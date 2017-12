Contraloría revela hallazgos fiscales en la ANI por $19 mil millones

Redacción Judicial

De "Improcedente" así calificó la Contraloría la gestión que hizo la Agencia Nacional de Infraestructura para ejecutar la firma de los otrosíes 3 y 6 de la vía Ocaña-Gamarra, el mismo tramo por el que la multinacional brasileña Odebrecht pagó coimas para obtener la adición del contrato. Un caso que tiene en problemas judiciales a varios funcionarios, entre ellos, el exdirector de la agencia, Luis Fernando Andrade. Además, dio un concepto desfavorable a la gestión de la ANI, advirtiendo deficiencias “sobre su control interno” con hallazgos fiscales por $19.746 millones en el año 2016. (Le puede interesar: Casa por cárcel para el exdirector de ANI, Luis Fernando Andrade​).

De estos hallazgos, $4.729 millones corresponden al contrato de Concesión Ruta del Sol (Sector II), en donde se evidenciaron cuatro hallazgos fiscales por la posible omisión de los requisitos previos para la celebración de los otrosí 3 y 6 firmados para ese proyecto. "En este contexto se encontraron un total de 19 hallazgos tanto en lo fiscal como en lo disciplinario y en lo penal. Los estudios y las obras contenidas en los otrosíes fueron adjudicadas de manera directa y no a través de un nuevo proceso de selección pública, desconociendo que las mismas no tenían relación directa y necesaria con el objeto inicial, y que no se referían al mismo corredor vial, asegura la CGR”, señaló en un comunicado la Contraloría. El ente de control fiscal reveló que esta situación ya se había advertido y las acciones realizadas por la ANI para superar este hallazgo no fueron efectivas.

El informe se conoce después de que un juez de garantías cobijó con la medida de prisión domiciliaria al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade,a quien la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falso testimonio. En la opinión de la juez hay indicios de que haya habido interés indebido, pero no se tomó en consideración las razones por las cuales se hizo (el otro sí) y, especialmente, el hecho de que eso fue aprobado por el presidente de la República, por el vicepresidente, y por el ministro de presidencia. Esto no fue una decisión autónoma de quién está aquí.Yo tenía la función de firmar, pero tenía la función de firmarlo después de que todo el mundo debajo y encima de mí dieran su aprobación”, dijo al término de la audiencia.

Andrade ha manifestado que “está comprobado que no recibió sobornos. Nunca se los ofrecieron porque los corruptos conocían de su integridad y talante. Además, no existen pruebas que demuestren la alteración de las decisiones que pretendía influenciar Odebrecht utilizando una red de corrupción externa”.