo que le están pasado a los hijueputas líderes sociales que los están matando por sapos, lambones, metidos en lo que no les importa, por eso es que los estamos matando".

A su vez señaló que “usted es uno y la otra es la señora Luz Marina Arteaga (otra líder del municipio).Tienen que irse de la vereda o sino los matamos. Usted tiene que renunciar a ser el presidente de la junta o sino vamos y lo matamos (...) usted es una persona que vive sólo, anda sólo, ya le tenemos la pista, ya sabemos a dónde llega a Orocué, la casa dónde llega”. Según Elkin Salgado, la llamada duró aproximadamente siete minutos.

Los campesinos beneficiados por la Corte Constitucional han sido blanco de amenazas durante los últimos años. Los habitantes históricos de El Porvenir, quienes en las últimas tres décadas han sido víctimas de la guerrilla y los paramilitares, ahora lidian con intimidaciones de desconocidos y hombres que hicieron parte de grupos criminales como el del fallecido narcotraficante y paramilitar Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, quien, según la versión oficial, murió ahogado en un riachuelo mientras la Policía desplegaba un operativo para capturarlo.

El 20 de marzo pasado, Mauro Chipiaje, gobernador kubeo-sikuani del asentamiento indígena que está radicado en El Porvenir, fue intimidado vía telefónica por un desconocido. A su vez, en febrero pasado y octubre de 2018, integrantes del resguardo fueron intimidados por hombres armados. Sin embargo, el hecho que más ha atemorizado a los habitantes de El Porvenir fue la amenaza que sufrió la líder de tierras Luz Day García en julio de 2018. Esa vez, un hombre a bordo de una motocicleta, sin quitarse el casco, la increpó por denunciar la presencia de grupos criminales en la zona.